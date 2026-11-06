Nagy dobásokkal készül az RTL: indul a Sztárbox, YouTube-ra költözik egy műsor, és jön a Gyuri is!

Egy év kihagyás után, 2027-ben visszatér az RTL-re a Sztárbox, még idén képernyőre kerül Sebestyén Balázs utolsó Nyerő Páros-évada, emellett a csatorna számos új formátumot, sorozatot és közönségkedvenc műsort jelentett be a Big Picture konferencián.

Bár idén ősszel elmaradtak a televíziós bokszmérkőzések, a szakmai eseményen hivatalossá vált, hogy jövőre érkezik a Sztárbox hatodik évada. A bejelentés mellett egy másik nagy adósságát is törleszti a csatorna, így a sokak által várt Nyerő Páros még az idén elindul. A reality rögtön két nagy csavart is tartogat, hiszen a villába korábbi versenyzők költöznek be, de már az új párjukkal, ráadásul ez lesz az utolsó évad, amelyet Sebestyén Balázs vezet.

Az RTL a digitális térben is kísérletezik, ezért elindítják az Összkép című napi aktuális-közéleti hírműsort, amely rendhagyó módon először a YouTube-on debütál, és csak aznap este kerül a tévénézők elé. Bővül az üldözős vetélkedők sora is a The Heist című formátummal, ahol a játékosoknak aranytömböket kell kicsempészniük egy szigorúan őrzött páncélteremből.

Az RTL+ streamingplatformra érkezik az extrém helyzeteket kifigurázó Anti Survival Show, folytatódik a Panelhősök, 2027-ben pedig bemutatják az Aranyszív című szériát. A hazai sorozatok rajongói is örülhetnek, ugyanis A mi kis falunk Gyuri címmel kap testvérsorozatot Lengyel Tamás főszereplésével, és érkezik a nyolcvanas évek Magyarországán játszódó Az ígéret is.

A közeljövő újdonságai közé tartozik a most hétfőn induló Hotel Blöff című taktikai reality Gundel Takács Gábor vezetésével, és még idén látható lesz A nemzet hülyéje. A jól ismert közönségkedvencek közül jövőre biztosan folytatódik Az Árulók, a Cápák között, az X-Faktor, a The Floor, A renitens, a Heti Hetes, valamint Nádai Anikóval a Házasodna a gazda. A csatorna emellett megnyugtatta a karácsonyi hagyományok kedvelőit is, így

az ünnepek alatt idén is műsorra tűzik a Reszkessetek, betörők! mindhárom részét.