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Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten

Pénzcentrum
2026. október 24. 19:19 2 perc

Megkezdték az Ötöslottó 2026/43. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Valaki elvitte a főnyereményt, 5 milliárd 190 millió forintot! A 44. játékháten így ismét újraindul a halmozódás: 200 millió forintot ér majd a telitalálat az ötös lottón.

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Élőben közvetítettük az ötös lottó 43. heti nyerőszámainak sorsolását! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

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Az Ötöslottó 43. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

12; 36; 68; 84; 89.

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Ezen a játékhéten (43.) volt telitalálat az ötös lottón. Egy szerencsés játékos elvitte minden idők ötödik legnagyobb nyereményét, 5 milliárd 190 millió forintot. A 44. játékháten így 200 millió forintot ér majd a telitalálat az ötös lottón. 

További nyeremények az Ötöslottón a 43. héten:

  • 4 találat: egyenként 3 207 775 Ft
  • 3 találat: egyenként 33 035 Ft
  • 2 találat: egyenként 4 370 Ft

Jokerszám: 727179

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos 97 967 925 forinttal lett gazdagabb. A 44. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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A Joker további nyereményei:

  • 5 találat: egyenként 3 000 000 Ft
  • 4 találat: egyenként 300 000 Ft
  • 3 találat: egyenként 30 000 Ft
  • 2 találat: egyenként 3 000 Ft

 

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Címlapkép: Getty Images
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