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Egy korszak zárul le a Járai-házaspár életében: végleg megválnának ikonikus otthonuktól - ennyiért árulják a budapesti ingatlant
Járai Máté és felesége, Kíra úgy döntöttek, hogy 75 millió forintért eladják azt az 52 négyzetméteres budapesti lakást, ahol közös életüket elkezdték. A József Attila-lakótelepen található, felújított ingatlantól tizenkét év után válnak meg.
A Járai-házaspár az években a Szentendrei-szigeten, Horányban alakított ki egy francia vidéki stílust idéző vendégházat, amelyet azóta is sikeresen adnak ki. Most azonban egy újabb ingatlanügyletre szánták el magukat, és túladnak azon a fővárosi otthonukon, amelyhez számos emlék köti őket. Kíra a közösségi oldalán jelentette be, hogy egy korszak lezárult az életükben, ezért új tulajdonost keresnek szeretett ingatlanuknak - szúrta ki a Blikk.
A 75 millió forintért kínált ingatlan egy első emeleti, csendes, napfényes, erkélyes lakás. A zöldövezeti otthon kiváló állapotban van, hiszen a házaspár korábban alaposan felújította. A munkálatok során a villany- és vízvezetékek cseréje mellett a belső tereket is átalakították, így a konyha falának kibontásával egy sokkal praktikusabb, hangulatosabb életteret hoztak létre. A nappali és a hálószoba külön bejáratú, de igény szerint egybe is nyitható.
A lakáshoz kádas fürdőszoba, kamra, beépített szekrényes közlekedő és egy saját pincerész is tartozik. A mindössze húszlakásos társasház rendezett, a lakóközösség pedig csendes. A környék nagy előnye a kiváló infrastruktúra és a rendezett zöldterület. A parkolás az épület előtt és mögött egyaránt megoldott, de a tömegközlekedést választók számára is ideális az elhelyezkedés, mivel a busz- és metrómegálló csupán néhány perc sétával elérhető.
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