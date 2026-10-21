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Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 43. héten, 2026-ban
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/43. heti nyerőszámait 2026. október 21-én este. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt!
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottó néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 43. heti nyerőszámokat, görgess lejjebb!
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 43. héten:
1; 8; 14; 24; 25; 32; 33.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 43. héten:
6; 7; 10; 11; 16; 22; 24.
Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a 44. játékhéten 2026-ban 440 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.
7 találatos szelvény nem volt.
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Nyeremények a Skandináv lottón a 43. héten:
- 6 találat: egyenként 472 705 forint
- 5 találat: egyenként 11 845 forint
- 4 találat: egyenként 3 350 forint
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