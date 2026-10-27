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Vége van, bontják a börtönt az egyik magyar nagyvárosban: most kiderült, mi kerülhet a helyére
Hamarosan munkagépek jelenhetnek meg a régi szombathelyi börtönnél: november elején megkezdik az évek óta használaton kívüli épületegyüttes egy részének bontását. Az ingatlan jövőjéről már évek óta egyeztetnek, korábban bírósági bővítés és idősek otthonának kialakítása is felmerült. Egyelőre azonban csak a bontás körvonalazódik, a további hasznosítás a szükséges pénzügyi forrásoktól függ.
A régi szombathelyi börtönépület egy részének elbontását november elején kezdik meg – írta az ugytudjuk.hu. A munkálatokhoz kapcsolódóan ideiglenes forgalmi rendet is bevezetnek az Ady tér 40–42. számú ingatlanok előtt: november 2. és december 18. között „Megállni tilos” táblákra kell számítani az érintett területen.
A bontás tehát már a következő napokban elindulhat, az viszont egyelőre nem világos, hogy a későbbiekben pontosan milyen funkciót kap majd az ingatlan. A további átépítéshez ugyanis még biztosítani kell a szükséges anyagi forrásokat.
Bíróság és idősek otthona is lehetett volna az épületben
A régi börtön hasznosítása nem új keletű ügy: az ingatlan jövője már évek óta napirenden van. Legutóbb 2023 novemberében merültek fel konkrét elképzelések az épület átalakítására. Az akkori tervek szerint az ingatlan egyik részében a bíróság terjeszkedett volna, a másikban pedig egyházi fenntartású idősek otthonát alakítottak volna ki. Ezek a tervek azonban nem jelentenek garanciát arra, hogy végül valóban ilyen célra használják majd az épületet.
Most egyelőre a bontás az, ami biztosnak látszik. A további fejlesztés sorsa a finanszírozás függvénye, így az is kérdés, mikor és milyen formában kezdődhet meg az ingatlan újjáépítése vagy átalakítása.
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