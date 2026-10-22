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Elhunyt a legendás magyar dramaturg, Kovács Kristóf
68 éves korában meghalt Kovács Kristóf dramaturg, rendező, író és műfordító, a Magyar Narancs alapító munkatársa. Pályája során az újságírás mellett a színházi szerzői munka, a rendezés és a dramaturgia is fontos szerepet játszott az életében. Dolgozott több magyar színházban, később a Budaörsi Latinovits Színház meghatározó alkotója lett. Fiatalon Svédországba emigrált, majd Németországban élt, mielőtt 1990-ben visszaköltözött Magyarországra.
68 éves korában elhunyt Kovács Kristóf dramaturg, rendező, író és műfordító, a Magyar Narancs alapító munkatársa. Haláláról a Színház.online számolt be október 8-án. Artner Szilvia Sisso, a Magyar Narancsban úgy emlékezett rá, mint az egyik legjobb publicistára, akit valaha ismert.
Kovács Kristóf pályáján az újságírás, a színpadi szerzői munka, a rendezés és a dramaturgia egyaránt fontos szerepet kapott. Dolgozott a Miskolci Nemzeti Színházban és a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban, később pedig a Budaörsi Latinovits Színházhoz kötődött. Klasszikus és kortárs darabok színpadra állításában vett részt, emellett saját műveket írt, fordított és rendezett is.
1979-ben vették fel a Színház- és Filmművészeti Főiskola dramaturg szakára, harmadévesként azonban emigrált, és Svédországban telepedett le. 1983-ban felvételt nyert a stockholmi Dramatiska Institutet színházrendező szakára, ahol 1987-ben végzett. Diplomamunkája Beckett Godot-ra várva című darabjának rendezése volt a stockholmi Városi Színházban. Ezt követően Németországban élt, majd 1990 őszén visszatért Magyarországra, ahol a Magyar Narancs alapító gárdájának tagja lett, és 1998-ig dolgozott a hetilapnál.
Németh Nikolett, a Budaörsi Latinovits Színház dramaturgja személyes hangú megemlékezésében Kovács Kristóf szarkasztikus, rendkívül önkritikus, művelt és okos emberként idézte fel, akinek a fekete humora is meghatározó volt, írta meg a HVG. Kiemelte dramaturgi munkájának kiválóságát, és úgy fogalmazott, hogy Kovács Kristóf a színház szellemi arculatának meghatározó alakítója volt.
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