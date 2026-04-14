2026. április 14. kedd Tibor
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
cameraman with his video camera shooting outdoor in the city on roofs
HelloVidék

Hoppá, Tom Cruise a Balatonnál forgat: különleges kéréssel állt elő a stáb a népszerű üdülőhelyen

HelloVidék
2026. április 14. 17:45

Újabb hollywoodi produkció forgása érte el Magyarországot: a Mission: Impossible és a Top Gun sztárja, Tom Cruise ismét hazánkban dolgozik. Bár egyelőre nem tudni, pontosan melyik filmet forgatják, április elején már Budapesten is feltűnt, és a jelek szerint a Balaton térségében is zajlanak előkészületek.

A Mission Impossible sztárjának legújabb titkos projektjének bizonyos jeleneteit hazánkban forgatják, így Tom Cruiset április elején látták a magyar fővárosban. Érkezett beszámoló azonban stábmozgásról a Balatonnál is. A Sonline információi Tom Cruise Balatonbogláron bérelt két motort legújabb filmjéhez. A járműveket egy helyi vállalkozástól szerezték be, ahol a tulajdonos, Erdős Tamás megerősítette: két BMW R nineT típust készítettek elő a produkció számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Két kollégám két napig dolgozott a motorokkal” – mondta, hozzátéve: a rendező külön kérte, hogy a részletek – például a műszerfal és a kipufogó – pontosan megfeleljenek az elképzeléseknek, így komoly átalakításokra volt szükség.

Egyelőre nem tudni, melyik produkció készül Magyarországon. Felmerült, hogy az idén októberre tervezett Digger című film lehet az, de az sem kizárt, hogy egy teljesen más projektről van szó.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:15
17:58
17:45
17:30
17:24
Pénzcentrum
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
Brutális tempóban hódítják meg a kínai autók Magyarországot: óriási meglepetés érik 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. április 14. kedd
Tibor
16. hét
Április 14.
A könyvtárosok világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait
2
2 hete
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
3
3 hete
Évtizedes rejtély oldódott meg a Hévízi-tó körül: most kiderül, mik rejtőznek a mélyben
4
5 napja
Mielőtt beindítod a fűnyírót, állj meg egy percre: csodaszer lapul a fűben, ami még a kávét is kiváltja
5
2 hete
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jelzálogjog ingatlanon
Ingatlan lekötése biztosítékként, mely a földhivatali tulajdoni lapon bejegyzésre kerül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 17:58
Kvíz: Mindig jó voltál töriből, mennek még az évszámok? Mutasd, mit tudsz az áprilisi eseményekről!
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 17:30
Kitálalt a Szerencseszombat műsorvezetője: még tartja magát, kiszámíthatatlan a jövője
Agrárszektor  |  2026. április 14. 17:28
Keserű pofont kapott rengeteg termelő: esélyük sincs fellélegezni