Hoppá, Tom Cruise a Balatonnál forgat: különleges kéréssel állt elő a stáb a népszerű üdülőhelyen

Újabb hollywoodi produkció forgása érte el Magyarországot: a Mission: Impossible és a Top Gun sztárja, Tom Cruise ismét hazánkban dolgozik. Bár egyelőre nem tudni, pontosan melyik filmet forgatják, április elején már Budapesten is feltűnt, és a jelek szerint a Balaton térségében is zajlanak előkészületek.

A Mission Impossible sztárjának legújabb titkos projektjének bizonyos jeleneteit hazánkban forgatják, így Tom Cruiset április elején látták a magyar fővárosban. Érkezett beszámoló azonban stábmozgásról a Balatonnál is. A Sonline információi Tom Cruise Balatonbogláron bérelt két motort legújabb filmjéhez. A járműveket egy helyi vállalkozástól szerezték be, ahol a tulajdonos, Erdős Tamás megerősítette: két BMW R nineT típust készítettek elő a produkció számára.

„Két kollégám két napig dolgozott a motorokkal” – mondta, hozzátéve: a rendező külön kérte, hogy a részletek – például a műszerfal és a kipufogó – pontosan megfeleljenek az elképzeléseknek, így komoly átalakításokra volt szükség.

Egyelőre nem tudni, melyik produkció készül Magyarországon. Felmerült, hogy az idén októberre tervezett Digger című film lehet az, de az sem kizárt, hogy egy teljesen más projektről van szó.