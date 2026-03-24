Kiderült, ekkor indul újra a legendás Heti Hetes: ők már biztosan beülnek a műsorba

Új formában tér vissza a Heti Hetes, több ismert szereplővel. A műsorban feltűnik Majka, Hajós András és Nagy Ádám is - írta közleményében az RTL Klub.

A produkció új csapattal, de a korábbi koncepcióra építve tér vissza a képernyőre. A készítők a közéleti témákra reagáló, beszélgetős formátumot viszik tovább, friss szereplőkkel és aktualizált tartalommal.

„Új szereplők, régi hagyományok. A megújuló Heti Hetes 2026-ban sem fogja kímélni a politika, a közélet, a bulvármédia és nagyvilágunk közszereplőit, számukra újra feltálaljuk a feketelevest! Ráadásul a szórakoztató műsor visszatérése aktuálisabb nem is lehetne, hiszen a magyar demokrácia ünnepén, az országgyűlési választások estéjén - a választási kampányok lecsengésével, a szavazatszámlálás alatt – kínál önfeledt szórakozást és kikapcsolódást a nézőknek” – írta közleményében a csatorna, hozzátéve, hogy az első adás április 12-én, az urnazárás után, 19:30-tól látható majd. Azt, hogy kik lesznek még a műsorban, az RTL a választásokig nyilvánosságra hozza. A Heti Hetes a premierjét követően vasárnap esténként 21 órától lesz látható az RTL-en.

A visszatérés időzítése sem véletlen. A műsort a választási időszakhoz igazítják, amikor a közéleti témák iránti érdeklődés erősebb. Az új évad célja, hogy a korábbi hangulatot megtartva, de a mai médiakörnyezethez igazodva szólítsa meg a nézőket.