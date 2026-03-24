Nő pihen a kanapén, használja a távirányítót, és kiválasztja a televízió menüjéből a TV-műsort vagy a filmet.
Kiderült, ekkor indul újra a legendás Heti Hetes: ők már biztosan beülnek a műsorba

Pénzcentrum
2026. március 24. 10:27

Új formában tér vissza a Heti Hetes, több ismert szereplővel. A műsorban feltűnik Majka, Hajós András és Nagy Ádám is - írta közleményében az RTL Klub.

A produkció új csapattal, de a korábbi koncepcióra építve tér vissza a képernyőre. A készítők a közéleti témákra reagáló, beszélgetős formátumot viszik tovább, friss szereplőkkel és aktualizált tartalommal.

„Új szereplők, régi hagyományok. A megújuló Heti Hetes 2026-ban sem fogja kímélni a politika, a közélet, a bulvármédia és nagyvilágunk közszereplőit, számukra újra feltálaljuk a feketelevest! Ráadásul a szórakoztató műsor visszatérése aktuálisabb nem is lehetne, hiszen a magyar demokrácia ünnepén, az országgyűlési választások estéjén - a választási kampányok lecsengésével, a szavazatszámlálás alatt – kínál önfeledt szórakozást és kikapcsolódást a nézőknek” – írta közleményében a csatorna, hozzátéve, hogy az első adás április 12-én, az urnazárás után, 19:30-tól látható majd. Azt, hogy kik lesznek még a műsorban, az RTL a választásokig nyilvánosságra hozza. A Heti Hetes a premierjét követően vasárnap esténként 21 órától lesz látható az RTL-en.

A visszatérés időzítése sem véletlen. A műsort a választási időszakhoz igazítják, amikor a közéleti témák iránti érdeklődés erősebb. Az új évad célja, hogy a korábbi hangulatot megtartva, de a mai médiakörnyezethez igazodva szólítsa meg a nézőket.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 24.
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
2026. március 23.
Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
2026. március 23.
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
Március 24.
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
1
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten
5
2 hete
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompetencia
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 11:12
Ezekre a szakikra kell ma a legtöbbet várni Magyarországon: jaj annak, aki ilyen munkálatokat akarna elvégeztetni a házán, lakásán
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 10:04
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
Agrárszektor  |  2026. március 24. 11:31
Rejtett hibára derült fény: ezért súlyos árat fizethetnek a gazdák