Durva károkat okozhat az aszály ezekben a megyékben: csont száraz a talaj, elég egy apró hiba és meg is van a baj

A mögöttünk álló egy hétben nagyrészt száraz idő volt jellemző hazánkban. Múlt csütörtökön érkezett utoljára egy frontrendszer, melyhez kötődően csaknem országszerte esett némi eső, de ennek mennyisége is 5 mm alatt maradt. Az előttünk álló egy hétben is napos, száraz időre van kilátás csapadék nélkül, így a talaj országszerte tovább szárad.

A Dunántúl nyugati tájain és helyenként északon a felszín közeli talajréteg nedvességtartalma még kielégítő, 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj, nedvességtartalma 10-20 % között alakul a növények számára hasznosítható víztartalom arányában.

A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talajelőkészítéséhez is csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj fölső rétege, másfelé rendkívül száraz a talaj. Nagy területen tapasztalható az őszi vetésekre vonatkozó közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály.

Az aszály a legsúlyosabb a térkép szerint a Közép-Tiszavidéken, azon belül is a Borsodi-ártér környékén:

Forrás: HungaroMet

16 megyében továbbra is tűzgyújtási titalom van érvényben

A katasztrófavédelem idén már sokszor hívta fel a figyelmet, hogy a szabadtéri tüzek jelentős része megelőzhető lenne a tűzgyújtási szabályok betartásával és a körültekintő magatartással. A száraz növényzetben a lángok gyorsan továbbterjedhetnek, és a tarlóról vagy más növényzettel borított területről az erdősávokat is veszélyeztethetik.

A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos az avar és a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, abban szabályozva az égetés feltételeit, körülményeit, idejét. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor tilos az avar és a kerti hulladék égetése.

Címlapkép: MTI/Czeglédi Zsolt