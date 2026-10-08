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Nowy Sacz, Lengyelország – 2019. március 20.: A Lidl áruház külső képe. A Lidl egy nagy német, globális diszkont szupermarketlánc, amelynek székhelye Neckarsulmban található.
Vásárlás

Ravasz névvel hódít a Lidl olcsó „trappista” sajtja: indulhat érte a roham, brutálisan leakciózták

Biró Attila
2026. október 8. 06:57

1599 helyett 1299 forintért kínálja a Lidl a 700 grammos Milbona Trapper sajtot október 12–14. között. A név aligha véletlenül emlékeztet a trappistára, a szigorúbb előírások miatt ugyanis már nem lehet minden sajtot ezen a néven árulni. Mutatjuk is az okokat, és a trappista sajt hányattatott évtizedeit idehaza.

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Két napra, egészen pontosan október 12-14. között 18 százalékos sajtakciót robbantott a Lidl. Ebben önmagában persze nem lenne semmi meglepő, azonban az érintett sajt fajtája sokkal érdekesebbé teszi a sztorit.

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A Milbona Trapper tégla sajt 700 grammos kiszerelése egyébként 1599 forint helyett 1299 forintért lesz kapható. De vajon mi lehet az a Trapper sajt?

Nem mindent lehet már trappista sajtnak hívni

Induljunk egy kicsit korábbról. Az elmúlt 7 évben a Pénzcentrumon többször is foglalkoztunk a trappista sajt általános minőségével, és azzal az évek óta tartó törekvéssel, hogy a trappista sajt igenis lehet finom, ízletes sajt, azonban ezt elfelejtettük.

Az elmúlt évtizedekben ugyanis a magyar vásárlókat hozzászoktatták az íztelen, gumiszerű, olcsó sajthoz, amit általánosságban trappistának csúfoltak, és jobbára olcsón, külföldről hoztak be a nagy láncok.

Az ügy persze meglehetősen szövevényes, azonban azt nem lehet mondani, hogy nem történt minőségjavulás. Általánosságban elmondható, hogy az utóbbi néhány évben több gyártó is megemberelte magát, és a korábbihoz képest sokkal tisztességesebb minőségben állít elő trappista sajtot.

Ennek a hosszú éveken át tartó törekvésnek volt az egyik legutóbbi állomása, hogy a Tej Terméktanács javaslatára úgy módosították a Magyar Élelmiszerkönyvet, hogy trappistának csak olyan sajtot lehet nevezni, ami korong formájú, ebben a formában is értékesítik (vagy szeletelve, reszelve árulják).

A módosítás lényege abban rejlett, hogy a jobbára külföldi dömpingsajtok téglalapalakúak, és tömbben érkeztek Magyarországra. És hát többnyire ezek minősége sajtszakmailag finoman szólva sem volt túl magas, ellenben rendkívül olcsóak voltak. Ezért a trappistának nevezésük a Tej Terméktanács szerint erősen megtévesztő volt a vásárlók számára.

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A Trapper

És itt jön a képbe újra a Trapper, ami természetesen téglaformában árult sajt, és nem meglepő módon nem Magyarországon, hanem Németországban gyártják. Utóbbi okán itthon csak akkor lehetne trappistának hívni, ha korong alakban érkezne Magyarországra.

Forrás: Lidl 41. heti akciós újságaForrás: Lidl 41. heti akciós újsága

A gyártósorok átállítása vagy más technológiai változás viszont lehet, hogy annyira költséges lenne a vállalatnak, hogy itthon már nem lehetne versenyképes áron trappistaként árulni, úgyhogy egy ravasz csavarral inkább a termék nevét módosították úgy, hogy ha már a forma nem is, legalább az hasonlítson a trappistához.

A Trapper ebből a szempontból persze jó választás, hiszen a név első négy betűje ugyanaz, mint a trappista esetében, úgyhogy a vásárlók fejében valószínleg hamar megszületik a várt asszociációs háló. Hogy ez voltaképpen „trappista”…

Trappista, Trapper – de milyen áron?

 A KSH hivatalos adatai szerint 2026 szeptemberében a trappista sajt kilós átlagára 2660 forint volt, ami 350 forinttal olcsóbb, mint egy évvel korábban. Ehhez képest a diszkont trapperjének kilós ára az akció alatt 1856 forint lesz. A különbség tehát jelentős.

Igaz, ami igaz a Lidl árul trappista sajtot is korongban, például a Mizo márkatermékét, aminek a kilós ára 1990 forint, ami alig 140 forinttal drágább mindössze, mint a tégla trapperé. Elmondható tehát, hogy még ennek a trappistának az egységára is jócskán elmaradt az országos átlagtól, amit a KSH mért.
Címlapkép: Getty Images
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