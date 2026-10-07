Kínos adóügyekbe keveredett Molnár Anikó: luxusautóját is elveszítheti, már a külföldre menekülést fontolgatja

Egy könyvelői hiba és egy sokszorosára duzzadt, régi számlatartozás miatt közel tízmilliós adósságba keveredett Molnár Anikó, akinek egy végrehajtási eljárás során a luxusautóját is lefoglalhatják. Az anyagi nehézségek és az ezzel párhuzamosan jelentkező magánéleti problémák annyira megviselték, hogy már a külföldre költözést is fontolóra vette - vallotta be egy TikTok videóban a hírhedt celeb.

Bár az OnlyFans-oldala biztos megélhetést nyújt Molnár Anikó számára, a pénzügyek terén önhibáján kívül került nehéz helyzetbe. A bevételei utáni adózást a kezdetektől egy könyvelőként dolgozó közeli barátjára bízta, akiben maximálisan megbízott, és akinek iránymutatása alapján rendszeresen teljesítette adófizetési kötelezettségeit.

Később azonban kiderült, hogy téves adózási kategóriába sorolták, ami miatt jelentős adóhátralékot halmozott fel. A mintegy két éve, 2024 óta húzódó ügy során a hétmillió forintos adókülönbözetet már rendezte, de a késedelmi pótlékok és egyéb járulékos terhek miatt további hárommillió forintot követelnek tőle.

A tetemes adósság mellett egy másik ügy is veszélyezteti a vagyonát. Egy évekkel ezelőtt lezárt telefon-, tévé- és internetszerződésből fennmaradt 19 ezer forintos tétel időközben 235 ezer forintos követeléssé növekedett. Az emiatt indult végrehajtási eljárás keretében akár tízmillió forint értékű ingóságát, köztük a nagy értékű Range Rover Evoque Cabriolet-ját is lefoglalhatják.

A pénzügyi csapások egy rendkívül nehéz magánéleti időszakban érték, hiszen nemrég szakított a párjával, emellett édesanyja súlyos betegsége is folyamatos terhet ró rá. A helyzet tisztázása érdekében ügyvédhez fordult. Bár jogi képviselője szerint jó eséllyel indulna egy könyvelőiroda elleni kártérítési perben, a lelkileg és fizikailag is kimerült nő jelenleg még mérlegeli, hogy vállalja-e a megterhelő jogi utat, vagy inkább befizeti a fennmaradó összeget.