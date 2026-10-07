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Kínos adóügyekbe keveredett Molnár Anikó: luxusautóját is elveszítheti, már a külföldre menekülést fontolgatja
Szórakozás

Kínos adóügyekbe keveredett Molnár Anikó: luxusautóját is elveszítheti, már a külföldre menekülést fontolgatja

Pénzcentrum
2026. október 7. 18:32

Egy könyvelői hiba és egy sokszorosára duzzadt, régi számlatartozás miatt közel tízmilliós adósságba keveredett Molnár Anikó, akinek egy végrehajtási eljárás során a luxusautóját is lefoglalhatják. Az anyagi nehézségek és az ezzel párhuzamosan jelentkező magánéleti problémák annyira megviselték, hogy már a külföldre költözést is fontolóra vette - vallotta be egy TikTok videóban a hírhedt celeb.

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Bár az OnlyFans-oldala biztos megélhetést nyújt Molnár Anikó számára, a pénzügyek terén önhibáján kívül került nehéz helyzetbe. A bevételei utáni adózást a kezdetektől egy könyvelőként dolgozó közeli barátjára bízta, akiben maximálisan megbízott, és akinek iránymutatása alapján rendszeresen teljesítette adófizetési kötelezettségeit.

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Később azonban kiderült, hogy téves adózási kategóriába sorolták, ami miatt jelentős adóhátralékot halmozott fel. A mintegy két éve, 2024 óta húzódó ügy során a hétmillió forintos adókülönbözetet már rendezte, de a késedelmi pótlékok és egyéb járulékos terhek miatt további hárommillió forintot követelnek tőle.

A tetemes adósság mellett egy másik ügy is veszélyezteti a vagyonát. Egy évekkel ezelőtt lezárt telefon-, tévé- és internetszerződésből fennmaradt 19 ezer forintos tétel időközben 235 ezer forintos követeléssé növekedett. Az emiatt indult végrehajtási eljárás keretében akár tízmillió forint értékű ingóságát, köztük a nagy értékű Range Rover Evoque Cabriolet-ját is lefoglalhatják.

A pénzügyi csapások egy rendkívül nehéz magánéleti időszakban érték, hiszen nemrég szakított a párjával, emellett édesanyja súlyos betegsége is folyamatos terhet ró rá. A helyzet tisztázása érdekében ügyvédhez fordult. Bár jogi képviselője szerint jó eséllyel indulna egy könyvelőiroda elleni kártérítési perben, a lelkileg és fizikailag is kimerült nő jelenleg még mérlegeli, hogy vállalja-e a megterhelő jogi utat, vagy inkább befizeti a fennmaradó összeget.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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