A kormány által bejelentett KATA-változások több tízezer vállalkozót érinthetnek.
Kínos adóügyekbe keveredett Molnár Anikó: luxusautóját is elveszítheti, már a külföldre menekülést fontolgatja
Egy könyvelői hiba és egy sokszorosára duzzadt, régi számlatartozás miatt közel tízmilliós adósságba keveredett Molnár Anikó, akinek egy végrehajtási eljárás során a luxusautóját is lefoglalhatják. Az anyagi nehézségek és az ezzel párhuzamosan jelentkező magánéleti problémák annyira megviselték, hogy már a külföldre költözést is fontolóra vette - vallotta be egy TikTok videóban a hírhedt celeb.
Bár az OnlyFans-oldala biztos megélhetést nyújt Molnár Anikó számára, a pénzügyek terén önhibáján kívül került nehéz helyzetbe. A bevételei utáni adózást a kezdetektől egy könyvelőként dolgozó közeli barátjára bízta, akiben maximálisan megbízott, és akinek iránymutatása alapján rendszeresen teljesítette adófizetési kötelezettségeit.
Később azonban kiderült, hogy téves adózási kategóriába sorolták, ami miatt jelentős adóhátralékot halmozott fel. A mintegy két éve, 2024 óta húzódó ügy során a hétmillió forintos adókülönbözetet már rendezte, de a késedelmi pótlékok és egyéb járulékos terhek miatt további hárommillió forintot követelnek tőle.
A tetemes adósság mellett egy másik ügy is veszélyezteti a vagyonát. Egy évekkel ezelőtt lezárt telefon-, tévé- és internetszerződésből fennmaradt 19 ezer forintos tétel időközben 235 ezer forintos követeléssé növekedett. Az emiatt indult végrehajtási eljárás keretében akár tízmillió forint értékű ingóságát, köztük a nagy értékű Range Rover Evoque Cabriolet-ját is lefoglalhatják.
A pénzügyi csapások egy rendkívül nehéz magánéleti időszakban érték, hiszen nemrég szakított a párjával, emellett édesanyja súlyos betegsége is folyamatos terhet ró rá. A helyzet tisztázása érdekében ügyvédhez fordult. Bár jogi képviselője szerint jó eséllyel indulna egy könyvelőiroda elleni kártérítési perben, a lelkileg és fizikailag is kimerült nő jelenleg még mérlegeli, hogy vállalja-e a megterhelő jogi utat, vagy inkább befizeti a fennmaradó összeget.
A kiberbűnözők ma már nem az informatikai rendszereket, hanem a felhasználók sebezhetőségét használják ki.
A két műsor távozásával több korábbi RTL-es produkció is újra helyet kap a főműsoridőben.
Ki nem találod, mivel fűti az otthonát Pindroch Csaba: megjött a szállítmány, húzós lesz a fűtési szezon
Négy kaloda tűzifát rendelt a télre Pindroch Csaba, aki egy Facebook-bejegyzésben humorosan mesélte el, hogyan készül idén a fűtési szezonra.
A műsor hat adás után ért véget, ráadásul a 18–59 évesek körében az utolsó epizód kifejezetten erős nézettséget produkált.
Súlyos egészségi állapotáról vallott Osváth Zsolt: visszavonul a nyilvánosságtól, ez áll a háttérben
Egészségügyi okok, kimerültség és stressz miatt bizonytalan időre visszavonul a tartalomgyártástól és a nyilvános szereplésektől Osváth Zsolt.
Egy hónap után megszüntette a bíróság Fásy Ádám feleségének letartóztatását.
Megalázóan kevés nyugdíjat kap a 60-as, 70-es évek legendás táncdalénekese - már az albérletét sem tudja kifizetni
A megélhetéshez elengedhetetlen lenne a folyamatos munka, az elmúlt időszakban viszont a koncertek száma is jelentősen lecsökkent.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/40. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, lett-e valakinek telitalálata!
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 4,1 milliárd forintos főnyereményt a 40. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.
Jól indul a hétvégéje 18 ezer magyarnak: nagy szerencséjük volt, közel 85 milliót osztottak szét közöttük
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/40. heti, pénteki nyerőszámait.
Vissszatér a legendás sorozat a streaming-óriás kínálatába: régóta vártak rá a rajongók – ekkortól lesz látható a képernyőn
A sorozat második évada is kiemelkedő színészgárdát vonultat fel.
Lenyűgöző jelenségek tanúja lehet, aki az égre néz októberben: érkezik a leglátványosabb őszi meteorraj, az Orionidák
Érdemes lesz az őszi estéken, illetve hajnalokon is résen lenni, sőt még nappali bolygóészlelésre is adódik majd lehetőség.
Kihúzták a Hatoslottó 40. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 755 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Másfél év után bezár a Tranzit by Flow, nem alakult ki elég stabil törzsvendégkör.
Kész, ennyi volt: hatalmas tisztogatás az HBO Maxon, ezek a közönségkedvencek tűnnek el napokon belül
Idén októberben jelentős átalakuláson esik át az HBO Max kínálata, ugyanis több tucat film és sorozat távozik a streamingplatformról.
Várkonyi Andrea szerint lánya a saját nevén akar érvényesülni, ő pedig legfeljebb egy-két telefont intéz el neki.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/40. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyeremény.
Óriási változás az októberi óraátállításnál 2026-ban: erre készüljön mindenki, ilyen már nagyon régen volt
Október 25-én hajnalban kell visszaállítani az órákat 2026-ban, ennél korábbi napra nem is eshet az őszi átállítás.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.