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Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten vasárnap, 2026-ban

Pénzcentrum
2026. október 4. 16:06

Kihúzták a Hatoslottó 2026/40. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ma nem volt telitalálat, így a 41. hét következő, keddi sorsolásán már 980 millió forintért játszhatnak a játékosok.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

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A hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 40. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:

11; 13; 18; 19; 23; 34.

Mivel ma nem született telitalálat, így a 41. játékhéten 980 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

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A lánc most Közép-Európára koncentrál. Iparági forrásaink szerint országonként akár 500-1000 bolt nyitása sem elképzelhetetlen közép távon.

További nyeremények:

  • 5 találat: egyenként 1 042 550 forint
  • 4 találat: egyenként 11 410 forint
  • 3 találat: egyenként 3 075 forint

Jokerszám: 851643

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren, így a 41. héten 205 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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Címlapkép: Getty Images
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