2026. október 3. szombat Helga
25 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
euró, lottó, eurojackpot
Szórakozás

Jól indul a hétvégéje 18 ezer magyarnak: nagy szerencséjük volt, közel 85 milliót osztottak szét közöttük

Pénzcentrum
2026. október 3. 08:54

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/40. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most sem született. Hat külföldi játékos 562 ezer euróval - nagyjából 207 millió forinttal - lett gazdagabb. Magyarországon viszont 4+1 találat volt a legmagasabb találat. Ez viszont 17 magyar játékosnak sikerült elérni, 116 ezer forintot nyerhettek így. Ezen a sorsoláson 18 ezer magyar akadt, aki legalább pár ezer forintot bezsebelhetett. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 40. játékhéten, pénteken:

4, 6, 7, 17, 45; 7,12.

A legmagasabb nyeremény a II. nyerőosztályban született: 6 külföldi játékos 562 247,60 eurót, vagyis nagyjából 207 millió millió forintot nyert 5+1 találattal. A magyaroknak most nem volt szerencsés hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban mindössze 116 700 forint volt a 4+1 találatért és ezt is csak 17 játékos érte el. További 18 113 magyar játékos összesen csak 83,3 millió forintot nyert.

Közben az Eurojackpot főnyereménye egyre nő, és 5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 398 sorsolás óta! Így

a következő sorsoláson, kedden már 44,1 milliárd forint lesz a tét.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Viszont most az Eurojackpoton mindössze 760 forintba kerül egy játék a forintárfolyam erősödése miatt. Ilyen már évek óta nemigen fordult elő.

Kapcsolódó cikkeink:

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #magyarország #főnyeremény #eurojackpot #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottónyeremény #lottószámok #pénzcentrum lottószámok #eurojackpot lottó #eurojackpot nyertes #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:57
10:35
10:17
10:05
09:25
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 2. 17:38 Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
október 2. 10:32 Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t
október 2. 05:36 Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
október 1. 17:40 Vérfürdő a pesti tőzsdén: óriásit zuhant az OTP, lefújták a Mol nagy ügyletét
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 3.
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
2026. október 2.
Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
2026. október 3.
Vadiúj diszkontmulti érkezik Magyarországra: itt nyitják az első üzletet, 1000 új bolt is követheti rövid idő alatt
2026. október 2.
Kiderült a döbbenetes igazság a németországi lakáshelyzetről: a magyarok el sem hiszik, hogyan élnek kint a tömegek
2026. október 2.
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 3. szombat
Helga
40. hét
Október 3.
Európai Madármegfigyelő Napok (okt 2-3)
Október 3.
A gyaloglók világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a vidéki településen él a nagybeteg Havas Henrik: „Most nem vagyok jól”
2
1 hónapja
Működik az új lottótrükk: így kaszálnak milliókat az élelmes magyarok az új rendszerrel
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. játékhéten
4
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kettős biztosítás
ugyanazon vagyontárgyra vagy személyre kötött, egyidejűleg fennálló, azonos kockázatokra vonatkozó két szerződés. Vagyonbiztosítás esetében a második szerződés általában túlbiztosítást okoz, és így semmissé válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 3. 10:05
Tepsis őszi retrofinomságok a nagyi konyhájából: 3 magyaros desszert, ami a sparheltben az igazi
Pénzcentrum  |  2026. október 3. 09:25
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
Agrárszektor  |  2026. október 3. 10:02
Óriási csapást kapott Európa: ezt a pusztítást Magyarország sem ússza meg