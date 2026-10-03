A jelenlegi szintről negatív irányú leminősítéssel az ország már a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába kerülne.
Jól indul a hétvégéje 18 ezer magyarnak: nagy szerencséjük volt, közel 85 milliót osztottak szét közöttük
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/40. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most sem született. Hat külföldi játékos 562 ezer euróval - nagyjából 207 millió forinttal - lett gazdagabb. Magyarországon viszont 4+1 találat volt a legmagasabb találat. Ez viszont 17 magyar játékosnak sikerült elérni, 116 ezer forintot nyerhettek így. Ezen a sorsoláson 18 ezer magyar akadt, aki legalább pár ezer forintot bezsebelhetett.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 40. játékhéten, pénteken:
4, 6, 7, 17, 45; 7,12.
A legmagasabb nyeremény a II. nyerőosztályban született: 6 külföldi játékos 562 247,60 eurót, vagyis nagyjából 207 millió millió forintot nyert 5+1 találattal. A magyaroknak most nem volt szerencsés hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban mindössze 116 700 forint volt a 4+1 találatért és ezt is csak 17 játékos érte el. További 18 113 magyar játékos összesen csak 83,3 millió forintot nyert.
Közben az Eurojackpot főnyereménye egyre nő, és 5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 398 sorsolás óta! Így
a következő sorsoláson, kedden már 44,1 milliárd forint lesz a tét.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Viszont most az Eurojackpoton mindössze 760 forintba kerül egy játék a forintárfolyam erősödése miatt. Ilyen már évek óta nemigen fordult elő.
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