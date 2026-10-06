Súlyos egészségi állapotáról vallott Osváth Zsolt: visszavonul a nyilvánosságtól, ez áll a háttérben

Egészségügyi okok, kimerültség és stressz miatt bizonytalan időre visszavonul a tartalomgyártástól és a nyilvános szereplésektől Osváth Zsolt. Az influenszer orvosi tanácsra döntött a pihenés mellett, miután nyári rosszullétei kórházi kezeléshez vezettek.

A problémák az idei nyáron kezdődtek, amikor a tartalomgyártó egyre sűrűbben szédült, többször elesett, végül mentő szállította kórházba. A kivizsgálások során kiderült, hogy a túlhajszoltság mellett több, az édesanyjától örökölt egészségügyi problémával is szembe kell néznie.

Legújabb videójában hangsúlyozta, hogy vigyáznia kell magára, ezért orvosi utasításra minden fellépését és interjúját lemondta a fenntarthatóbb életmód kialakítása érdekében. Az idei év hátralévő részében már nem rögzít új tartalmakat, csupán a korábban felvett, előre időzített videói jelennek meg a csatornáján. Arra kérte követőit, hogy vegyék komolyan a testük jelzéseit, hiszen a munka és a siker nem előzheti meg az egészséget.

A Blikk szerint nem ez volt az első eset, hogy a szervezete megálljt parancsolt. Még 2023 decemberében, a 32. születésnapján is kórházba került a folyamatos leterheltség miatt. Akkor a videózás mellett a saját éttermük irányítása, egy nyári projekt elindítása és az esküvőjük szervezése emésztette fel az energiáit. Bár abból a figyelmeztetésből akkor még nem tanult, és hamar visszatért a feszített tempóhoz, a mostani, súlyosabb rosszullétek után belátta, hogy a teljes felépüléshez elengedhetetlen a tartós lassítás.