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Szórakozás

Döntött az RTL, hatalmas változás jön: két év után tér vissza a magyarok nagy kedvence

Pénzcentrum
2026. október 6. 18:27

Teljesen átalakul az RTL esti műsorrendje október 6-tól. A Celeb vagyok, ments ki innen! 7. évadának és a Heti hetesnek a szünetével két korábbi népszerű produkció kerül újra középpontba, miközben elindul Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban ötödik évada, vasárnap pedig két év kihagyás után visszatér az Álarcos énekes. 

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Október 6-tól jelentősen átszabja esti programját az RTL. A változás hátterében az áll, hogy hétfőn véget ért a Celeb vagyok, ments ki innen! hetedik évada, a Heti hetes pedig a vasárnapi adást követően szünetre vonult. A két műsor távozásával több korábbi RTL-es produkció is újra helyet kap a főműsoridőben - írta a SorozatWiki

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A legfontosabb újdonság már kedden érkezik. A Fókusz után, 20 órától indul Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban ötödik évada. Árpa Attila krimi-realityje az első héten keddtől péntekig lesz látható, a következő héttől pedig hétfőtől péntekig kerül képernyőre. Vagyis a produkció a hétköznap esték meghatározó műsorává válik az RTL-en.

Az új évadban ráadásul egy komoly csavarral is készülnek. A játékba bekerül a titkos gyilkos szerepe, amely az eddig megszokott bizalmi és stratégiai játékot is alaposan átalakíthatja. A készítők szerint még a rutinos játékosok sem tudhatják majd előre, honnan érkezik a következő fordulat.

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Két év után visszatér az Álarcos énekes

Vasárnap újabb nagy visszatérő érkezik az RTL-re. Október 11-én, a Házon kívül után, 20 órától indul az Álarcos énekes új évada. A maszkos showműsor két év után kerül ismét képernyőre, ráadásul a nyitóadás több mint kétórás lesz.

A műsorban ezúttal is lesznek változások. Istenes Bence visszatér a műsorvezetői szerephez, miután korábban a Nyomozói székben szerepelt. Puskás Peti viszont most már nem műsorvezetőként, hanem állandó nyomozóként segíti a leleplezéseket.

A nyomozócsapat további tagjai Ráskó Eszter és Pápai Joci, valamint Sebestyén Balázs, aki egy másik RTL-es produkcióban, a Visszavágóban üldözöttként is feltűnik. Pápai Joci korábban vendégnyomozóként szerepelt a műsorban, most azonban állandó tagként csatlakozik a csapathoz.

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A Legjobb ajánlat is folytatódik

A műsorrend átalakulása nem jelenti azt, hogy minden korábbi produkció eltűnik. A Legjobb ajánlat második évada továbbra is új epizódokkal jelentkezik, azonban nem állandó kezdési időpontban.

Kedden 21:50-kor, szerdán 21:45-kor, csütörtökön 21:40-kor, pénteken pedig már 21:35-kor kezdődik. A következő héten a kezdési időpontok 21:40 és 21:55 között alakulnak.

 
Címlapkép: Getty Images
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