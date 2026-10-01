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Kész, ennyi volt: hatalmas tisztogatás az HBO Maxon, ezek a közönségkedvencek tűnnek el napokon belül
Idén októberben jelentős átalakuláson esik át az HBO Max kínálata, ugyanis több tucat film és sorozat távozik a streamingplatformról. A hónap folyamán többek között olyan közönségkedvencektől és elismert alkotásoktól kell búcsút vennünk, mint a Téli szünet, az Oscar-díjas Fegyverek vagy éppen az Idétlen időkig.
A streamingszolgáltatók esetében megszokott, hogy a tartalmak folyamatosan cserélődnek, és ez az őszi szezonban sincs másképp. Már a hónap elején lekerül a platformról Alexander Payne nagyszerű drámája, a Téli szünet, amelyben Paul Giamatti nyújt emlékezetes alakítást. Később távozik a Fegyverek című sikerhorror is, amely nemcsak a nézők körében örvendett nagy népszerűségnek, hanem Amy Madigan kiváló játékának köszönhetően egy Oscar-díjat is elnyert. Mindemellett két klasszikus vígjátékról is le kell mondaniuk az előfizetőknek, hiszen kikerül a kínálatból Bill Murray időutazós önismereti kalandja, az Idétlen időkig, valamint Adam Sandler egyik legközkedveltebb alkotása, Az 50 első randi is - írja a sorozatjunkie.
A kínálatból a következő hetekben távozó filmek listája és a lekerülésük dátuma az alábbiak szerint alakul.
10.02. Téli szünet
10.07. Még itt vagyok
10.09. Megtörve
10.09. Nem
10.10. A gyilkos járat
10.23. A következő három nap
10.23. Fegyverek
10.28. Alita: A harc angyala
10.30. Az 50 első randi
10.30. Dalíland
10.30. Idétlen időkig
10.31. 234-es egység
10.31. A bolygó hollandi átka
10.31. A csók
10.31. A lankadatlan – A Dewey Cox sztori
10.31. A metál csendje
10.31. A negyedik utas
10.31. A North Pole-i háziasszonyok
10.31. A rólad alkotott kép
10.31. A sötétség 30 napja
10.31. A szelek útja
10.31. A testvérek földjén
10.31. Anna második esélye
10.31. Anyatej
10.31. Az aszfalt királyai
10.31. Az élet könyve
10.31. Az igazság ára
10.31. Az utolsó párbaj
10.31. Démonok között – Utolsó rítusok
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10.31. Diagnózis: felforgatás
10.31. Eddie, a sas
10.31. Egy izzó test emlékei
10.31. Emma és a halálfejes lepke
10.31. Fantom fiatalság
10.31. Felforgatókönyv
10.31. Kapitány és katona: A világ túlsó oldalán
10.31. Lady Bird
10.31. Mennyei királyság
10.31. Mimi, a sötétség hercege
10.31. Mindörökkön örökké
10.31. Sujo
10.31. Üres város
10.31. Vörös cipők
A platformról lekerülő sorozatok és évadok sora a következőképpen alakul.
10.03. C.B. Strike (1-2. és 4. évad)
10.05. A tél királya (1. évad)
10.06. Babylon Berlin (4. évad)
10.11. Kindig Customs (3. évad)
10.17. Összetörve (1. évad)
10.19. Ed Stafford: hátrahagyva (1. évad)
10.20. Mocsári gyilkosságok (5. évad)
10.26. A West Coast Customs műhelyében (5-6. évad)
10.27. Gyilkosságok Csodaországban (1. évad)
10.28. Anni – gyilkosság a nászúton (1. évad)
10.31. Három család (1. évad)
10.31. Jellystone! (1. évad)
10.31. Mr. Magoo (1. évad)
10.31. Richard Hammond műhelye (3. évad)
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