Kész, ennyi volt: hatalmas tisztogatás az HBO Maxon, ezek a közönségkedvencek tűnnek el napokon belül

Idén októberben jelentős átalakuláson esik át az HBO Max kínálata, ugyanis több tucat film és sorozat távozik a streamingplatformról. A hónap folyamán többek között olyan közönségkedvencektől és elismert alkotásoktól kell búcsút vennünk, mint a Téli szünet, az Oscar-díjas Fegyverek vagy éppen az Idétlen időkig.

A streamingszolgáltatók esetében megszokott, hogy a tartalmak folyamatosan cserélődnek, és ez az őszi szezonban sincs másképp. Már a hónap elején lekerül a platformról Alexander Payne nagyszerű drámája, a Téli szünet, amelyben Paul Giamatti nyújt emlékezetes alakítást. Később távozik a Fegyverek című sikerhorror is, amely nemcsak a nézők körében örvendett nagy népszerűségnek, hanem Amy Madigan kiváló játékának köszönhetően egy Oscar-díjat is elnyert. Mindemellett két klasszikus vígjátékról is le kell mondaniuk az előfizetőknek, hiszen kikerül a kínálatból Bill Murray időutazós önismereti kalandja, az Idétlen időkig, valamint Adam Sandler egyik legközkedveltebb alkotása, Az 50 első randi is - írja a sorozatjunkie.

A kínálatból a következő hetekben távozó filmek listája és a lekerülésük dátuma az alábbiak szerint alakul.

10.02. Téli szünet

10.07. Még itt vagyok

10.09. Megtörve

10.09. Nem

10.10. A gyilkos járat

10.23. A következő három nap

10.23. Fegyverek

10.28. Alita: A harc angyala

10.30. Az 50 első randi

10.30. Dalíland

10.30. Idétlen időkig

10.31. 234-es egység

10.31. A bolygó hollandi átka

10.31. A csók

10.31. A lankadatlan – A Dewey Cox sztori

10.31. A metál csendje

10.31. A negyedik utas

10.31. A North Pole-i háziasszonyok

10.31. A rólad alkotott kép

10.31. A sötétség 30 napja

10.31. A szelek útja

10.31. A testvérek földjén

10.31. Anna második esélye

10.31. Anyatej

10.31. Az aszfalt királyai

10.31. Az élet könyve

10.31. Az igazság ára

10.31. Az utolsó párbaj

10.31. Démonok között – Utolsó rítusok

10.31. Diagnózis: felforgatás

10.31. Eddie, a sas

10.31. Egy izzó test emlékei

10.31. Emma és a halálfejes lepke

10.31. Fantom fiatalság

10.31. Felforgatókönyv

10.31. Kapitány és katona: A világ túlsó oldalán

10.31. Lady Bird

10.31. Mennyei királyság

10.31. Mimi, a sötétség hercege

10.31. Mindörökkön örökké

10.31. Sujo

10.31. Üres város

10.31. Vörös cipők

A platformról lekerülő sorozatok és évadok sora a következőképpen alakul.

10.03. C.B. Strike (1-2. és 4. évad)

10.05. A tél királya (1. évad)

10.06. Babylon Berlin (4. évad)

10.11. Kindig Customs (3. évad)

10.17. Összetörve (1. évad)

10.19. Ed Stafford: hátrahagyva (1. évad)

10.20. Mocsári gyilkosságok (5. évad)

10.26. A West Coast Customs műhelyében (5-6. évad)

10.27. Gyilkosságok Csodaországban (1. évad)

10.28. Anni – gyilkosság a nászúton (1. évad)

10.31. Három család (1. évad)

10.31. Jellystone! (1. évad)

10.31. Mr. Magoo (1. évad)

10.31. Richard Hammond műhelye (3. évad)