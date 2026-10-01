Lenyűgöző jelenségek tanúja lehet, aki az égre néz októberben: érkezik a leglátványosabb őszi meteorraj, az Orionidák

Októberben az előző hónaphoz hasonlóan érdekes égi jelenségeknek lehetünk tanúi - írja honlapján a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Ebben a hónapban következik be az Orionidák meteorraj gyakorisági maximuma - mely az ősz leglátványosabb meteorjelensége -, és a Déli Tauridák előcsúcsa is. Talán a legérdekesebb jelenség mégis a Marsnak a Méhkas-halmaz közepén történő átvonulása lesz. Érdemes tehát az őszi estéken, illetve hajnalokon is résen lenni, sőt még nappali bolygóészlelésre is adódik majd lehetőség.

A Hold szokás szerint számos csillagfedést és együttállást biztosít számunkra, többek között a Marssal és a Méhkas-halmazzal, a Jupiterrel, illetve a Regulusszal. Emellett bekövetkezik a Szaturnusz, valamint a Vesta kisbolygó oppozíciója, kiváló lehetőséget nyújtva ezen égitestek észleléséhez. A csillagászati honlap elsőként a kiemelten érdekes, illetve a látványos, általában szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségeket sorolja fel.

Október 4. - A Szaturnusz oppozíciója: ezen a napon 14:29-kor szembenállásba, tehát a Földdel és a Nappal az égi pályája során egy vonalba kerül a Szaturnusz. A 0,3 magnitúdós, 19,7"-es korongátmérőjű, most -7,5 fokos gyűrűhajlású bolygó október 5-én 0:35-kor delel 44 fokos magasságban. Éppen ezért ez az éjszaka kifejezetten alkalmas a bolygó szabad szemes, illetve távcsöves észlelésére.

Szintén október 4-én alkot a Castor, a Pollux és a Hold egy égi L-betűt: hajnali 6:08-kor laza együttállásba kerül a 43%-os fázisú Hold az Ikrek csillagkép legfényesebb csillagaival. A közelség pillanatában a Hold a Polluxtól 5,7 fokra, jobbra látszik majd a horizont felett 64 fokkal.

Október 5. - A Hold, a Mars és a Méhkas-halmaz (Praesepe) együttállása: hajnalban, 5:30-kor együttállásba lép a 32%-os fázisú holdsarló, az 1,1 magnitúdós látszó fényességű Mars, illetve a Praesepe. A közelség idején a vörös bolygó a Hold világos peremétől 57'-re látszik, a horizont felett 48 fokos magasságban, a Praesepe pedig 3,6 fokra, balra, lefelé látszik majd a Marstól. Kicsit később, 6:15-kor, a hajnali szürkületben a Hold és a Mars még közelebb kerül egymáshoz. A Holdat és a Marsot megfigyelhetjük szabad szemmel is, a nyílthalmaz észlelése azonban binokulárt kíván.

Október 6. - A Jupiter és a holdsarló együttállása: hajnali 5:45-kor 2,8 fokos távolságba ér egymástól a 22%-os fázisú Hold és a Jupiter. Ekkor a bolygó 36 fokkal a látóhatár felett lesz majd, az együttállás pedig szabad szemmel is kiválóan látszik. A párost érdemes a nappali égen is nyomon követni távcsővel, illetve binokulárral, ugyanis a nappali égen, 12:39-kor a Jupiter mindössze 19,4'-re lesz látható a Hold peremétől.

Október 7. - A Regulus és a Hold együttállása: hajnali 3:40-kor szoros együttállásba lép a 14%-os holdsarló és az Oroszlán csillagkép legfényesebb, Regulus nevű csillaga. A közelség idején a csillag 39'-cel a holdsarló csúcsa felett, attól balra látszik majd. A nevezett időpontban a Regulus mindössze 6 fokkal lesz a horizont felett, így a szabad szemes megfigyeléshez érdemes olyan helyet választani, ahonnan jól belátható a keleti látóhatár.

Október 9. - Vékony holdsarló: hajnalban, 6:25-kor, a polgári szürkület kezdetén megfigyelhetjük a 2%-os, 35 óra 25 perces holdsarló rendkívül vékonyka alakját.

Október 11. - A Mars átvonul a Méhkas-halmaz (Praesepe) közepén: október 8-a és 12-e között a vörös bolygó áthalad a Praesepe nyílthalmazon, több csillagát is szorosan megközelítve. A jelenséget az említett napokon a hajnali órákban, kb. fél 3-tól 5-ig érdemes figyelemmel követni.

Október 13. - A (4) Vesta oppozíciója: reggel 8:24-kor szembenállásba kerül a negyedikként felfedezett kisbolygó, a Vesta. Ezen a napon a 6,4 magnitúdós fényességű, 0,53"-es látszó átmérőjű kisbolygó 0:50-kor delel a Cet csillagképben, 39 fokkal a látóhatár felett. Ez az időpont épp ezért kiváltképp alkalmas az észlelésre akár binokulárral, akár távcsővel.

Szintén október 13-án esedékes a Déli Tauridák meteorraj előcsúcsa: ezen az éjszakán bekövetkezik az említett meteorraj előcsúcsa a november 5-ei fő csúcs előtt. A radiánspont a sötétedés végén kel, és 1:30-kor delel, 52 fokos magasságban. Ekkor óránként nagyságrendileg 5 hullócsillag várható.

Idén, 2026-ban azonban az is lehetséges, hogy az előcsúcskor nagyobb aktivitás tanúi lehetünk, mint a novemberi gyakorisági maximum idején.

Október 14. - Az Antares és a Hold együttállása: este 18:50-kor, a navigációs szürkületben 2,5 fokos közelségbe ér a 16%-os fázisú holdsarló, illetve az 5 fokos horizont feletti magasságban járó Antares.

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Október 17. - A Hold a Teáskannába ér: este 19:10-kor megfigyelhetjük, amint a 41%-os fázisú holdsarló a Nyilas csillagkép Teáskanna aszterizmusának fogantyújába ér. Égi kísérőnk a 3,3 magnitúdós látszó fényességű tau Sgr, és a 2,1 magnitúdós Nunki között félúton látszik majd, 14 fokos látóhatár feletti magasságban.

Október 21–22. - Az Orionidák meteorraj gyakorisági maximuma: az október 2-a és november 7-e között aktív meteorraj ezen a napon éri el gyakorisági maximumát.

Az október 21-éről 22-ére virradó éjszakán zavaró fényektől mentes helyről figyelve óránként akár 20 hullócsillagot is láthatunk. A meteorraj radiánspontja (vagyis az a pont, ahonnan a hullócsillagok útja kiindulni látszik), este 21:35-kor kel, és október 22-én 5:00-kor delel 59 fokos magasságban. A Hold 88%-os fázisa némileg megnehezíti az észlelést, égi kísérőnk azonban október 22-én 2:35-kor lenyugszik, így az utána következő órákban nagyobb esélyünk van arra, hogy több hullócsillagot láthassunk.

Október 24. - A Vénusz alsó együttállása és nappali megfigyelése: hajnali 5:44-kor a 0,6%-os fázisú vénuszsarló alsó együttállásba lép, vagyis pályája során éppen a Nap és a Föld közé ér. A délután, 12:17-kor, 25 fokos magasságban delelő bolygót a nappali égen nagy távcsővel (a fényes napkorong miatt rendkívüli körültekintéssel!) figyelhetjük meg. A Vénusz ekkor 6,2 fokos távolságban látszik a Naptól, látszó fényessége -4,2 magnitúdó, mérete hatalmas, 61,1”-es lesz.

Szintén október 24-én lesz a Hold és a Szaturnusz együttállása: este 19:00-kor laza együttállásba lép a 97%-os fázisú Hold és a Szaturnusz. A gyűrűs bolygó 5,7 fokkal, jobbra felfelé látszik majd a Holdtól, 19 fokos magasságban.

Október 26-án hajnali 5:12-kor bekövetkezik a telihold.

Október 27–28. - A Hold és a Fiastyúk együttállása, hajnali csillagfedésekkel: október 27-én este 21:00-kor 2,2 fokos távolságba ér a 96%-os fázisú majdnem telihold, illetve a Fiastyúk. Ekkor holdunk 38 fokos magasságban látszik majd, a Fiastyúktól jobbra felfelé. Október 28-án, hajnali 1:58-kor csillagfedések sorozata kezdődik el, amelyben 4,3-7,7 magnitúdós látszó fényességű csillagokat fed el a Hold. Utoljára hajnali 4:27-kor figyelhetjük meg egy csillag kilépését a Hold mögül, annak sötét oldalánál. A csillagfedések pontos részleteiről blogunk egy későbbi cikkben jelentkezik majd.

Október 31. - A Vénusz jó hajnali láthatóságának kezdete: 5:54-kor felbukkan az Esthajnalcsillag sarlója a hajnali égen. A polgári szürkület kezdetén 1,5 fokos magasságban tartózkodik a -4,1 magnitúdós látszó fényességű, 60"-es látszó átmérőjű, 1,7%-os fázisú, 12,2 fokos elongációjú, vékony vénuszsarló. Ekkor megkezdődik a Vénusz hajnali láthatósága.

A tapasztalt észlelőknek javasolt, kevésbé feltűnő, nehezebben megfigyelhető, gyakran binokuláros vagy távcsöves jelenségekről bővebben a csillagvizsgáló cikkében, itt lehet olvasni. A bolygók holdjainak jelenségei, a Hold csillagfedései és a bolygók októberi láthatósága is külön felsorolásra kerül a cikkben.