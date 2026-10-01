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Kiderült a családi titok Várkonyi Andreáról: ez csak egy-két telefonjába kerül
Várkonyi Andrea 19 éves lánya, Bochkor Nóra a szórakoztatóiparban szeretne karriert építeni. A fiatal korábban egy nemzetközi produkcióban asszisztensként dolgozott, majd a kamera előtt is kipróbálta magát a Legénybúcsú Extra című filmben. Várkonyi Andrea szerint fontos a lánya számára, hogy saját teljesítményével bizonyítson, ezért a családban külön megállapodás született arról, hogy Várkonyi hogy segít neki, szemlézte a Story magazin korábbi interjúját a Femina.
Bochkor Nóra saját nevén szeretne sikereket elérni, és már építi karrierjét a szórakoztatóiparban. A 19 éves lány korábban egy nemzetközi produkcióban dolgozott asszisztensként, később pedig a kamera előtt is kipróbálta magát: kisebb szerepet kapott a Szente Vajk által rendezett Legénybúcsú Extra című vígjátékban.
Várkonyi Andrea szerint a család ugyan tud segíteni abban, hogy lánya eljusson egy-egy szakmai kapcsolathoz, de a munka érdemi részét már szerinte Nórának kell elvégeznie. Úgy fogalmazott, hogy
Természetes, hogy tudjuk, kihez kell fordulni, hogy beléphessen egy ajtón. De mi nagyon sokat beszélgettünk erről, elmondtam neki: "Nóri, én maximum annyit csinálok, hogy szólok valakinek, és utána magadra maradsz, neked kell bizonyítani". Ezzel ő egyet is ért, és nagyon fontos neki, hogy meg legyenek elégedve a munkájával.
A fiatal így saját tapasztalatokat szerezve próbál elindulni a szakmában. Édesapja, Bochkor Gábor korábban egész más dolgokon, például a lakhatás magas költségei miatt aggódott.
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Címlapi kép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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