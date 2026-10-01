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Balatonalmádi, 2024. augusztus 29.Várkonyi Andrea, a kuratórium elnöke beszédet mond a Mészáros Alapítvány VIII. konferenciájának megnyitóján Balatonalmádiban 2024. augusztus 29-én.MTI/Vasvári Tamás
Szórakozás

Kiderült a családi titok Várkonyi Andreáról: ez csak egy-két telefonjába kerül

Pénzcentrum
2026. október 1. 14:02

Várkonyi Andrea 19 éves lánya, Bochkor Nóra a szórakoztatóiparban szeretne karriert építeni. A fiatal korábban egy nemzetközi produkcióban asszisztensként dolgozott, majd a kamera előtt is kipróbálta magát a Legénybúcsú Extra című filmben. Várkonyi Andrea szerint fontos a lánya számára, hogy saját teljesítményével bizonyítson, ezért a családban külön megállapodás született arról, hogy Várkonyi hogy segít neki, szemlézte a Story magazin korábbi interjúját a Femina.

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Bochkor Nóra saját nevén szeretne sikereket elérni, és már építi karrierjét a szórakoztatóiparban. A 19 éves lány korábban egy nemzetközi produkcióban dolgozott asszisztensként, később pedig a kamera előtt is kipróbálta magát: kisebb szerepet kapott a Szente Vajk által rendezett Legénybúcsú Extra című vígjátékban.

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Várkonyi Andrea: Van házassági szerződésünk, de nem tudom, mi szerepel benne
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Várkonyi Andrea a házasságáról, a luxuséletről, a kritikákról és a férjével kötött házassági szerződésről is beszélt.

Várkonyi Andrea szerint a család ugyan tud segíteni abban, hogy lánya eljusson egy-egy szakmai kapcsolathoz, de a munka érdemi részét már szerinte Nórának kell elvégeznie. Úgy fogalmazott, hogy

Természetes, hogy tudjuk, kihez kell fordulni, hogy beléphessen egy ajtón. De mi nagyon sokat beszélgettünk erről, elmondtam neki: "Nóri, én maximum annyit csinálok, hogy szólok valakinek, és utána magadra maradsz, neked kell bizonyítani". Ezzel ő egyet is ért, és nagyon fontos neki, hogy meg legyenek elégedve a munkájával.

A fiatal így saját tapasztalatokat szerezve próbál elindulni a szakmában. Édesapja, Bochkor Gábor korábban egész más dolgokon, például a lakhatás magas költségei miatt aggódott.

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Címlapi kép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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