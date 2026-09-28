Kitálalt Alföldi Róbert: elárulta, mi az az egyetlen dolog, ami átsegíthet a legmélyebb fájdalmon

Október 12. és 16. között minden este egy újabb premierrel bővül a csatorna őszi kínálata. Az Útközben elmeséled harmadik évadában Sváby András többek között Lovas Rozival, Vujity Tvrtkóval, Görög Zitával, Kapu Tiborral és Molnár Áronnal vág neki a kalandoknak, míg a Kutyával vagyok epizódjaiban Alföldi Róbert műsorvezetőként járja körül a kutyák és gazdáik különleges kapcsolatát Gajdos László, Hernádi Judit, Balsai Móni, Dés László, Erős Antónia és más ismert emberek személyes történetein keresztül. Az Egy asztalnál című vitaműsorban egymástól merőben eltérő vélemények ütköznek, a Vészhelyzet az állatkórházban új részeiben közelről követhetjük az állatorvosokat akció közben, a sort pedig a Dumaszínház negyedik szezonja zárja.

Sváby András ismét útra kel, hiszen harmadik évadával folytatódik a díjnyertes Útközben elmeséled. Az UFA Magyarország gyártásában készülő talkshow most is őszinte vallomásokkal, váratlan fordulatokkal és megható pillanatokkal enged közelebb kerülni kedvenc hírességeinkhez.

Borbás Marcsi gyerekkori otthona, Görög Zita egykori óvodája és Kapu Tibor régi gimnáziuma is meghatározó helyszín az új szezonban, de Lovas Rozi versenysportolói éveiről, Steigervald Krisztián szülei házasságának nehézségeiről és Vujity Tvrtko újságírói pályáját megelőző álmairól is szó esik. Molnár Áronnal minden eddiginél messzebbre vezet az út, Tóth Vera pedig húga, Tóth Gabi után – aki szintén a műsor vendége volt – más szemszögből mesél családjának múltjáról és a gyerekkoráról.

Kutyával vagyok 1. évad – október 13., 19:00

A Show&Game által készített nyolcrészes dokureality-sorozat megmutatja, milyen sokféleképpen lehet része egy kutya a mindennapjainknak. Ismert hazai személyiségek beszámolóin keresztül megtudhatjuk, mit taníthatnak nekünk kiskedvenceik, milyen helyzetekkel jár együtt a felelős állattartás és miként éljük meg egy szeretett kutya elvesztését.

Alföldi Róbert, saját tapasztalataira is támaszkodva, kíváncsisággal fordul vendégeihez, miközben pszichológusok, kutyaviselkedés-kutatók, trénerek, állatorvosok, állatvédők és további szakemberek segítségével minden epizódban más-más kérdést helyez a középpontba. Olyan témák is terítékre kerülnek, mint a gyerekek és a négylábúak kapcsolata, a felelős fajtaválasztás szempontjai, valamint a szaporítók és tenyésztők közötti különbségek. Szó esik még arról, miben segíthet egy négylábú társ, amikor úrrá lesz rajtunk a magány, de a veszteség feldolgozása, az elengedést követő újrakezdés, a mentett ebek sorsa és az örökbefogadás jelentősége is helyet kap a műsorban.

„Akármi baj van, ha egy másik lényre fókuszálunk a saját bajunk, fájdalmunk helyett, akkor az az első lépés a gyógyulás felé. És a kutya addig nem nyugszik, amig inkább ráfigyelsz, mint a saját belső bajodra. És ezt csak érted csinálják, hogy te kigyere magadból. Csodálatos lények. A világot várom ettől a sorozattól, vagy hogy legalább a kutyás világ szebb legyen akkor, ha ez lemegy" – mondta a műsor kapcsán Alföldi Róbert.

Balsai Móni, Barabás Éva, Dés László, Erős Antónia, Hernádi Judit, Pindroch Csaba, Sárközi Ákos és Éva, Sváby András, Szily Nóra és Tarján Zsófi mellett Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is személyes történettel gazdagítja majd az adásokat.

Vészhelyzet az állatkórházban 2. évad – október 14., 19:00

Második évadával jelentkezik az IKO Műsorgyártó közkedvelt produkciója, amely első kézből mutatja meg, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük az állatorvosoknak az egyszerűbbnek tűnő vizsgálatoktól a sürgősségi eseteken át a bonyolult műtétekig. A sorozatban a házi kedvencek mellett egzotikus állatok, valamint állatkerti lakók is ellátásra szorulnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az új részekben életmentő beavatkozásokat és különleges diagnosztikai, sebészeti eseteket is láthatunk. Szemtanúi lehetünk többek között egy életveszélyes állapotban érkező németjuhász gyomorműtétének és egy sérült vörös panda altatásának is, ami nem megy zökkenőmentesen, de azt is végigkövethetjük, hogyan készül fel egy ötéves elefánt a költözésre, miként rehabilitálnak sünöket, illetve milyen összetett folyamat egy ló műtőbe emelése.

Egy asztalnál 1. évad – október 15., 22:00

Másképp gondolkodnak, másképp élnek, mégis egy asztalhoz ülnek: a Kráss Kontent vitaműsorában különböző hátterű emberek találkoznak, hogy őszintén kifejtsék véleményüket olyan témákról, amelyekben gyakran nehéz közös nevezőre jutni. A beszélgetések során eltérő nézetek kerülnek előtérbe, miközben a szereplők nemcsak saját álláspontjukat osztják meg, hanem egymás gondolataival is szembesülnek.

Milyen ellentétpárokkal találkozhatnak majd a nézők? A vegán és a vadász, a korlátozó és a megengedő anyuka, a biciklis és az autós futár, a mának élő és a tudatos tervező csak néhány példa a műsor 14 epizódjában megjelenő izgalmas találkozások közül.

A különleges formátum olyan párbeszédeket mutat be, amelyeknél nem feltétlenül az egyetértés a cél, hanem az, hogy a szereplők valóban meghallgassák egymást.

Dumaszínház 4. évad új epizódok – október 16., 19:00

A legújabb részekben Kőhalmi Zoltán a középkorúság buktatóit járja körül, Csenki Attila a családról és a figyelemzavarról, míg Kovács András Péter az idő múlásáról, az élet fordulatairól és a velük járó tanulságokról mesél önálló estjében. Noé Bex és Török Ádám közös műsorukban utazásokkal tűzdelt eredettörténeteikbe avatják be a közönséget, a Szomszédnéni Produkciós Iroda klasszikus kabaréjelenetekre épülő előadásában a hétköznapi küzdelmeink kerülnek terítékre, Fülöp Viktor pedig tanári pályájának legendás történeteit osztja meg a nézőkkel.