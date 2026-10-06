2026. október 6. kedd Brúnó, Renáta
23 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
Magyar Péter rendkívüli bejelentése: így hozzák vissza a KATA adózást, új részletek derültek ki a milliárdosok vagyonadójáról ×
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép aprított fáról, rönkökről, tűzifáról a kosárban, előkészítve a kandallóban való égetésre. A téli hygge fogalma, békés, meghitt pillanatok.
Szórakozás

Ki nem találod, mivel fűti az otthonát Pindroch Csaba: megjött a szállítmány, húzós lesz a fűtési szezon

Pénzcentrum
2026. október 6. 14:13

Négy kaloda tűzifát rendelt a télre Pindroch Csaba, aki egy Facebook-bejegyzésben humorosan mesélte el, hogyan készül idén a fűtési szezonra. A színész otthonában cserépkályha adja a meleget, a tüzelő beszerzése és felhordása azonban a poszt szerint a pénztárcáját és az erejét is próbára tette.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Pindroch Csaba számára is elérkezett idén a tűzifarendelés ideje. A színész hosszú Facebook-posztban mesélt arról, hogy a kereskedővel már jól ismerik egymást, ő mégis évről évre felteszi ugyanazt a kérdést: milyen fa kerüljön a cserépkályhába? Akác ezúttal már nem volt, így a fűtési szezonban a színész cerépkályhájába tölgy és a bükk kerül majd.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az árak meglepőek voltak számára, egy kalodáért 85 ezer forintos ajánlatot kapott, így összesen 340 ezer forintos kiadást jelenthetett a tűzifarendelés. A kiszállítás sem ment teljesen zökkenőmentesen: a színész beszámolója szerint a darus jármű ismét letört két jókora darabot a tulipánfájából.

A rakomány végül a helyére került, a teraszra azonban már ő maga kezdte felhordani a fát. Mint írta, közben eszébe jutott egy kolléganője, aki nemcsak hordja, hanem hasogatja is a tűzifáját. A teljes bejegyzés itt olvasható:
Címlapkép: Getty Images
#pénz #fűtés #rezsi #árak #facebook #fűtési szezon #tél #tűzifa #színész #kiadások #szórakozás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:27
15:19
15:04
14:46
14:35
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 6. 13:36 Eldőlt az euró sorsa Magyarországon? Fontos üzenetet küldött az MNB, erre kevesen számítottak
október 6. 10:34 Beindult a rakéta a magyar tőzsdén: óriási ralit vezet az OTP a múlt heti zuhanás után
október 5. 17:35 Valósággal kilőtt a magyar tőzsde: mi áll a rali mögött?
október 5. 13:36 Elképesztő adatok láttak napvilágot: több mint 5200 milliárdos hiánynál jár a magyar állam
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 6.
Olyanok rohanták meg a bankokat, akik eddig kimaradtak: mi lesz itt, ha tényleg szigorítják az Otthon Startot?
2026. október 5.
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
2026. október 6.
Magyar Péter rendkívüli bejelentése: így hozzák vissza a KATA adózást, új részletek derültek ki a milliárdosok vagyonadójáról
2026. október 6.
Most működik igazán a legális banki trükk: százezreket nyerhetsz egy egyszerű lépéssel, nem érdemes várni
2026. október 6.
Fordulóponthoz értek a nyugdíj-megtakarítások: nagy változásokat sürgetnek, rengeteg magyar lehet érintett
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 6. kedd
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a vidéki településen él a nagybeteg Havas Henrik: „Most nem vagyok jól”
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. játékhéten
3
1 hete
Kevesen tudják: ez Hankó Balázs eredeti végzettsége, ennyit lehet ma keresni a szakmában
4
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati felár
A tényleges hitelkamatlábnak a kockázatmentes befektetés (államkötvény) hozama fölötti része, amely az adott ügyfélkör finanszírozásának kockázatát mutatja meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 6. 14:35
Magyar Péter rendkívüli bejelentése: így hozzák vissza a KATA adózást, új részletek derültek ki a milliárdosok vagyonadójáról
Pénzcentrum  |  2026. október 6. 14:31
Vidéki nagyvárosokban húzza le a rolót a dm, Spar, Dorko: most érkezett a hír a rendkívüli bezárásokról
Agrárszektor  |  2026. október 6. 14:28
Sok magyar kaphat most ilyen támogatást: mutatjuk, kinek jár a pénzből