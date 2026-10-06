A műsor hat adás után ért véget, ráadásul a 18–59 évesek körében az utolsó epizód kifejezetten erős nézettséget produkált.
Ki nem találod, mivel fűti az otthonát Pindroch Csaba: megjött a szállítmány, húzós lesz a fűtési szezon
Négy kaloda tűzifát rendelt a télre Pindroch Csaba, aki egy Facebook-bejegyzésben humorosan mesélte el, hogyan készül idén a fűtési szezonra. A színész otthonában cserépkályha adja a meleget, a tüzelő beszerzése és felhordása azonban a poszt szerint a pénztárcáját és az erejét is próbára tette.
Pindroch Csaba számára is elérkezett idén a tűzifarendelés ideje. A színész hosszú Facebook-posztban mesélt arról, hogy a kereskedővel már jól ismerik egymást, ő mégis évről évre felteszi ugyanazt a kérdést: milyen fa kerüljön a cserépkályhába? Akác ezúttal már nem volt, így a fűtési szezonban a színész cerépkályhájába tölgy és a bükk kerül majd.
Az árak meglepőek voltak számára, egy kalodáért 85 ezer forintos ajánlatot kapott, így összesen 340 ezer forintos kiadást jelenthetett a tűzifarendelés. A kiszállítás sem ment teljesen zökkenőmentesen: a színész beszámolója szerint a darus jármű ismét letört két jókora darabot a tulipánfájából.
A rakomány végül a helyére került, a teraszra azonban már ő maga kezdte felhordani a fát. Mint írta, közben eszébe jutott egy kolléganője, aki nemcsak hordja, hanem hasogatja is a tűzifáját. A teljes bejegyzés itt olvasható:
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