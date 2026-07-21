10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték Zrt.: hibát találtak a lottósorsolások körül, de az eredményeket nem érintette a probléma.
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt., miután bírságot kapott a lottósorsolások miatt: erről minden játékosnak tudnia kell
Bár valóban kaptak büntetést, a nemzeti lottótársaság azt állítja, hogy ennek nincs köze az április közepén lezajlott sorsolásokhoz.
A Szerencsejáték Zrt. és a felügyeleti hatóság vizsgálata megállapította, hogy szabályosan és külső befolyástól mentesen zajlottak az áprilisi lottósorsolások, amelyeken négy telitalálat is született - ezt a nemzetii szerencsejátékcég közölte kedden délután. A nyereményeket rendben kifizették, a hatóság által kiszabott bírság pedig csupán egy technikai jellegű szabályértelmezési vitára vezethető vissza - írják a közleményben.
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által lefolytatott ellenőrzés és a lottótársaság belső vizsgálata egyértelműen tisztázta, hogy a 16. játékhéten tartott sorsolások előkészítése és lebonyolítása teljes mértékben jogszerűen történt. A hatósági jelentés szerint a folyamat során feltárt eltérés semmilyen módon nem befolyásolta az eredményeket, így a csalás gyanúja teljesen kizárható, a négy nyertes kifizetése pedig akadálytalanul megtörtént.
Bár a felügyelet bírságot szabott ki a lottótársaságra, ennek oka független a sorsolások tisztaságától. A szankció pusztán abból adódott, hogy az SZTFH és a Szerencsejáték Zrt. eltérően értelmezi a részvételi szabályzat egyik technikai jellegű, az online játékbefogadások lezárására vonatkozó rendelkezését. A helyzet rendezése érdekében a nemzeti lottótársaság kezdeményezte a vitatott szabályozás közös egyeztetését a hatósággal.
A Pénzcentrum ma számolt be arról, hogy a Szerencsejáték Zrt. tízmillió forintos bírságot kapott a az SZTFH-tól, a lottótársaság szerint ugyanakkor ennek nincs köze a sorsolásokhoz. A bírságról itt számoltunk be:
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Tizenhat év kihagyás után tért vissza a Las Vegas-i póker-világbajnokságra Majka.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/29. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az X millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki az 1 milliárd 140 millió forintos főnyereményt az Ötöslottó 2026/29. heti sorsolásán.
Hihetetlen összegért kelt el Pelé történelmi meze: évtizedekig rejtegették, most rekordáron csaptak le rá
Közel 4,9 millió dollárért talált gazdára a brazilok legendás labdarúgója, a háromszoros vb-győztes Pelé 1958-as világbajnoki meze.
Szívszorító: nyugdíjas hétköznapjairól vallott a magyar színészlegenda - “megtanultam együtt élni a magánnyal”
Az ősszel a 79. életévébe lépő művész a korához képest remek formának örvend.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/29. heti, pénteki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
A dublini születésű művész leginkább az 1989-es A bal lábam – Christy Brown története című drámában nyújtott alakításával írta be magát a filmtörténelembe.
Nem a Bridgerton vagy a Stranger Things, hanem egy januári krimisorozat vezeti a mezőnyt a Netflixen.
Befejezi Két férfi, egy eset című, 46 éve futó, népszerű krimisorozatát a ZDF német tévécsatorna - közölte pénteken a mainzi műsorszolgáltató.
Vajon elvitte valaki az 325 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
Valóságos vihart kavartak a közösségi médiában a Zara bő szárú, lenge nadrágjai, amelyeket a felhasználók már csak "halálnadrágként" emlegetnek.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/29. heti nyerőszámait 2026. július 8-án este. Lássuk, elvitte-e valaki a 405 millió forintos főnyereményt.
Szeptember 4-én visszatér az Amazon Prime Video kínálatába a The Grand Tour.
Tömegével váltottak jegyet erre a filmre a magyar mozikban: elkapkodták az IMAX‑helyeket a hétvégére
"Mindannyian ismerjük a művet, mindannyian tudjuk, mit jelent, tudjuk, mit ígér, és remélhetőleg a film közönsége is úgy érzi majd, hogy betartottuk ezt az ígéretet"
Már megjelentek a földmérők Galambos Lajos tavainál, a helyieket egy nagyszabású fejlesztés terve aggasztja.
Rendkívüli bejelentés a TV2-től: új évaddal tér vissza a Hegyi doktor – Újra rendel – itt van a premier pontos időpontja
Július 27-én új évaddal tér vissza a képernyőkre A hegyi doktor – Újra rendel című tévésorozat.
Őszintén beszélt arról az időszakról is, amikor 106 kilós testsúllyal küzdött, és saját forrásból finanszírozott egy gyomor-bypass műtétet.
A 62 méteres Rose d’Or heti 200 millió forintért bérelhető, fedélzetén lift, jakuzzi és saját vízi park is van.