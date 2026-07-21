Megszólalt a Szerencsejáték Zrt., miután bírságot kapott a lottósorsolások miatt: erről minden játékosnak tudnia kell

Bár valóban kaptak büntetést, a nemzeti lottótársaság azt állítja, hogy ennek nincs köze az április közepén lezajlott sorsolásokhoz.

A Szerencsejáték Zrt. és a felügyeleti hatóság vizsgálata megállapította, hogy szabályosan és külső befolyástól mentesen zajlottak az áprilisi lottósorsolások, amelyeken négy telitalálat is született - ezt a nemzetii szerencsejátékcég közölte kedden délután. A nyereményeket rendben kifizették, a hatóság által kiszabott bírság pedig csupán egy technikai jellegű szabályértelmezési vitára vezethető vissza - írják a közleményben.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által lefolytatott ellenőrzés és a lottótársaság belső vizsgálata egyértelműen tisztázta, hogy a 16. játékhéten tartott sorsolások előkészítése és lebonyolítása teljes mértékben jogszerűen történt. A hatósági jelentés szerint a folyamat során feltárt eltérés semmilyen módon nem befolyásolta az eredményeket, így a csalás gyanúja teljesen kizárható, a négy nyertes kifizetése pedig akadálytalanul megtörtént.

Bár a felügyelet bírságot szabott ki a lottótársaságra, ennek oka független a sorsolások tisztaságától. A szankció pusztán abból adódott, hogy az SZTFH és a Szerencsejáték Zrt. eltérően értelmezi a részvételi szabályzat egyik technikai jellegű, az online játékbefogadások lezárására vonatkozó rendelkezését. A helyzet rendezése érdekében a nemzeti lottótársaság kezdeményezte a vitatott szabályozás közös egyeztetését a hatósággal.

A Pénzcentrum ma számolt be arról, hogy a Szerencsejáték Zrt. tízmillió forintos bírságot kapott a az SZTFH-tól, a lottótársaság szerint ugyanakkor ennek nincs köze a sorsolásokhoz. A bírságról itt számoltunk be:

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