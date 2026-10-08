Aggasztó hírek jöttek a magyar tőzsdéről: kritikus szint alá zuhant a legnépszerűbb hazai papír

Enyhe csökkenéssel nyithat csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde az Equilor szenior elemzője szerint. A BUX szerdán 1,65 százalékkal esett, és 141 308,07 ponton zárt. A vezető részvények közül az OTP árfolyama 3,79 százalékkal zuhant, miközben a Richter erősödni tudott. A Mol és a Magyar Telekom szintén gyengült az előző kereskedési napon.

Enyhe csökkenéssel nyithat csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 2374,48 pontos, 1,65 százalékos csökkenéssel, 141 308,07 ponton zárt szerdán.

Varga Zoltán közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyama a 40 135 forintos támasz alatt zárt, a következő fontosabb szint 38 684 forintnál látható. Szerdán az OTP-részvények ára 1570 forinttal, 3,79 százalékkal 39 900 forintra esett, forgalmuk 28,9 milliárd forintot tett ki.

A Mol emelkedése is megtorpant, ellenállás továbbra is 5083 forintnál, támasz pedig 4963 forintnál látható. Az előző nap a Mol 20 forinttal, 0,4 százalékkal 5035 forintra csökkent, 4,7 milliárd forintos forgalomban.

Hozzátette, a Richternél a fontos szintek nem változtak: támasz 12 270 forintnál, ellenállás 12 614 forintnál húzódik. Szerdán a Richter-papírok árfolyama 130 forinttal, 1,05 százalékkal 12 500 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekom lefordult a 30 napos mozgóátlagról, ami 2555 forintnál ellenállást képez, a következő támasz 2518 forintnál húzódik. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,24 százalékkal 2540 forintra gyengült, forgalma 890,6 millió forint volt.