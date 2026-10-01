Bezár Budapest egyik legkülönlegesebb helye: túl kevés volt a törzsvendég, így lehúzzák a rolót

Másfél év után bezár Budapest egyik különleges növényi alapú bisztrója, a Tranzit by Flow. A XI. kerületi vendéglátóhely kísérletező konyhával, specialty kávékkal és szokatlan alapanyag-használattal próbált új színt vinni a környék gasztronómiájába. Az üzemeltetők szerint azonban nem alakult ki elég stabil törzsvendégkör ahhoz, hogy hosszú távon is működni tudjanak. A bezárással a Flow több mint nyolcéves története is lezárul, írja a We love Budapest.

A Tranzit by Flow az Andrássy útról költözött a Bukarest utcába, ahol az elmúlt másfél évben specialty kávékkal és növényi alapú ételekkel várta a vendégeket. A készítők nem a hagyományos vegán bisztróvonalat követték: sokat kísérleteztek az alapanyagokkal, új textúrákat, ízeket és technikákat próbáltak létrehozni. Mindez azonban nem volt elég ahhoz, hogy stabil törzshely váljon a vendéglátóhelyből.

Az üzemeltetők szerint egy étterem csak akkor tud hosszú távon működni, ha a vendégek nemcsak szeretik, hanem rendszeresen vissza is térnek. A Tranzit esetében ez nem alakult ki megfelelő mértékben, ezért most bezárják a helyet. Azoknak, akik visszajártak, szerették a konyhájukat és támogatták őket, külön is megköszönték, hogy értették és értékelték, amit létrehoztak.

A bezárásban szerepet játszhatott a hely működési modellje és a környék adottsága is. A bisztró jellemzően délelőtt 11-től délután 4-ig volt nyitva, miközben a környék elsősorban lakóövezet. Az árak és az adagok szintén megnehezíthették a rendszeres vendégkör kialakítását. Egy kommentelő szerint nem feltétlenül az igény hiányzott, hanem sokak számára anyagilag nem fért bele a rendszeres fogyasztás egy ilyen helyen.

A Tranzit by Flow üzemeltetői úgy vélik, hogy a koncepció nemzetközi környezetben könnyebben megtalálhatta volna a közönségét. Visszajelzéseik szerint amit csináltak, Berlinben, Koppenhágában vagy Varsóban is működőképesebb lehetett volna. A XI. kerületi bisztró azonban most bezár, és ezzel a Flow több mint nyolcéves története is véget ér.