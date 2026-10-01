2026. október 1. csütörtök Malvin
15 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy bezárt étterem látványa munkaidő után.
Szórakozás

Bezár Budapest egyik legkülönlegesebb helye: túl kevés volt a törzsvendég, így lehúzzák a rolót

Pénzcentrum
2026. október 1. 19:45

Másfél év után bezár Budapest egyik különleges növényi alapú bisztrója, a Tranzit by Flow. A XI. kerületi vendéglátóhely kísérletező konyhával, specialty kávékkal és szokatlan alapanyag-használattal próbált új színt vinni a környék gasztronómiájába. Az üzemeltetők szerint azonban nem alakult ki elég stabil törzsvendégkör ahhoz, hogy hosszú távon is működni tudjanak. A bezárással a Flow több mint nyolcéves története is lezárul, írja a We love Budapest.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Tranzit by Flow az Andrássy útról költözött a Bukarest utcába, ahol az elmúlt másfél évben specialty kávékkal és növényi alapú ételekkel várta a vendégeket. A készítők nem a hagyományos vegán bisztróvonalat követték: sokat kísérleteztek az alapanyagokkal, új textúrákat, ízeket és technikákat próbáltak létrehozni. Mindez azonban nem volt elég ahhoz, hogy stabil törzshely váljon a vendéglátóhelyből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az üzemeltetők szerint egy étterem csak akkor tud hosszú távon működni, ha a vendégek nemcsak szeretik, hanem rendszeresen vissza is térnek. A Tranzit esetében ez nem alakult ki megfelelő mértékben, ezért most bezárják a helyet. Azoknak, akik visszajártak, szerették a konyhájukat és támogatták őket, külön is megköszönték, hogy értették és értékelték, amit létrehoztak.

Kapcsolódó cikkeink:

A bezárásban szerepet játszhatott a hely működési modellje és a környék adottsága is. A bisztró jellemzően délelőtt 11-től délután 4-ig volt nyitva, miközben a környék elsősorban lakóövezet. Az árak és az adagok szintén megnehezíthették a rendszeres vendégkör kialakítását. Egy kommentelő szerint nem feltétlenül az igény hiányzott, hanem sokak számára anyagilag nem fért bele a rendszeres fogyasztás egy ilyen helyen.

A Tranzit by Flow üzemeltetői úgy vélik, hogy a koncepció nemzetközi környezetben könnyebben megtalálhatta volna a közönségét. Visszajelzéseik szerint amit csináltak, Berlinben, Koppenhágában vagy Varsóban is működőképesebb lehetett volna. A XI. kerületi bisztró azonban most bezár, és ezzel a Flow több mint nyolcéves története is véget ér.
Címlapkép: Getty Images
#étterem #Budapest #árak #vendéglátás #kávé #gasztronómia #étel #gasztro #szórakozás #bezárás #kerület

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:29
21:03
20:44
20:33
20:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 1.
Riasztó, ami a magyar iskolákban történik: súlyos etikai problémával szembesülnek az iskolapszichológusok
2026. szeptember 30.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
2026. október 1.
Dinamikus árazás vs. fix áras síbérletek: százezereket is bukhatnak a magyar családok az osztrák árjáték miatt az idei síszezonban
2026. október 1.
Most közölte a nyugdíjemelés részleteit Kármán András: így emelkedik 2027-től 700 ezer nyugdíjas juttatása
2026. október 1.
Húzós tél vár a magyar síelőkre: kiderült a sötét igazság, durván ráfizet, aki nem lép időben
NAPTÁR
Tovább
2026. október 1. csütörtök
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A mosoly világnapja
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a vidéki településen él a nagybeteg Havas Henrik: „Most nem vagyok jól”
2
4 hete
Működik az új lottótrükk: így kaszálnak milliókat az élelmes magyarok az új rendszerrel
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. héten
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapkamat
A jegybank (központi banki) irányadó kamata. Ez határozza meg a bankok által a központi bankban elhelyezett rövidtávú betétek és hitelek hozamát, ami hatással van a banki kamatokra. A jegybanki alapkamat egy ország (vagy egy monetáris unió, mint amilyen az eurozóna) irányadó kamatát jelenti, ami hatással van a banki kamatokra, és ezáltal a gazdaságra is. Kamatcsökkentéskor a betétek hozamai és a hitelek kamatai csökkenhetnek, emeléskor növekedhetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 1. 18:56
Dinamikus árazás vs. fix áras síbérletek: százezereket is bukhatnak a magyar családok az osztrák árjáték miatt az idei síszezonban
Pénzcentrum  |  2026. október 1. 18:00
Kvíz: Lételemed a zene? Lássuk, mennyire ismered ki magad az egyes zenei stílusok között!
Agrárszektor  |  2026. október 1. 20:31
Nem akármilyen időjárás lesz hétvégén: érkezik az újabb csavar?