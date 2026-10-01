Miért nem árulja el a legtöbb osztrák síterep, mennyibe fog kerülni a februári napijegye — és miért büszke rá a másik fele, hogy nála kiszámítható?
Bezár Budapest egyik legkülönlegesebb helye: túl kevés volt a törzsvendég, így lehúzzák a rolót
Másfél év után bezár Budapest egyik különleges növényi alapú bisztrója, a Tranzit by Flow. A XI. kerületi vendéglátóhely kísérletező konyhával, specialty kávékkal és szokatlan alapanyag-használattal próbált új színt vinni a környék gasztronómiájába. Az üzemeltetők szerint azonban nem alakult ki elég stabil törzsvendégkör ahhoz, hogy hosszú távon is működni tudjanak. A bezárással a Flow több mint nyolcéves története is lezárul, írja a We love Budapest.
A Tranzit by Flow az Andrássy útról költözött a Bukarest utcába, ahol az elmúlt másfél évben specialty kávékkal és növényi alapú ételekkel várta a vendégeket. A készítők nem a hagyományos vegán bisztróvonalat követték: sokat kísérleteztek az alapanyagokkal, új textúrákat, ízeket és technikákat próbáltak létrehozni. Mindez azonban nem volt elég ahhoz, hogy stabil törzshely váljon a vendéglátóhelyből.
Az üzemeltetők szerint egy étterem csak akkor tud hosszú távon működni, ha a vendégek nemcsak szeretik, hanem rendszeresen vissza is térnek. A Tranzit esetében ez nem alakult ki megfelelő mértékben, ezért most bezárják a helyet. Azoknak, akik visszajártak, szerették a konyhájukat és támogatták őket, külön is megköszönték, hogy értették és értékelték, amit létrehoztak.
A bezárásban szerepet játszhatott a hely működési modellje és a környék adottsága is. A bisztró jellemzően délelőtt 11-től délután 4-ig volt nyitva, miközben a környék elsősorban lakóövezet. Az árak és az adagok szintén megnehezíthették a rendszeres vendégkör kialakítását. Egy kommentelő szerint nem feltétlenül az igény hiányzott, hanem sokak számára anyagilag nem fért bele a rendszeres fogyasztás egy ilyen helyen.
A Tranzit by Flow üzemeltetői úgy vélik, hogy a koncepció nemzetközi környezetben könnyebben megtalálhatta volna a közönségét. Visszajelzéseik szerint amit csináltak, Berlinben, Koppenhágában vagy Varsóban is működőképesebb lehetett volna. A XI. kerületi bisztró azonban most bezár, és ezzel a Flow több mint nyolcéves története is véget ér.
Várkonyi Andrea szerint lánya a saját nevén akar érvényesülni, ő pedig legfeljebb egy-két telefont intéz el neki.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/40. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyeremény.
Óriási változás az októberi óraátállításnál 2026-ban: erre készüljön mindenki, ilyen már nagyon régen volt
Október 25-én hajnalban kell visszaállítani az órákat 2026-ban, ennél korábbi napra nem is eshet az őszi átállítás.
Szívfacsaró részletek Deák Bill Gyula utolsó óráiról: a fia szerint este még viccelődött is a zenészlegenda
Először nyilatkozott édesapja utolsó óráiról Deák Bill Gyula fia. Elmondása szerint a zenész egy sikeres szívritmus-szabályozó beültetése után kifejezetten jól érezte magát.
A volt miniszter eredetileg gyógyszerésznek tanult, majd egyetemi és kutatói karrier után került a politikába.
Október 12. és 16. között minden este egy újabb premierrel bővül a csatorna őszi kínálata.
Egyre több hazai színház és koncertszervező alkalmazza a repülőjegyeknél már régóta megszokott dinamikus árazást,
A műsor nem áll le végleg, csupán szünetre megy, és az évad második felével később tér vissza.
Na, vajon elvitte valaki a 755 millió forintos főnyereményt a hatos lottó vasárnapi sorsolásán?
Na, vajon elvitte-e valaki a 3,66 milliárd forintos főnyereményt a 39. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Csúnyán kifakadt Kormos Anett: durva lehúzás, érzelmi zsarolás, pofátlan bürokrácia megy ezeknél a civil szervezeteknél
Véleménye szerint a hazai állatmenhelyek érzelmi zsarolással próbálnak gazdát találni, miközben irreális feltételeikkel épp az állatoktól veszik el a szerető otthon esélyét.
Káprázatos égi jelenséget kaptak lencsevégre: jégkristályok keletkezése indított láncreakciót - fotókon a csoda
A légi közlekedés hatására kialakuló, ritka és rendkívül látványos meteorológiai jelenségre, az úgynevezett lyukfelhőre hívta fel a figyelmet a HungaroMet.
Dúsgazdagként ébredt 2 magyar szerencsevadász: elképesztő összeget kaszáltak az európai szuperlottón
Két magyar is több tízmilliós nyereménynek örülhet, azonban nem volt telitalálat a 39. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson.
Több mint kilencszáz jelölés közül választotta ki a Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma azt a harminc kiválóságot, akik 2026-ban esélyesek a Prima Primissima díjra.
Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertő tó magyar oldalán, ahol a tíz évvel korábbi terveknél 80 százalékkal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció
Már négy hónapja, összesen 17 sorsolás óta nem született telitalálatos szelvény az Ötöslottón.
Alig indult el az őszi szezon, az RTL máris leveszi a képernyőről a Heti Hetest.
A techno felől érkező zenész 2017 óta volt aktív a hazai klubéletben, az elmúlt években pedig Berlinben is építette nemzetközi karrierjét. A halálának okát nem...
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank