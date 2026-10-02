Vissszatér a legendás sorozat a streaming-óriás kínálatába: régóta vártak rá a rajongók – ekkortól lesz látható a képernyőn

Idén halloweenkor, október 31-én érkezik a SkyShowtime kínálatába a Dexter: Feltámadás második évada. A jubileumi szezonban Michael C. Hall ismét magára ölti a népszerű sorozatgyilkos szerepét, hogy újabb ellenfelekkel és saját kapuzárási pánikjával is megküzdjön, miközben a színészgárdát olyan sztárok erősítik, mint Uma Thurman, Brian Cox és Dan Stevens.

Húsz évvel az első gyilkossága után Dexter Morgan még mindig nevelőapja, Harry kódexe szerint éli az életét. Az időzítés nem is lehetne tökéletesebb, hiszen a premier napja egybeesik a Dexter-franchise huszadik évfordulójával.

Az október végétől hetente érkező új epizódokban a Clyde Phillips kreatív vezető által irányított történet magasabb fokozatra kapcsol. Dexternek New Yorkban egyszerre két gyilkossal is szembe kell néznie, ugyanis egy régóta tevékenykedő, hírhedt bűnöző mellett egy újonnan felbukkant, kegyetlen és kiszámíthatatlan gonosztevő is rettegésben tartja a várost.

A kettős hajsza mellett a főszereplőnek egy sokkal hétköznapibb, ám annál nyomasztóbb problémával, a kapuzárási pánikkal is meg kell küzdenie. Eközben fia, Harrison (Jack Alcott) a maga módján próbálja kideríteni az igazságot, ami az apa-fiú kapcsolatot az eddigi legnagyobb próbatétel elé állítja.

A sorozat második évada is kiemelkedő színészgárdát vonultat fel. Michael C. Hall oldalán visszatér többek között Uma Thurman, Desmond Harrington és James Remar. Hozzájuk csatlakozik újonnan az évad kiemelt szerepeiben Brian Cox, Dan Stevens és Bokeem Woodbine. Az első évadból már ismert Krysten Ritter ismét tiszteletét teszi vendégszereplőként, míg Gabriel Luna új karakterként csatlakozik a történethez.

A rajongók számára jó hír, hogy a premierig hátralévő hetekben a SkyShowtime felületén a teljes Dexter-univerzum elérhető, beleértve az eredeti sorozatot, a New Blood-ot, az Eredendő bűn-t, valamint a Feltámadás első évadát is.