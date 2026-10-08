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Óriási átverést sejtenek a TikToknál: azt hittük, biztonságban vannak a gyerekek, de végig hazudhattak a felhasználóknak

Pénzcentrum
2026. október 8. 09:11

A TikTok kísérletet végzett több ezer felhasználón, akik megpróbáltak bekapcsolni egy biztonsági funkciót a platformon, így az eszköz nem működő verzióihoz jutottak hozzá – áll a New York-i perben szereplő állításokban, amelyeket szerdán hoztak nyilvánosságra a cég ellen.

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Bírósági dokumentumokból kiderült, hogy a TikTok titkos placebo-kísérleteket folytatott a felhasználóin, köztük gyerekeken és tinédzsereken. A platform látszólag engedélyezte számukra bizonyos biztonsági funkciók bekapcsolását, miközben azok a valóságban nem működtek, egy másik teszt során pedig a káros tartalmakat szűrő védelmet is szándékosan kikapcsolták - írja a Reuters.

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A New York államban indított per iratai szerint a vállalat több ezer embert vont be az úgynevezett Algo Refresh funkció tesztelésébe. Ennek az eszköznek eredetileg az lett volna a célja, hogy a felhasználók alaphelyzetbe állíthassák az ajánlóalgoritmust, megszabadulva ezzel a nem kívánt vagy potenciálisan káros videóktól.

A kiválasztott tesztalanyok egy része azonban csak egy nem működő, placebo-verziót kapott, így hiába hitték azt, hogy aktiválták a védelmet, a tartalomajánlójuk változatlan maradt. Noha a cég egyik felelős vezetője belső üzenetekben jelezte, hogy ez a gyakorlat félrevezető és ellentmond az átláthatóság elvének, a TikTok 2023-ban többször is megismételte a kísérletet. A vállalat valójában arra volt kíváncsi, hogyan hat a funkció a platformon eltöltött időre és a hirdetési bevételekre. Kiderült az is, hogy a cég eleve félrevezette a felhasználókat, hiszen azoknál sem volt tartós a hatás, akik a ténylegesen működő verziót kapták, holott a TikTok teljes alaphelyzetbe állítást ígért.

A bírósági dokumentumok részleteznek egy másik kísérletsorozatot is. Ennek során a platform véletlenszerűen kiválasztott felhasználóknál egyszerűen kikapcsolta a káros tartalmakat korlátozó biztonsági funkciókat. A periratok megemlítenek egy tragikus esetet is, amelyben egy New York-i tinédzser fiú, aki tudtán kívül a teszt alanya lett, öngyilkosságot követett el, miután az algoritmus elárasztotta őt önkárosítással és öngyilkossággal kapcsolatos tartalmakkal.

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A Letitia James New York-i főügyész által még 2024-ben indított eljárás csupán egyike annak a több mint két tucat állami keresetnek, amelyek szerint a TikTok tudatosan a gyermekek függővé tételére tervezte az alkalmazást, és hazudott a biztonsági intézkedéseiről. Bár a vállalat a bírósági beadványokban folyamatosan tagadja a vádakat – szóvivőjük szerint a mostani állítások is torzítják a funkciók tényleges működését –, a jogi nyomás egyre nő.

Ennek jeleként a cég idén szeptemberben peren kívüli egyezséget kötött Alabamával, amelynek keretében egy akár 300 millió dolláros kártérítés megfizetése mellett vállalták, hogy módosítják a platform működését az ott élő tinédzserek számára.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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