Szívfacsaró részletek Deák Bill Gyula utolsó óráiról: a fia szerint este még viccelődött is a zenészlegenda

Először nyilatkozott édesapja utolsó óráiról Deák Bill Gyula fia. Deák Tamás elmondása szerint a legendás zenész egy sikeres szívritmus-szabályozó beültetése után kifejezetten jól érezte magát, és már a hazatérést tervezte, éjszaka azonban álmában végzetes szívrohamot kapott. Az énekest szerdán búcsúztatják a Kozma utcai Új köztemetőben.

Deák Tamás mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy a zalaegerszegi kórház orvosai – köztük egy szívsebész barátjuk, aki a műtétet végezte – lelkiismeretes munkát végeztek, édesapja pedig a lehető legjobb ellátást kapta. A beavatkozásra azért volt szükség, mert a zenésznél már augusztusban aggasztó tünetek jelentkeztek, egy szlovákiai fellépés előtt például össze is esett. Bár azt a koncertet még megtartotta, a későbbi kivizsgálások egyértelművé tették, hogy pacemakerre van szüksége, ami az orvosok szerint legalább öt évvel meghosszabbította volna az életét - írja a Blikk.

A műtétet követő harminchat órás intenzív terápiás megfigyelés után az énekes kórterembe került, ahol láthatóan visszatért az ereje. Fia visszaemlékezése szerint felült az ágyban, süteményt evett, viccelődött, és úgy fogalmazott, újra olyan, mintha húszéves lenne. A család arra készült, hogy másnap reggel hazaviszik. Deák Bill Gyula tele volt tervekkel, már az őszi turné folytatásán és a zenésztársaival – köztük Takács Tamással és Tátrai Tibusszal – közös próbákon gondolkodott.

Éjfélkor apa és fia még telefonon beszéltek egymással, az énekes nagyon várta a másnap reggelt. Hajnali egy órakor az ügyeletes orvos is megmérte a pulzusát, akinek a zenész szintén arról számolt be, hogy remekül érzi magát. Ezután azonban álmában olyan súlyos, hátsófali szívinfarktust kapott, amelyet az orvosok tájékoztatása szerint a pacemaker sem tudott kivédeni, és amely az adott állapotban bármikor bekövetkezhetett volna.

A hajnalban értesített család azonnal a kórházba sietett. Deák Tamás békésnek és nyugodtnak látta édesapját, akitől a betegágyánál vett végső búcsút, megköszönve neki mindazt a gondoskodást, amellyel felnevelte.

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Deák Bill Gyulát szerdán 13 órakor búcsúztatják a Kozma utcai Új köztemetőben. Hamvait később – végakaratának megfelelően – hazaviszik, hogy felesége hamvai mellett helyezzék el végleg.

Címlapkép: Kacsúr Tamás, MTI/MTVA