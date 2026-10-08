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Érik az eddigi egyik legnagyobb menzabotrány: már vizsgálódnak a hatóságok, felső szintekig érhet a korrupció

Pénzcentrum
2026. október 8. 09:02

Tiltott versenykorlátozó megállapodás, illetve kartellgyanú miatt indított vizsgálatot a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több közétkeztetési vállalat ellen. A gyanú szerint a piaci szereplők tisztességtelen módszerekkel, egymással összejátszva nyerték el az önkormányzati tendereket.

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A hatóság megerősítette a HVG értesülését, a folyamatban lévő eljárás részleteiről ugyanakkor egyelőre nem adott tájékoztatást. Az elmúlt években többször is felmerült a gyanú, hogy egyes menzacégek tisztességtelen körülmények között diadalmaskodtak a közbeszerzéseken.

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A sajtó korábban már beszámolt arról, hogy bizonyos vállalatok túlárazott szolgáltatásokat nyújtanak, a döntéshozókat pedig kenőpénzekkel vehetik rá a tenderek kimenetelének befolyásolására.

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A szektor szereplői egy másik problémára is felhívták a figyelmet, miszerint a tőkeerős nagyvállalatok gyakran mesterségesen alacsony, kiszorító árazással próbálják elhalászni a megrendeléseket a kisebb cégek elől, módszeresen leépítve ezzel a konkurenciát.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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