Érik az eddigi egyik legnagyobb menzabotrány: már vizsgálódnak a hatóságok, felső szintekig érhet a korrupció

Tiltott versenykorlátozó megállapodás, illetve kartellgyanú miatt indított vizsgálatot a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több közétkeztetési vállalat ellen. A gyanú szerint a piaci szereplők tisztességtelen módszerekkel, egymással összejátszva nyerték el az önkormányzati tendereket.

A hatóság megerősítette a HVG értesülését, a folyamatban lévő eljárás részleteiről ugyanakkor egyelőre nem adott tájékoztatást. Az elmúlt években többször is felmerült a gyanú, hogy egyes menzacégek tisztességtelen körülmények között diadalmaskodtak a közbeszerzéseken.

A sajtó korábban már beszámolt arról, hogy bizonyos vállalatok túlárazott szolgáltatásokat nyújtanak, a döntéshozókat pedig kenőpénzekkel vehetik rá a tenderek kimenetelének befolyásolására.

A szektor szereplői egy másik problémára is felhívták a figyelmet, miszerint a tőkeerős nagyvállalatok gyakran mesterségesen alacsony, kiszorító árazással próbálják elhalászni a megrendeléseket a kisebb cégek elől, módszeresen leépítve ezzel a konkurenciát.