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Szomorú bejelentést tett Friderikusz Sándor: ennyi volt, nem folytatja sikerműsorát
Váratlan fordulat jöhet az RTL-en, a Story információi szerint ugyanis nem készül új évad a tavasszal visszatért Friderikusz TalkShow-ból, és Friderikusz Sándor sem folytatja együttműködését a csatornával. A műsor hat adás után ért véget, ráadásul a 18–59 évesek körében az utolsó epizód kifejezetten erős nézettséget produkált.
Úgy tűnik, csak rövid visszatérésre szólt Friderikusz Sándor újabb RTL-es szereplése. A műsorvezető öt év kihagyás után, 2026 áprilisában tért vissza a csatorna képernyőjére a Friderikusz TalkShow-val, amely szombat esténként került adásba.
Az új műsor koncepciója szerint Friderikusz adásonként öt ismert vendéggel beszélgetett. A sorozat végül hat epizód után ért véget, ősszel azonban hiába várták a nézők az új évadot.
A Story szerint a háttérben szakmai nézeteltérések állhatnak. A lap egy, az RTL-hez közel álló forrásra hivatkozva azt írta, hogy voltak tárgyalások a folytatásról, de Friderikusz Sándor lehetőségei és a csatorna elképzelései végül nem találkoztak. A bennfentes állítása szerint nem született megállapodás, és Friderikusz befejezte együttműködését az RTL-lel. A Story megkereste az RTL sajtóosztályát, de a cikk megjelenéséig nem kapott választ.
A műsor nézettsége alapján önmagában nem tűnik úgy, hogy egyértelmű közönségkudarc lett volna a hat részes visszatérés. A Story beszámolója szerint a 18–59 éves célcsoportban adásról adásra 150 és 210 ezer között alakult a nézőszám, a hatodik, egyben utolsó epizódot pedig 210 644-en látták. Ezzel az adott héten a második helyet szerezte meg a célcsoportban.
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