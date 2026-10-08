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Vásárlás

Hátat fordít Magyarországnak a közkedvelt divatmulti: miért félnek tőlünk a nagy nemzetközi márkák?

Nagy Bálint
2026. október 8. 06:28

Jelenleg sem Magyarországon, sem Közép-Európában nem tervez boltnyitást a japán UNIQLO, egyelőre távol maradnak a régiótól - közölte a Pénzcentrummal a vállalat európai sajtóosztálya. A UNIQLO döntése nem egyedi eset, a nemzetközi márkák először Lengyelországba és Prágába mennek a régióban, a magyarországi terjeszkedés pedig, Romániával és Szlovákiával együtt, legfeljebb a második-harmadik körben kerül sorra. Vagy akkor sem.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Tavaly ősszel mi is beszámoltunk róla, hogy a népszerű japán ruházati lánc Prágába készül, és felvetettük a kérdést: hamarosan megnyílhat az első magyar bolt is? A Pénzcentrum a UNIQLO európai sajtóosztályához fordult, hogy megtudja, tervez-e a cég üzletet nyitni Magyarországon, és milyen szerepet szán Közép-Európának a terjeszkedésében. A válasz rövid volt és határozott.

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Jelenleg nem tervezünk nyitást olyan piacokon, mint Magyarország vagy Közép-Európa, hanem továbbra is a meglévő európai piacainkra összpontosítunk

– közölte a Pénzcentrum kérdésére Thomas de Grave, a UNIQLO Europe vezető kommunikációs szakembere.

Mivel a cseh sajtó az elmúlt hónapokban már konkrét prágai helyszínről írt (korábbi cikkünkben mi is ezekre a sajtóinformációkra hivatkoztunk), így rákérdeztünk arra is, hogy a nyilatkozat Csehországra is érvényes-e. A reakció itt is szűkszavú, de egyértelmű:

Nyilatkozatunk Csehországra is vonatkozik.

A válasz azért is meglepő, mert a cseh lapok szerint a dolog már eldőlt. Az iDNES értesülésére hivatkozó e15.cz és a Prague Morning azt írta, hogy a UNIQLO már aláírta a bérleti szerződést a belvárosi Hybernia Palotában. A beszámolók szerint ott nagyjából 7700 négyzetméteren, négy szinten nyílt volna meg az első cseh üzlet, legkorábban 2028 első negyedévében.

A cég ezeket az értesüléseket korábban nyilvánosan nem kommentálta. A Pénzcentrumnak adott válasz alapján azonban jelenleg a cseh piac sincs a tervei között. Fontos ugyanakkor a megfogalmazás: a UNIQLO azt írta, hogy „jelenleg" nincsenek ilyen tervei. Ez nem zárja ki, hogy a cég a következő években újragondolja a régiót.

Hol vásárolhat UNIQLO-t a magyar vásárló?

A Fast Retailing, a UNIQLO anyavállalata saját kimutatása szerint a lánc 2026. augusztus végén 11 európai országban működtetett boltot. A régióból egyedül Lengyelország szerepel a listán: az első varsói üzlet 2024 szeptemberében nyílt, azóta kettőre bővült a lengyel boltok száma.

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Ausztriában, Szlovákiában és Romániában sincs UNIQLO-üzlet, így a magyar vásárlóknak továbbra is a legközelebbi bolt Varsóban, Berlinben vagy más nyugat-európai városokban található. Itthonról a cég hivatalos európai webshopján keresztül viszont lehet rendelni.

Miért marad ki Magyarország a nemzetközi márkák terveiből?

A UNIQLO döntése nem egyedi eset. A Pénzcentrum idén májusban kétrészes cikksorozatban (első rész; második rész) járta körül, miért csúszott hátrébb Magyarország a nemzetközi kiskereskedelmi láncok terjeszkedési listáján. A három nagy ingatlan-tanácsadó cég, a CBRE, a Colliers és a Cushman & Wakefield szakértői egybehangzóan azt mondták: a márkák először Lengyelországba és Prágába mennek, Magyarország pedig Romániával és Szlovákiával együtt legfeljebb a második-harmadik körben kerül sorra.

A különbség számokban is látszik. A Colliers adatai szerint a vizsgált időszakban 47 új nemzetközi márka lépett be Csehországba, 26 Lengyelországba, 15 Szlovákiába, Magyarországra viszont csak 13. A tanácsadók szerint a hazai piacon a kockázati felár 100-150 bázisponttal, vagyis 1-1,5 százalékponttal magasabb, mint a kiszámíthatóbb szomszédoknál.

Az okok között a szakértők a régióban a legmagasabb, 27 százalékos áfát, az árbevétel alapján fizetendő kiskereskedelmi különadót, az árstopokat és a kötelező akciózást, valamint az új bevásárlóközpontok építését fékező plázastopot említették. Ennek következménye, hogy számos nemzetközi márka – a luxusházaktól (Dior, Prada, Chanel) a népszerű éttermi láncokon (Five Guys, Popeyes) át a kozmetikai üzletekig (Sephora, Rituals) – Bécsben, Prágában vagy Varsóban megtalálható, Budapesten viszont nem.

A májusi cikk még a régióban terjeszkedő márkák között említette a UNIQLO-t, amely idővel Magyarországra is eljuthat. A cég most adott válasza szerint azonban erre egyelőre nem lehet számítani. És a szakértők szerint is legalább egy-két évnek kell eltelnie, mire kiderül, javul-e érdemben a hazai piac megítélése.
Címlapkép: Getty Images
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