1599 helyett 1299 forintért kínálja a Lidl a 700 grammos Milbona Trapper sajtot október 12–14. között.
Hátat fordít Magyarországnak a közkedvelt divatmulti: miért félnek tőlünk a nagy nemzetközi márkák?
Jelenleg sem Magyarországon, sem Közép-Európában nem tervez boltnyitást a japán UNIQLO, egyelőre távol maradnak a régiótól - közölte a Pénzcentrummal a vállalat európai sajtóosztálya. A UNIQLO döntése nem egyedi eset, a nemzetközi márkák először Lengyelországba és Prágába mennek a régióban, a magyarországi terjeszkedés pedig, Romániával és Szlovákiával együtt, legfeljebb a második-harmadik körben kerül sorra. Vagy akkor sem.
Tavaly ősszel mi is beszámoltunk róla, hogy a népszerű japán ruházati lánc Prágába készül, és felvetettük a kérdést: hamarosan megnyílhat az első magyar bolt is? A Pénzcentrum a UNIQLO európai sajtóosztályához fordult, hogy megtudja, tervez-e a cég üzletet nyitni Magyarországon, és milyen szerepet szán Közép-Európának a terjeszkedésében. A válasz rövid volt és határozott.
Jelenleg nem tervezünk nyitást olyan piacokon, mint Magyarország vagy Közép-Európa, hanem továbbra is a meglévő európai piacainkra összpontosítunk
– közölte a Pénzcentrum kérdésére Thomas de Grave, a UNIQLO Europe vezető kommunikációs szakembere.
Mivel a cseh sajtó az elmúlt hónapokban már konkrét prágai helyszínről írt (korábbi cikkünkben mi is ezekre a sajtóinformációkra hivatkoztunk), így rákérdeztünk arra is, hogy a nyilatkozat Csehországra is érvényes-e. A reakció itt is szűkszavú, de egyértelmű:
Nyilatkozatunk Csehországra is vonatkozik.
A válasz azért is meglepő, mert a cseh lapok szerint a dolog már eldőlt. Az iDNES értesülésére hivatkozó e15.cz és a Prague Morning azt írta, hogy a UNIQLO már aláírta a bérleti szerződést a belvárosi Hybernia Palotában. A beszámolók szerint ott nagyjából 7700 négyzetméteren, négy szinten nyílt volna meg az első cseh üzlet, legkorábban 2028 első negyedévében.
A cég ezeket az értesüléseket korábban nyilvánosan nem kommentálta. A Pénzcentrumnak adott válasz alapján azonban jelenleg a cseh piac sincs a tervei között. Fontos ugyanakkor a megfogalmazás: a UNIQLO azt írta, hogy „jelenleg" nincsenek ilyen tervei. Ez nem zárja ki, hogy a cég a következő években újragondolja a régiót.
Hol vásárolhat UNIQLO-t a magyar vásárló?
A Fast Retailing, a UNIQLO anyavállalata saját kimutatása szerint a lánc 2026. augusztus végén 11 európai országban működtetett boltot. A régióból egyedül Lengyelország szerepel a listán: az első varsói üzlet 2024 szeptemberében nyílt, azóta kettőre bővült a lengyel boltok száma.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ausztriában, Szlovákiában és Romániában sincs UNIQLO-üzlet, így a magyar vásárlóknak továbbra is a legközelebbi bolt Varsóban, Berlinben vagy más nyugat-európai városokban található. Itthonról a cég hivatalos európai webshopján keresztül viszont lehet rendelni.
Miért marad ki Magyarország a nemzetközi márkák terveiből?
A UNIQLO döntése nem egyedi eset. A Pénzcentrum idén májusban kétrészes cikksorozatban (első rész; második rész) járta körül, miért csúszott hátrébb Magyarország a nemzetközi kiskereskedelmi láncok terjeszkedési listáján. A három nagy ingatlan-tanácsadó cég, a CBRE, a Colliers és a Cushman & Wakefield szakértői egybehangzóan azt mondták: a márkák először Lengyelországba és Prágába mennek, Magyarország pedig Romániával és Szlovákiával együtt legfeljebb a második-harmadik körben kerül sorra.
A különbség számokban is látszik. A Colliers adatai szerint a vizsgált időszakban 47 új nemzetközi márka lépett be Csehországba, 26 Lengyelországba, 15 Szlovákiába, Magyarországra viszont csak 13. A tanácsadók szerint a hazai piacon a kockázati felár 100-150 bázisponttal, vagyis 1-1,5 százalékponttal magasabb, mint a kiszámíthatóbb szomszédoknál.
Az okok között a szakértők a régióban a legmagasabb, 27 százalékos áfát, az árbevétel alapján fizetendő kiskereskedelmi különadót, az árstopokat és a kötelező akciózást, valamint az új bevásárlóközpontok építését fékező plázastopot említették. Ennek következménye, hogy számos nemzetközi márka – a luxusházaktól (Dior, Prada, Chanel) a népszerű éttermi láncokon (Five Guys, Popeyes) át a kozmetikai üzletekig (Sephora, Rituals) – Bécsben, Prágában vagy Varsóban megtalálható, Budapesten viszont nem.
A májusi cikk még a régióban terjeszkedő márkák között említette a UNIQLO-t, amely idővel Magyarországra is eljuthat. A cég most adott válasza szerint azonban erre egyelőre nem lehet számítani. És a szakértők szerint is legalább egy-két évnek kell eltelnie, mire kiderül, javul-e érdemben a hazai piac megítélése.
Új vásárlási őrület tarolhatja le Magyarországot: kemény riválist kaphatnak az olcsó kínai webshopok
A magyar vásárlók egyre alaposabban meggondolják, mire költenek, miközben a hazai webshopoknak a nemzetközi piacterek térnyerésével és a digitális vásárlási szokások változásával is lépést kell...
Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint kedvező feltételek mellett lehetne kivezetni az árrésstopot.
2026. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Augusztushoz képest az árak 0,2%-kal növekedtek.
Egyelőre csak ígéret az Aldi nagy dobása: hat lánc akciós újságját vetettük össze, és nem az Aldi lett a nagy nyertes
Az Aldi visszatér a hard-diszkont modellhez, ugyanakkor mindez egyelőre csak üres ígéret. Ha nem képesek egyértelmű árelőnyt kínálni, a piaci helyzetük nehezen fog javulni Magyarországon.
Shiga-toxint termelő E. coli baktériumot mutattak ki egy Franciaországból származó camembertben, amelyből Magyarországra is érkezett.
Szigorodtak a fenntarthatósági és környezetvédelmi állításokra vonatkozó szabályok Magyarországon.
Meglépte az IKEA, újra kapható a termék, amire egy éve várnak a vásárlók: indulhat a roham az áruházakba
Újra kapható az IKEA adventi naptára, amely a csokoládék mellett két kedvezménykártyát is rejt.
Vidéki nagyvárosokban húzza le a rolót a dm, Spar, Dorko: most érkezett a hír a rendkívüli bezárásokról
Miért döntött a bezárás mellett a dm, a Spar, a Dorko és egy rakat másik üzlet a nagy vidéki városokban? Az esetek mögött négy különböző...
Óriási változás élesedhet hamarosan a magyar boltokban: ha ezt a vásárlók meglátják a kasszáknál, nagyot fognak nézni
Az árrésstop és az Árfigyelő kivezetését, valamint a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5 százalékra csökkentését sürgeti a DélKerTÉSZ.
Augusztusban 2,4 százalékkal haladta meg a kiskereskedelmi forgalom volumene az egy évvel korábbit, ugyanakkor júliushoz képest 0,7 százalékos visszaesést mért a KSH.
Ez agyrém: több mint 300 ezer forinttal drágult az áhított kütyü, amit most magyarok tömegei keresnek – ez tolta fel az árakat
A kereslet ugrása komoly hatással volt az árakra is.
Az eladott termékek mintegy 85 százalékát tápok, almok és higiéniai termékek adják.
Hiánypótló lépésről döntött a MOHU: sok helyen bukkanhatnak fel ilyen ruha- és textilgyűjtő konténerek
A MOHU ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textilhulladék elszállításáról is.
Áll a bál a palack visszaváltás rendszere körül: újra fellángoltak az indulatok, ez így már tarthatatlan
Komoly feszültséget okoz a boltokban a palackvisszaváltási rendszer, a készpénzes kifizetések miatt mindennapossá váltak a konfliktusok, a higiéniai problémák és a hosszú sorok.
Egy 34 ezer forintos kávéfőzővel is készülhet ugyanolyan kiváló normál eszpresszó, mint egy 250 ezressel.
Vadiúj diszkontmulti érkezik Magyarországra: itt nyitják az első üzletet, 1000 új bolt is követheti rövid idő alatt
A lánc most Közép-Európára koncentrál. Iparági forrásaink szerint országonként akár 500-1000 bolt nyitása sem elképzelhetetlen közép távon.
A berendezések felett beépített mennyezeti kamera rögzíti a termékek beolvasását.
Kegyetlen árharcot hirdetett az Aldi Magyarországon: drasztikus lépéssel vágnak alá az összes többi boltnak
Kevesebb termék, több raklapról árusított áru és egyszerűbb üzletberendezés jellemzi már most is, de fogja még a jövőben is az Aldi magyarországi átalakulását.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.