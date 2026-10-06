Nem feltétlenül kell beletörődni a korábban megállapított nyugdíj összegébe.
Megalázóan kevés nyugdíjat kap a 60-as, 70-es évek legendás táncdalénekese - már az albérletét sem tudja kifizetni
Zalatnay Sarolta kénytelen elköltözni tárnoki albérletéből, mivel a magas fenntartási költségeket már nem tudja kifizetni a 116 ezer forintos nyugdíjából. Az énekesnő nehéz anyagi helyzete és a szűkös fellépési lehetőségei miatt mielőbb új, olcsóbb otthont keres. A választást azonban megnehezíti, hogy lánya miatt a fővároshoz közelebb, megmentett lova miatt viszont a jelenlegi lakóhelye közelében kellene maradnia - írja a Blikk.
Zalatnay Sarolta 2022-ben, devizahitelesként veszítette el korábbi saját ingatlanát, azóta él bérleményben. A jelenlegi, nagyobb méretű ház rezsiköltségei azonban már túlzottan nagy terhet rónak rá, így a téli hónapokat semmiképp sem szeretné ott tölteni. Bár a költözés elkerülhetetlen, a megfelelő új otthon megtalálása komoly fejtörést okoz számára.
A döntést két, egymásnak ellentmondó szempont nehezíti. Lánya sokat tartózkodik Budapesten, és az éjszakai hazajutás problémás számára, ami a fővároshoz közelebbi lakhelyet indokolná. Ugyanakkor Zalatnay ragaszkodik hozzá, hogy napi szinten látogassa 37 éves lovát, amelyet közel húsz éve mentett meg a vágóhídtól. Az állat jelenleg mindössze öt percre található tőle, és élete végéig gondoskodni szeretne róla.
A nehéz anyagi helyzet gyökerei évtizedekre nyúlnak vissza. A szocializmus idején az Országos Rendező Iroda az érintettek tudta nélkül nem fizetett nyugdíjjárulékot a zenészek után, így az énekesnőnek be kell érnie az alacsony állami juttatással. Bár sokan bírálják a megtakarítások hiánya miatt, hangsúlyozta, hogy a korabeli gázsikból szinte lehetetlen volt érdemben félretenni.
A megélhetéshez elengedhetetlen lenne a folyamatos munka, az elmúlt időszakban viszont a koncertek száma is jelentősen lecsökkent. A megemelkedett utazási költségeket a vidéki települések egyre nehezebben tudják kifizetni, ami tovább szűkíti a fellépési lehetőségeket.
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Zalatnay bevallotta, bár szégyelli, hogy idős korára ilyen egzisztenciális gondokkal küzd, a helyzet rákényszeríti a folyamatos munkakeresésre és lakhatási problémájának mielőbbi, költséghatékony megoldására.
Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán
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