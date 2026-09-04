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600 ezret nyert a Tippmixen, pénzt mégsem látott: ezért nem fizetnek a nyertesnek
A fogadó százszoros nyereményszorzóval találta el egy labdarúgó gólszerzését, az állami vállalat azonban utólag érvénytelenítette a szelvényt - számolt be a 24.hu.
Hatósági ellenőrzést indított a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH), miután a Szerencsejáték Zrt. adminisztrációs hibára hivatkozva megtagadta egy borsodi játékos 600 ezer forintos Tippmix-nyereményének kifizetését.
Egy borsodi férfi augusztus végén hatezer forintot tett fel arra, hogy a Newcastle United játékosa, Anthony Elanga gólt szerez a Liverpool ellen; a Tippmix erre százszoros szorzót kínált. Bár a labdarúgó a mérkőzés ötödik percében be is talált, a nyertes hiába próbálta felvenni a 600 ezer forintos nyereményt.
A lottózó rendszerében a fogadás először lezáratlan eseményként jelent meg, majd a Szerencsejáték Zrt. rövid egyeztetést követően arról tájékoztatott, hogy tévedésből a legalább három gólhoz tartozó szorzót rendelték a kimenetelhez. Emiatt a fogadást érvénytelenítették, és csupán az eredeti, hatezer forintos tétet kívánták visszatéríteni.
Az ügy jelentős sajtóvisszhangot kapott, ezt követően lépett közbe az SZTFH. A szerencsejáték-piacot felügyelő hatóság megerősítette, hogy hivatalból vizsgálatot indított a fogadások érvénytelenítési szabályainak alkalmazása miatt. Hozzátették, hogy az eljárás lezárultáig nem közölnek további részleteket.
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A vita eldöntésében kulcsszerepe lehet a Tippmix 2026. március 16-án életbe lépett részvételi szabályzatának. A dokumentum értelmében technikai vagy adatbeviteli hibák – mint az elírások vagy a tévesen feltüntetett szorzók – esetén a cég jogosult a tétet 1-es szorzóval visszatéríteni. Ugyanakkor a szabályzat azt is rögzíti, hogy amennyiben a vállalat fogadási szakértői vétenek szakmai hibát az oddsok megállapításakor, az nem minősül adatbeviteli hibának, így az érvénytelenítés szabálya sem alkalmazható.
A pórul járt fogadó egyelőre nem vette fel a visszajáró alaptétet. Közlése szerint amennyiben az eljárás lefolytatása után mégis kifizetik számára a jogosnak vélt nyereményt, a teljes összeget egy miskolci állatvédő szervezetnek ajánlja fel.
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