Rendkívüli szárazsággal telt a 2026-os év első kilenc hónapja, amely a mérések 1901-es kezdete óta a legszárazabb időszaknak bizonyult Magyarországon.
Kiadták a riasztást a magyaroknak: olyan veszélyes csalás terjed, amit szinte lehetetlen kiszúrni
A kiberbűnözők ma már nem az informatikai rendszereket, hanem a felhasználók sebezhetőségét használják ki. A Szerencsejáték Zrt. az októberi Európai Kiberbiztonsági Hónaphoz csatlakozva hívja fel a figyelmet 2026 leggyakoribb online csalástípusaira, valamint a tudatos digitális jelenlét elengedhetetlen szerepére.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a támadók sürgetéssel, érzelmi manipulációval vagy egyszerűen a mindennapi online rutin kihasználásával veszik rá áldozataikat egy-egy meggondolatlan lépésre.
Az idei évben is komoly kockázatot jelentenek az online piactereken elkövetett visszaélések, amelyek során a csalók hamis hirdetésekkel és futárcégek nevében küldött üzenetekkel próbálnak érzékeny adatokhoz vagy pénzhez jutni. Ismét terjednek a klasszikus unokázós módszerek digitális változatai, amelyeknél a bűnözők bajba jutott rokonnak vagy ismerősnek kiadva magukat kérnek azonnali anyagi segítséget. Emellett továbbra is gyakoriak a kiemelkedő hozamot ígérő, profi megjelenésű felületek mögé bújtatott álbefektetési ajánlatok - számolt be az ATV.
A korábbiaknál is nagyobb veszélyt jelent a mesterséges intelligencia gyors térnyerése. A deepfake technológiával készült hamis hang- és videófelvételek ma már annyira élethűek, hogy szinte lehetetlen őket elsőre megkülönböztetni a valós személyek megnyilvánulásaitól.
A digitális biztonság megőrzése éppen ezért aktív és tudatos odafigyelést igényel a felhasználók részéről. A gyanús üzenetek fenntartással történő kezelése, a feladók és a weboldalak hitelességének ellenőrzése, valamint a többfaktoros azonosítás használata ma már alapkövetelmény. A Szerencsejáték Zrt. – amely még 2024-ben csatlakozott az online csalások ellen fellépő KiberPajzs programhoz – a kiberbiztonsági hónap keretében idén ősszel is edukációs tartalmakkal segíti munkavállalóit és játékosait a digitális tér fenyegetései elleni felkészülésben.
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