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Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2026. október 1. 21:04

Kihúzták a Hatoslottó 40. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 755 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

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A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

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Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 755 millió forint volt.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

1; 9; 19; 25; 38; 43.

Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával már 910 millió forint lesz a várható főnyeremény.

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További nyeremények a Hatoslottón:

  • 3 találat: 3 535 Ft
  • 4 találat: 13 595 Ft
  • 5 találat: 460 460 Ft

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Címlapkép: Getty Images
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