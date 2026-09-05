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Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten

Pénzcentrum
2026. szeptember 5. 19:20

Megkezdték az Ötöslottó 2026/36. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum. Várhatóan 19:35-re az is kiderül, elvitte-e valaki a 2 milliárd 410 millió forintos főnyereményt.

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Az Ötöslottó 36. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben a következők:

3; 14; 22; 57; 76.

Ezen a játékhéten (36.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 2 milliárd 820cmillió forint lesz a következő, 37. heti sorsoláson az Ötöslottón.

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További nyeremények az Ötöslottón a 7. héten:

  • 4 találat: egyenként 1 714 835 Ft
  • 3 találat: egyenként 23 770 Ft
  • 2 találat: egyenként 3 300 Ft

Jokerszám: 849274

Ezen a játékhéten (36.) volt telitalálat a Jokeren; kettő is, a szerencsés játkosok egyenként 25 millió 743 265 forinttal lettek gazdagabbak. A 37. héten így 40 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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Címlapkép: Getty Images
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