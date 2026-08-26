Történelmi rekord a magyar lottón: ekkora elképesztő vagyont még soha nem lehetett nyerni szerdán

A Skandináv lottó történetének legnagyobb nyereményére pályázhatnak a játékosok szerdán. A főnyeremény elérte a 800 millió forintot, miután mintegy három hónapja nem született telitalálatos szelvény.

A játék 1999-es indulása óta ritkán nőtt félmilliárd forint fölé a főnyeremény. Eddig mindössze kilenc alkalommal haladta meg az 500 millió forintot, a mostani 800 millió forintos összeg azonban minden korábbi rekordot felülmúl.

A Skandináv lottó egyik sajátossága, hogy 35 számból kell hetet kiválasztani. A játékosok ugyanazzal a számsorral két sorsoláson vesznek részt szerda esténként, egy gépi és egy kézi húzáson. Ez az úgynevezett ikersorsolás. A főnyereményt legutóbb június elején vitték el. Akkor több mint 484 millió forintot nyert egy szerencsés játékos.

A Skandináv lottó 27 éve van jelen a magyar számsorsjátékok között, és az elmúlt évtizedekben számos játékosnak hozott milliós vagy akár több százmilliós nyereményt.

Mint írták, aki eltalálja mind a hét nyerőszámot, annak a sorsolás másnapjától számítva 90 napja van arra, hogy jelentkezzen a Szerencsejáték Zrt.-nél. A 300 millió forintot meghaladó nyereményeknél külön nagynyertes-vonal segíti az ügyintézést.

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A nyertesnek először a szelvény adatai alapján kell igazolnia, hogy valóban ő rendelkezik a nyertes szelvénnyel, ezt követően személyes találkozón ellenőrzik az eredeti szelvény érvényességét. A nagy összegű nyereményeket banki átutalással fizetik ki, ezért a nyertesnek magyarországi folyószámlával is rendelkeznie kell.

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