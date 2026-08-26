2026. augusztus 26. szerda Izsó
28 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
arany fényes csillogó négylevelű lóhere szerencse szimbólum elszigetelt sötét fekete háttéren. silvester új év születésnap és ünneplés design minta lottó lottó skandináv szerencsés tűzijáték
Szórakozás

Történelmi rekord a magyar lottón: ekkora elképesztő vagyont még soha nem lehetett nyerni szerdán

Pénzcentrum
2026. augusztus 26. 11:59

A Skandináv lottó történetének legnagyobb nyereményére pályázhatnak a játékosok szerdán. A főnyeremény elérte a 800 millió forintot, miután mintegy három hónapja nem született telitalálatos szelvény.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A játék 1999-es indulása óta ritkán nőtt félmilliárd forint fölé a főnyeremény. Eddig mindössze kilenc alkalommal haladta meg az 500 millió forintot, a mostani 800 millió forintos összeg azonban minden korábbi rekordot felülmúl.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Skandináv lottó egyik sajátossága, hogy 35 számból kell hetet kiválasztani. A játékosok ugyanazzal a számsorral két sorsoláson vesznek részt szerda esténként, egy gépi és egy kézi húzáson. Ez az úgynevezett ikersorsolás. A főnyereményt legutóbb június elején vitték el. Akkor több mint 484 millió forintot nyert egy szerencsés játékos.

Kapcsolódó cikkeink:

A Skandináv lottó 27 éve van jelen a magyar számsorsjátékok között, és az elmúlt évtizedekben számos játékosnak hozott milliós vagy akár több százmilliós nyereményt.

Mint írták, aki eltalálja mind a hét nyerőszámot, annak a sorsolás másnapjától számítva 90 napja van arra, hogy jelentkezzen a Szerencsejáték Zrt.-nél. A 300 millió forintot meghaladó nyereményeknél külön nagynyertes-vonal segíti az ügyintézést.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A nyertesnek először a szelvény adatai alapján kell igazolnia, hogy valóban ő rendelkezik a nyertes szelvénnyel, ezt követően személyes találkozón ellenőrzik az eredeti szelvény érvényességét. A nagy összegű nyereményeket banki átutalással fizetik ki, ezért a nyertesnek magyarországi folyószámlával is rendelkeznie kell.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #nyeremény #szerencsejáték #sorsolás #főnyeremény #skandináv lottó #rekord #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #skandi #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #szerencsejáték zrt #lottószámok #skandináv #pénzcentrum lottószámok #skandinavlotto

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:18
14:59
14:47
14:31
14:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 26.
Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén
2026. augusztus 25.
Kassai Lajos: új honfoglalásra van szükség, különben kiszárad a Kárpát-medence
2026. augusztus 26.
Kiderült a magyar energiarendszer sötét titka: durván bezuhant a szén, de itt a következő nagy akadály
2026. augusztus 26.
Ledobta a retro-bombát a Renault: villanyos lett a legendás népautó, teszten az új 4-es
2026. augusztus 25.
Itt a számvetés 2026 legpusztítóbb eseményéről: vaskos számlát kap miatta rengeteg magyar, temérdek közpénzt költünk a kármentésre
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 26. szerda
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 31. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. héten
4
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
5
2 hete
Új sorsjegy tarol Magyarországon: ennyit lehet vele nyerni, indulhat a roham a lottózókba
PÉNZÜGYI KISOKOS
THM - Teljes Hiteldíj Mutató
A Teljes Hiteldíj Mutató rövidítése a köznyelvben használt THM, amely a fogyasztók érdekében lett bevezetve, segítségével a bankok által kínált hitelek összehasonlíthatóvá váltak. Erről a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet rendelkezik. A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, d��j- és kezelési költséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 26. 13:19
Így látta a világot Nádas Péter: íme tíz elgondolkodtató idézet a Kossuth-díjas magyar írótól
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 26. 13:01
Kiderült a magyar energiarendszer sötét titka: durván bezuhant a szén, de itt a következő nagy akadály
Agrárszektor  |  2026. augusztus 26. 14:28
Kitört a rovarfehérje-őrület: elképesztő fejlesztés tarolhatja le Európát