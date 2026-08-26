2026. augusztus 26-án elhunyt Nádas Péter író.
Történelmi rekord a magyar lottón: ekkora elképesztő vagyont még soha nem lehetett nyerni szerdán
A Skandináv lottó történetének legnagyobb nyereményére pályázhatnak a játékosok szerdán. A főnyeremény elérte a 800 millió forintot, miután mintegy három hónapja nem született telitalálatos szelvény.
A játék 1999-es indulása óta ritkán nőtt félmilliárd forint fölé a főnyeremény. Eddig mindössze kilenc alkalommal haladta meg az 500 millió forintot, a mostani 800 millió forintos összeg azonban minden korábbi rekordot felülmúl.
A Skandináv lottó egyik sajátossága, hogy 35 számból kell hetet kiválasztani. A játékosok ugyanazzal a számsorral két sorsoláson vesznek részt szerda esténként, egy gépi és egy kézi húzáson. Ez az úgynevezett ikersorsolás. A főnyereményt legutóbb június elején vitték el. Akkor több mint 484 millió forintot nyert egy szerencsés játékos.
A Skandináv lottó 27 éve van jelen a magyar számsorsjátékok között, és az elmúlt évtizedekben számos játékosnak hozott milliós vagy akár több százmilliós nyereményt.
Mint írták, aki eltalálja mind a hét nyerőszámot, annak a sorsolás másnapjától számítva 90 napja van arra, hogy jelentkezzen a Szerencsejáték Zrt.-nél. A 300 millió forintot meghaladó nyereményeknél külön nagynyertes-vonal segíti az ügyintézést.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A nyertesnek először a szelvény adatai alapján kell igazolnia, hogy valóban ő rendelkezik a nyertes szelvénnyel, ezt követően személyes találkozón ellenőrzik az eredeti szelvény érvényességét. A nagy összegű nyereményeket banki átutalással fizetik ki, ezért a nyertesnek magyarországi folyószámlával is rendelkeznie kell.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
2026. augusztus 26-án, 83 éves korában elhunyt Nádas Péter Kossuth- és József Attila-díjas író.
Kékeszöld csóvát húzó, rendkívül fényes tűzgömb világította be a hazai égboltot szombat hajnalban.
Harry herceg és Meghan Markle visszaköltözik az Egyesült Királyságba, ám szakértők szerint a Sussex-márka komoly válaszúthoz érkezett.
Kihúzták az Ötöslottó 2026/34. heti nyerőszámait, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/34. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született.
Kihúzták a Hatoslottó 34. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 1,1 milliárd forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Szabályosan megrohanták a magyarok a Várat: elképesztő tömeg hömpölygött Budapest utcáin augusztus 20-án
Augusztus 20‑án Budapest ismét megtelt élettel: a Vár és a Várkert környékén hömpölygött a tömeg.
Az augusztus 20-i programok idén is több százezer embert vonzanak a fővárosba, a rendezvényeken pedig a koncertek és a tűzijáték mellett a gasztronómia is fontos...
Átadták az augusztus 20-i állami kitüntetéseket a hazai kultúra, a tudomány, az oktatás, a gyógyítás és a közösségépítés legkiválóbb képviselőinek.
Több száz programmal készül Budapest augusztus 20-án, az államalapító Szent István király ünnepén.
Erről minden magyar szülőnek tudnia kell: veszélyes eszközökre bukkantak a hazai parkokban és strandokon
Nem mindenhol feleltek meg a biztonsági előírásoknak a nyári szabadidős létesítmények.
Ítéletet mondtak a magyarok: rengeteg embernek elege van az ünnepi tűzijátékból - ennyien a teljes eltörlés mellett szavaztak
Az elmúlt években a hagyományos tűzijátékot sok kritika érte a magas költségei és az állatokra gyakorolt káros hatásai miatt.
Mindössze 10 perces lesz a holnapi, augusztus 20-i budapesti tűzijáték, amelyet a Tisza-kormány döntése értelmében idén környezet- és állatbarát fény- és hangjátékok egészítenek ki.
Míg a magyaroknak méregdrága, a külföldieknek szinte aprópénz? Döbbenetes adatok derültek ki a Szigetről
A Sziget Fesztivál gazdasági hatása jóval nagyobb annál, mint amennyit a Hajógyári-szigeten elköltött pénzek mutatnak.
A Vietnámigulyás váratlanul búcsút int a jelenlegi formájának, ki tudja, mi lesz helyette?
Változnak a lottósorsolások időpontjai a hosszú hétvégén? Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. – erről mindenkinek tudnia kell
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt a Szerencsejáték Zrt. saját lottózói holnap zárva tartanak.
Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja a Magyar Érdemrend nagykeresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen.
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg...