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Elárulta Gerendai Károly, mi lesz a Sziget jövője: tematikus napok menthetik meg a fesztivált? Exkluzív interjú!

Pénzcentrum
2026. augusztus 16. 13:03

El kell tudni adni a Sziget Fesztivállal együtt Budapestet is, de olyan kevés helyen van a világon, hogy egy ekkora rendezvény a városon belül van, ebből maga Budapest is profitál - ezt mondta a Sziget alapítója, Gerendai Károly a Pénzcentrum videoblogjának, a CashTagnek. Az üzemeltetést nemrégiben újra visszavevő üzletember azt is mondta: ár-érték arányban még mindig jó alternatíva a Sziget, hiszen ugyanezért a pénzért külföldi fesztiválokon nem öt-, hanem 2-3 napot lehet bulizni. Emellett a jövőjéről is beszélt: itt az új epizód, amelyből kiderül, mit mondott erről.

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Idén is veszteséges lesz a Sziget Fesztivál, ennek ellenére egészen biztos, hogy 2027-ben is megrendezik a fővárosi Hajógyári-szigeten. Bár az alapító, és a Sziget "üzemeltetését" tavaly visszavevő Gerendai Károly szerint nem csak bevételben, hanem látogatószámban is elmaradt a fesztivál a várakozásoktól, ár-érték arányban így is Európa élvonalába tartozik.

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A Pénzcenturm videoblogja, a CashTag a fesztiválon készített interjút az alapítóval, aki beszélt még a legnagyobb sztárok Szigetre csábításáról, a koncertek melletti látványosságokról és arról is, milyen előnye van annak, hogy a fesztivál már évtlzedek óta a fővárosban, annak is nagyjából a közepén van minden évben. 

Tényleg túl drága?

Szombaton, a fesztivál zárónapján beszélt arról Gerendai Károly Sziget-alapító, hogy mind látogatószámban, mind pedig bevételben elmarad a várakozásoktól a 2026-os Sziget Fesztivál. Gerendai Károly az okok között említette például, hogy az Izraelből érkezők mindig nagy számban jönnek, az ő távolmaradásuk a közel-keleti helyzettel magyarázható.

Az okok között gyakran felemlítik, hogy a Sziget megfizethetetlenül drága, ám Gerendai Károly most a CashTagnek kifejtette: ár-érték arányban a fesztivál szerinte bőven felveszi a versenyt más nagy fesztiválókkal.

Az a fajta ár-érték arányból fakadó vonzerő, ami 10-15-20 évvel ezelőtt még nagyon erős volt, ma már messze nem ugyanabban a mértékben érvényesül. Ezt kár lenne tagadni. Ugyanakkor a Sziget esetében azt gondolom, hogy ha alaposan megvizsgáljuk, még mindig a legtöbb elemében jobb az ár-érték arányunk, mint sok nemzetközi versenytársunknak. Ha megnézzük, mennyibe kerül egy fesztiválon a sör, a szállás vagy más helyszíni szolgáltatások Németországban, Hollandiában vagy Franciaországban, akkor ahhoz képest a Sziget árai még mindig valamivel kedvezőbbek. Ez már nem akkora különbség, mint régen, de továbbra is létező előny

- fogalmazott Gerendai Károly. Azt is hozzátette, hogy azért a pénzért, amibe a Sziget-bérlet kerül, öt nap helyett máshol csak kettőt-hármat bulizhatunk.

A Sziget-bérlet ára nagyjából annyi, mint Európában sok 2-3 napos fesztiválé, miközben nálunk ezért minimum ötnapos, de akár hatnapos rendezvényt kap a látogató. Ha valaki így nézi, akkor azt látja, hogy ugyanannyi pénzért több napot, több programot és több élményt kap. Ráadásul nemcsak koncertekről beszélünk, hanem arról a rengeteg kiegészítő tartalomról is, amit a Sziget a zenei programokon túl kínál. Ebben az értelemben szerintem ár-érték arányban továbbra sincs szégyenkeznivalónk

- mondta erről az alapító.

Ritka, hogy a városban van

A kritikusok gyakori érve az is a Sziget ellen, hogy túlságosan "rátelepszik" a városra, és nagyon Budapest belterületén zajlik, zavarva sokak pihenését. Gerendai Károly erre azt mondta: még Budapestnek is jó az, hogy ennyire a "belsejében" zajlik a fesztivál étvizedek óta, csak azt kell jobban kifejleszteni, hogy hogyan lehet a fesztivállal együtt Budapestet is "eladni".

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Azt kell látni, hogy a Szigethez hasonló nagy fesztiválok jelentős része nem világvárosokban zajlik. A Glastonbury például egy angliai kisváros mellett van, a Burning Man pedig a sivatagban. Ehhez képest nálunk egy ekkora fesztivál egy európai fővárosban, Budapesten valósul meg. Ez önmagában nagyon komoly adottság. A kérdés az, hogy ezt mennyire tudjuk kihasználni, és mennyire tudjuk a Szigetet és Budapestet egy közös élményként eladni. Szerintem a kettő együtt, legalább arra a néhány napra, még mindig erős ajánlat a nemzetközi versenytársakhoz képest

- mondta erről Gerendai.

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Lesz még Sziget?

A sok kritika, a csökkenő látogatószám és a veszteség okán feltettük azt a kérdést Gerendai Károlynak: lesz-e még Sziget Fesztivál, és ha igen, akkor meddig tartható fent, meddig maradhat meg a brand vonzereje? Ezzel kapcsolatban az üzletember optimista - igaz, csak óvatosan.

A Sziget jövőjével kapcsolatban alapvetően bizakodó vagyok. Nyilván, ha nem hinnék abban, hogy ezt lehet még sikeresebben csinálni, akkor valószínűleg nem is fogtam volna bele újra. Abban hiszek, hogy van még lehetőség a Szigetben, lehet rajta javítani, lehet erősíteni, és meg lehet találni azokat az irányokat, amelyekkel újra vonzóbbá válhat a nemzetközi és a hazai közönség számára is. Ugyanakkor nem merek túlzottan optimista kijelentéseket tenni, mert az elmúlt időszakban nagyon erős változások történtek a világban. Volt Covid, háború, gazdasági válság, és közben a piac is átalakult. Az új generációk másképp szórakoznak, más igényeik vannak, máshogy fogyasztanak kultúrát és élményeket. Emiatt nem lehet teljes bizonyossággal megmondani, hogy 5-10 év múlva merre fordul a világ, és hogy mi minden elemében meg tudunk-e majd felelni ezeknek az új elvárásoknak

- mondta Gerendai Károly. Azt is elmondta: önmagában a fesztiválipart kár lenne temetni,alapvető emberi igényt szolgál ki minden olyan rendezvény, ahol több napon át bulizni lehet.

Azt viszont gondolom, hogy azok az alapvető emberi igények, amelyek a boldogságforrásainkhoz kapcsolódnak, továbbra is erősen jelen vannak, és ezek jelentős része a fesztiválokon nagyon jól megélhető. Ilyen a közösségi élmény, a kulturális élmény, a nyaralásélmény, vagy az, hogy valaki élőben láthatja a kedvenc előadóit. Ezek az igények szerintem nem tűnnek el, legfeljebb változik az, hogy milyen formában, milyen környezetben és milyen tartalmakkal lehet őket a legjobban kiszolgálni

- mondta Gerendai Károly.

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Címlapkép: Getty Images
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