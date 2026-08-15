Hivatalos! Lesz 2027-ben is Sziget Fesztivál: 5 napos lesz, már árulják a bérleteket 299 euróért

Aki jövő vasárnapig regisztrál, kedvezményesen juthat fesztiválbérlethez a 2027-es Szigetre - és már most beleszólhat abba, ki lépjen fel.

Már most biztossá vált, hogy 2027-ben sem maradunk Sziget Fesztivál: a szervezők elindították a jövő évi rendezvény előregisztrációját, így a fesztiválozók már most jelezhetik, hogy szeretnének ott lenni a következő Szigeten. A legelső, úgynevezett Super Early Bird jegyekre azok csaphatnak le, akik időben regisztrálnak.

A teljes árú Super Early Bird, vagyis az ötnapos fesztiválbérlet 299 euróba kerül, ehhez azonban további 19 euró kezelési költség társul. Így a vásárlás teljes költsége 318 euró lesz. A 21 év alattiak ennél is kedvezőbb áron juthatnak hozzá a bérlethez: számukra 239 euró a Super Early Bird jegy, amelyhez 16 euró kezelési költséget számítanak fel. Ez összesen 255 eurós kiadást jelent.

A szervezők tájékoztatása szerint az előregisztrációt követően, augusztus 24-én indul a kedvezményes jegyek értékesítése, és az első körben csak az előzetesen regisztrált érdeklődők vásárolhatnak. A regisztráció augusztus 23-ig lehetséges.

A 2027-es Sziget programjáról egyelőre semmit sem tudni, vagyis jelenleg még nincs hivatalosan bejelentett fellépő. Aki azonban már most szeretné megmutatni a szervezőknek, milyen előadókat látna szívesen a Hajógyári-szigeten, annak erre is van lehetősége: elindult ugyanis a Kívánsággép, amelyben egy előre összeállított listából tíz előadót lehet kiválasztani. A szavazók így már jóval a 2027-es fellépők bejelentése előtt jelezhetik, kiket szeretnének látni a következő Szigeten.

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A Pénzcentrum a szokásoknak megfelelően idén is ott volt a Szigeten, ahol például megkóstoltuk a gasztrokínálatot. Erről CashTag című műsorunk különkiadásában be is számoltunk, amit itt nézhetsz meg újra:

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA