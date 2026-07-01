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Hatalmas öröklési tévhitben él a magyarok java: apró hiba miatt úszhat el az egész családi vagyon

Pénzcentrum
2026. július 1. 08:44

Családi viszály robbant ki Nádas György és két fia között a humorista édesanyjának hagyatéka miatt. Míg Nádas szerint a gyermekei az örökségből való részesedés reményében fordultak el tőle, a fiúk azt állítják, hogy apjuk semmibe vette a nagyanyjuk végakaratát. A történet jogi háttere rávilágít arra, hogy írásbeli végrendelet hiányában a szóbeli családi megállapodásoknak csupán erkölcsi súlyuk van, jogi erejük nincsen - írta meg a Blikk.

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Nádas György elmondása szerint már egy éve nem találkozhatott a fiaival és a két unokájával, mivel a gyermekei megszakították vele a kapcsolatot. A humorista úgy véli, hogy a fiai azért tiltották le őt és a feleségét minden kommunikációs csatornán, mert azt hitték, nekik is jár az apai nagyanyjuk után maradt vagyonból. Nádas elismerte, hogy az édesanyja által ráhagyott örökséget teljes egészében a saját anyagi helyzetének rendezésére fordította, a történtekért pedig a fiatalabb generációk állítólagos anyagiasságát okolja.

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A nyilatkozatra mindkét fiú reagált. A kisebbik gyermek, Nádas Gábor Dávid megerősítette a kapcsolat megszakítását, de hangsúlyozta, hogy a szakításnak nem az örökség az oka. Apja imázsának védelmében a részletekbe nem ment bele, csupán arra kérte őt, hogy ne játssza az áldozatot a nyilvánosság előtt. Az idősebb fiú, Zoltán viszont részletesen is beszélt a családi konfliktusról.

Állítása szerint apjuk felrúgta a nagyanyjukkal még annak életében kötött szóbeli megállapodást, amely alapján az unokák is részesültek volna a budai lakásból és a bankszámlán lévő többmilliós összegből. Zoltán szerint Nádas már az idős asszony életében is a saját céljaira használta annak bankkártyáját. A testvérek végül ügyvédi felszólításra megkapták az általuk jogosnak vélt pénzösszeget, a lakást azonban Nádas teljes egészében megtartotta. A helyzet odáig fajult, hogy Zoltán elhagyta a Nádas nevet, és felvette a felesége vezetéknevét.

Az esettel kapcsolatban dr. Pilling Zoltán ügyvéd elmondta, hogy írásbeli végintézkedés hiányában a törvényes öröklési rend lép életbe. Ez alapján elsősorban az elhunyt gyermekei örökölnek, az unokák pedig csak abban az esetben, ha a szülő már kiesett az öröklésből.

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A bankszámlák esetében a pénzintézeteknél megadható úgynevezett haláleseti kedvezményezett jelölés, amelynek révén a pénz nem kerül be a hagyatékba, hanem közvetlenül a megjelölt személyt illeti meg.

A szakember kiemelte, hogy a jog ugyan ismeri a szóbeli végrendelet intézményét, ám ez kizárólag életet fenyegető, rendkívüli helyzetekben érvényes. Egy hétköznapi, családi körben elhangzott szóbeli megállapodásnak nincs kötelező ereje. Bár egy ilyen ígéret megszegése komoly erkölcsi következményekkel járhat a családon belül, bíróság előtt nem lehet rá öröklési igényt alapozni.
Címlapkép: Getty Images
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