Karinthy-gyűrű pénz jutalom 2025: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, itt a díjazottak listája

A Karinthy gyűrű egy elismert szakmai díj, amelyet immár öt évtizede a magyar humor legkiemelkedőbb alakjai vehetnek át. Az elismerést 1975 óta hagyományosan június 25-én, Karinthy Frigyes születésnapján adják át olyan szerzőknek és előadóknak, akik maradandót alkottak a magyar humorművészet területén. A díjat eredetileg a Magyar Rádió elnöke alapította, 2015-től azonban a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. közösen ítéli oda. Nézzük meg, mit érdemes tudni a Karinthy gyűrű kapcsán, illetve milyen jutalom jár a kiválaszott művésznek.

A Karinthy gyűrű egy aranyból készült kitüntetés, amelyet 1975 óta a magyar humoristák egyik legnagyobb elismeréseként tartanak számon. Hagyományosan június 25-én, Karinthy Frigyes születésnapján adják át, de az elmúlt években már többször változott az átadás időpontja. A díjat azoknak a szerzőknek és előadóknak adják át, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a Rádiókabaré műsoraiban vagy annak aktuális évadában. A Karinthy gyűrű 2025 még nem került kiosztásra, így még izgatottan várhatjuk, ki vagy kik lesznek az idei Karinthy gyűrű díjazottak.

Karinthy gyűrű és hagyományok

A díjat kezdetben a Rádiókabaré szerkesztősége ítélte oda, és közel negyven éven át a Magyar Rádió Márványtermében rendezett ünnepségen adták át. Azonban az évek során a hagyományok fokozatosan lazultak. 2014-ben például eltértek a megszokott időponttól, és július 16-án adták át a gyűrűt Bálint Ferencnek és Tóth Szabolcsnak, a Szomszédnéni Produkciós Iroda tagjainak.

Idővel az is változott, hogy a díjazottnak nem feltétlenül kellett rendszeresen szerepelnie a Rádiókabaréban. 2019-ben már az is egyértelművé vált, hogy a Karinthy gyűrű odaítélésénél az MTVA más műsoraiban elért humorista teljesítmények is figyelembe vehetők. A Karinthy gyűrűsök listája egyre színesebb, és az elmúlt években sok fiatal humorista is bekerült az elismertek közé, akik azóta is meghatározó alakjai a hazai szórakoztatóiparnak. A Karinthy gyűrű 2025 még nem került kiosztásra, így még izgatottan várhatjuk, ki vagy kik lesznek az idei Karinthy gyűrű díjazottak és mikor kapják meg ezt az elismerést.

Előkészületek a Karinthy gyűrű átadása előtt

A Karinthy gyűrű 2025 átadását, ahogy minden évben, idén is szigorú titoktartás övezi: a döntésről csak egy szűk kör értesül előzetesen. Maga a díjazott is általában mindössze egy sejtelmes telefonhívást kap a Magyar Rádióból, amelyben arra kérik, hogy egy megadott időpontban jelenjen meg egy helyszínen, rendszerint azzal az indokkal, hogy egy szakember megmérje az ujját a gyűrű elkészítéséhez.

A nyertes személye hivatalosan az átadás napjáig titok marad. A Karinthy gyűrű díjazottak nevét ünnepélyes keretek között hozzák nyilvánosságra, az MTVA vezetése pedig rendszerint a Magyar Rádió ikonikus Márványtermében adja át a díjat a kiválasztott humoristának vagy alkotópárosnak. A Karinthy gyűrűsök számára ez egy életre szóló elismerés.

Karinthy gyűrű díjazottak

Nézzük meg kik kapták meg eddig a díjat, itt a Karinthy gyűrűs humoristák teljes listája:

1975. Marton Frigyes

1976. Komlós János

1977. Szilágyi György

1978. Mikes György és Somogyi Pál

1979. Hofi Géza

1980. Kaposy Miklós

1981. Moldova György

1982. Tabi László

1983. Peterdi Pál

1984. Sas József

1985. Verebes István

1986. Farkasházy Tivadar

1987. Karinthy Ferenc

1988. Nagy Bandó András

1989. Sinkó Péter

1990. Trunkó Barnabás

1991. Markos György és Nádas György

1992. Déri János - posztumusz

1993. Selmeczi Tibor

1994. Boncz Géza

1995. Kern András

1996. Fábry Sándor

1997. Majláth Mikes László

1998. Koltai Róbert

1999. Bajor Imre

2000. Gálvölgyi János

2001. Megyesi Gusztáv

2002. Éles István

2003. Sándor György

2004. Litkai Gergely

2005. Tóth Tibor

2006. Maksa Zoltán

2007. Garas Dezső - ő nem vette át a díjat

2008. Kovács András Péter

2009. Kőhalmi Zoltán

2010. Bödőcs Tibor

2011. Hadházi László

2012. Varga Ferenc József

2013. Badár Sándor

2014. Szomszédnéni Produkciós Iroda

2015. Aradi Tibor

2016. Szőke András

2017. Aranyosi Péter

2018. Vida Péter

2019. Bagi Iván és Nacsa Olivér

2020. Scherer Péter

2021. Laár András

2022. Szombathy Gyula

2023. Reviczky Gábor

2024. Balázs Péter

Jár-e pénzjutalom a Karinthy gyűrű mellé?

A Karinthy gyűrű elsősorban egy rangos szellemi és szakmai elismerés, nem pedig anyagi jutalom. Sokan kíváncsiak arra, hogy a Karinthy gyűrű mennyi pénzzel jár, és létezik-e egyáltalán Karinthy gyűrű pénzjutalom. Bár gyakran felmerül ez a kérdés, sem hivatalos, sem nyilvánosan elérhető információ nincs arról, hogy pontosan mekkora a Karinthy gyűrű pénzjutalom összege, vagy jár-e bármiféle Karinthy gyűrű pénz a kitüntetés mellé. Az interneten kutatva egyes vélemények szerint a díjhoz nem társul közvetlenül anyagi elismerés, mások szerint előfordulhat, hogy a díjazott kap valamilyen jelképes összeget, de a Karinthy gyűrű összeg hivatalosan nem ismert.

Anyagi értéke ugyanakkor mégis van: maga a Karinthy gyűrű valódi aranyból készül, a díjazott ujjméretéhez igazodva általában 10–15 gramm súlyú. Véséssel és a hozzá tartozó logóval együtt a gyűrű értéke megközelítheti a 120 000 forintot. Így, ha nem is klasszikus pénzjutalom formájában, de a díj mégis kézzelfogható értéket képvisel. A Karinthy gyűrű pénz kérdése tehát továbbra is nyitott, ám a presztízse miatt a díj így is nagy jelentőséggel bír, a Karinthy gyűrűsök büszkén viselik e megtisztelő címet.