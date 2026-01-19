Újranyit a legendás Michelin‑csillagos étterem Budapesten: ilyen nem gyakran történik

Újranyit a legendás, egykor Michelin‑csillagos Petrus – igaz, most egészen más formában: Feke Zoltán séf Valentin‑nap alkalmából három estére életre hívja a Petrus.2-t, egy intim lakáséttermet, ahol újra felidézi a francia bisztrókultúra hangulatát. A február 14-i est már telt házas, a másik két időpontra pedig mindössze néhány hely maradt, ami jól mutatja, milyen erős a várakozás a kultikus étterem visszatérése körül.

A Petrus neve sokaknak ismerősen cseng: Feke Zoltán étterme hosszú éveken át a budapesti gasztronómia egyik meghatározó helyszíne volt, ahol a francia bisztrókultúra és a hazai alapanyagok találkozása különleges hangulatot teremtett. Az étterem 2023-as bezárása után azonban úgy tűnt, a Petrus története lezárult. Most mégis új fejezet kezdődik: Valentin-nap alkalmából február 12-én, 13-án és 14-én megnyitja kapuit a Petrus kistestvére, a Petrus.2, egy lakásétterem formájában, ahol Feke Zoli ismét séfkabátot ölt.

A három estét a Petrusra jellemző szakmai múlt, a francia inspiráció és az a bensőséges, személyes hangulat hatja majd át, amelyet a vendégek korábban is annyira szerettek. A szervezők szerint egy vacsora náluk olyan élményt ad, mintha az ember repülőjegy nélkül csöppenne Párizs szívébe: igazi francia bisztróhangulat, közvetlen vendéglátás és gondosan felépített menüsor várja az érkezőket.

A TikTokon közzétett videójában Feke Zoltán személyesen is megszólal: elmondja, hogy ő az egykori Petrus megálmodója és séfje, és felidézi, hogy csapatával számos alkalommal szerepeltek abban a „bizonyos könyvben”, ahogy fogalmaz – a Michelin Guide-ban. A nagy éttermet 2023-ban, ahogy mondja, „végezhetetlenül” be kellett zárnia, de most újra lehetősége nyílik arra, hogy életre keltse a Petrus szellemiségét, igaz, kisebb léptékben. A videó végén arra biztatja a nézőket, hogy ha érdekli őket ez az új kezdeményezés, keressék a kapcsolatot vele és a csapattal.