Február 12-17. között ismét a busóké lesz a főszerep Mohácson. A Busójárás 2026 farsangi felvonulással, csónakos Dunai átkeléssel és látványos máglyagyújtással is vár.
Újranyit a legendás Michelin‑csillagos étterem Budapesten: ilyen nem gyakran történik
Újranyit a legendás, egykor Michelin‑csillagos Petrus – igaz, most egészen más formában: Feke Zoltán séf Valentin‑nap alkalmából három estére életre hívja a Petrus.2-t, egy intim lakáséttermet, ahol újra felidézi a francia bisztrókultúra hangulatát. A február 14-i est már telt házas, a másik két időpontra pedig mindössze néhány hely maradt, ami jól mutatja, milyen erős a várakozás a kultikus étterem visszatérése körül.
A Petrus neve sokaknak ismerősen cseng: Feke Zoltán étterme hosszú éveken át a budapesti gasztronómia egyik meghatározó helyszíne volt, ahol a francia bisztrókultúra és a hazai alapanyagok találkozása különleges hangulatot teremtett. Az étterem 2023-as bezárása után azonban úgy tűnt, a Petrus története lezárult. Most mégis új fejezet kezdődik: Valentin-nap alkalmából február 12-én, 13-án és 14-én megnyitja kapuit a Petrus kistestvére, a Petrus.2, egy lakásétterem formájában, ahol Feke Zoli ismét séfkabátot ölt.
A három estét a Petrusra jellemző szakmai múlt, a francia inspiráció és az a bensőséges, személyes hangulat hatja majd át, amelyet a vendégek korábban is annyira szerettek. A szervezők szerint egy vacsora náluk olyan élményt ad, mintha az ember repülőjegy nélkül csöppenne Párizs szívébe: igazi francia bisztróhangulat, közvetlen vendéglátás és gondosan felépített menüsor várja az érkezőket.
A TikTokon közzétett videójában Feke Zoltán személyesen is megszólal: elmondja, hogy ő az egykori Petrus megálmodója és séfje, és felidézi, hogy csapatával számos alkalommal szerepeltek abban a „bizonyos könyvben”, ahogy fogalmaz – a Michelin Guide-ban. A nagy éttermet 2023-ban, ahogy mondja, „végezhetetlenül” be kellett zárnia, de most újra lehetősége nyílik arra, hogy életre keltse a Petrus szellemiségét, igaz, kisebb léptékben. A videó végén arra biztatja a nézőket, hogy ha érdekli őket ez az új kezdeményezés, keressék a kapcsolatot vele és a csapattal.
Az Ötkert szórakozóhely hivatalos közleményben reagált az onnan hazafelé tartó, azóta eltűnt 18 éves Egressy Mátyás ügyére.
Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán - a készlet erejéig tart.
Egressy Mátyás eltűnése: bekövetkezhetett a legrosszabb, a Lánchídnál látták a térfigyelő kamerák, megtalálták a dolgait
Bár a rendőrség hivatalosan továbbra is keresi, kamerafelvételek és egy megtalált személyes tárgy is tragikus kimenetelre enged következtetni.
A fiatal megtalálásáért példátlan összefogás bontakozott ki a fővárosban, a rendőrség mellett családtagok, barátok és önkéntesek ezrei csatlakoztak a kereséshez.
Egyre hangosabbak azok a felháborodott reakciók, amelyek az eltűnt Egressy Mátyás ügye kapcsán már nemcsak a keresésre, hanem a belvárosi Ötkert azonnali bezáratására is felszólítanak,
A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a közösségi médiában terjedő találgatások helyett érdemi információikat közvetlenül náluk jelentsék.
A rendőrség nagy erőkkel keresi a 18 éves Egressy Mátyást, aki január 17-én hajnalban tűnt el Budapest belvárosából.
Indul a jogi csatározás: elbukhatja az édesanyját megmentő kisfiú családja a "Na szia mentő!" szlogent?
A "Na szia mentő" mondattal kapcsolatban 4 különböző védjegybejelentési kérelem fut, amelyeket az OMSZ, illetve a mémmé vált beköszönést kitaláló kisfiú családja nyújtott be.
Átmenetileg szünetel majd a Szerencsejáték Zrt. online fogadási szolgáltatása, mivel a társaság tervezett rendszerkarbantartást végez - szúrta ki a Pénzcentrum.
Folytatódik a hideg, télies idő a jövő héten is. A hét elején napos és tartósan borult, ködös tájak is előfordulhatnak. A hét második felében viszont...
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 3. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 3 milliárd 434 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?.
Jelentős lehűlés várható a következő héten Magyarországon, ahol a hőmérséklet akár mínusz 15 Celsius-fokig is csökkenhet.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/3. heti nyerőszámait. Egy magyar játékos milliókat kaszált ezen a héten.
Fájdalomcsillapítókon él a Jóban rosszban egykori sztárja: súlyos műtétjéről vallott, átfúrták a csontját
A 46 éves színész-rendező hosszú felépülési időszak elé néz, emiatt több színházi szerepét is el kell halasztania,
Óriási blama, egértanya lett a legendás luxushotel: undorító dologról számoltak be a dúsgazdag vendégek
Vizsgálatot indított a londoni Ritz szálloda, miután a délutáni teázáson részt vevő vendégek egy egeret láttak a világhírű étterem padlóján.
Az idei évet is számtalan új premierrel indítja a Disney+, köztük olyan tartalmakkal, mint az „Ezer bokszütés" második évada.
A budapesti gasztronómia egyik legprogresszívebb étterme, a Fiktív bejelentette: március 1-jén végleg bezár.