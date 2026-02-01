Na, vajon elvitte valaki a 4 milliárd forintos főnyereményt az 5. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
Kihúzták a Hatoslottó 2026/5. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson már 2 milliárd 195 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 5. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Hatoslottó nyerőszámai az 5. játékhéten, emelkedő számsorrendben:
5; 10; 19; 32; 41; 42.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (6. játékhét) már 2 milliárd 195 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
További nyeremények a hatos lottón az 5. héten:
- 5 találat: egyenként 323 895 forint
- 4 találat: egyenként 8 010 forint
- 3 találat: egyenként 2 880 forint
Jokerszám: 001533
Ezen a játékhéten két telitalálat is volt a Jokeren; két szerencsés játékos 17 010 910 forinttal lett gazdagabb, a 6. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
