2026. február 1. vasárnap
Budapest
Befejezett lottószelvény a nagyobb gazdagságért és jólétért
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 5. játékhéten

Pénzcentrum
2026. február 1. 16:05

Kihúzták a Hatoslottó 2026/5. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson már 2 milliárd 195 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 5. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai az 5. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

5; 10; 19; 32; 41; 42.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (6. játékhét) már 2 milliárd 195 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón az 5. héten:

  • 5 találat: egyenként 323 895 forint
  • 4 találat: egyenként 8 010 forint
  • 3 találat: egyenként 2 880 forint

Jokerszám: 001533

Ezen a játékhéten két telitalálat is volt a Jokeren; két szerencsés játékos 17 010 910 forinttal lett gazdagabb, a 6. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

Címlapkép: Getty Images
