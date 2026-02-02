A piaci elemzők szerint az idei magyar gazdasági növekedés 1,5–2,5 százalék között alakulhat, kedvezőtlen forgatókönyv esetén azonban akár 1 százalék alá is lassulhat.
Elképesztő filmek taroltak az idei Budapesti Dokumentumfilm Fesztiválon: a putyini diktatúráról szóló volt a csúcspont
Minden idők legsikeresebb Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválja (BIDF) zárult vasárnap: a rendezvény 12 éve alatt még soha nem voltak még ilyen sokan kíváncsiak az alkotásokra. A tavalyi rekordhoz képest is 40%-kal nőtt az eladott jegyek száma. A fesztivál díjkiosztó gáláján hét kategóriában hirdettek győzteseket, a közönségdíjat az Oscar-díjra jelölt Senki tanár úr Putyin ellen (Mr. Nobody Against Putin), valamint a Dermedt csend Izlandon című alkotás nyerte el.
A 'Senki tanár úr Putyin ellen' alkotója, Pavel „Pasha” Talankin egy vidéki iskola videósaként folyamatosan rögzítette, hogyan lopakodik be a propaganda az intézmény falai közé és kényszeríti őt is az együttműködésre. Pasha a felvételekkel távozott hazájából és David Borenstein rendezővel együtt bemutatta a filmjét.
Az alkotást a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezett négy helyett tíz teltházas vetítésen mutatták be a nézőknek. Pavel “Pasha” Talankin többször is találkozott a hazai nézőkkel, közönségtalálkozókon vett részt és válaszolt kérdéseikre.
A másik közönségdíjat a Dermedt csend Izlandon című dokumentumfilm kapta, amely bemutatja, milyen az, amikor egy napra a nők szabadnapot vesznek ki és nem kerül vacsora az asztalra, nem nyitnak ki a boltok és nincs tanítás az iskolában sem.
Az egyhetes BIDF sikerét nemcsak a teltházas vetítések és a tucatnyi pótvetítés jelzi, hanem az is, hogy közel háromezer diák töltötte meg a résztvevő – fővárosi és vidéki filmszínházak – termeit. A BIDF fontosnak tartja, hogy a diákok találkozzanak a világban zajló eseményekkel, amelyek az ő jövőjüket is befolyásolják. Erre utalt a fesztivál idei jelmondata is: “A jövőd filmje már forog.”
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A fesztivál Budapesten és 10 vidéki városban zajlott, 250-nél is több vetítéssel és háttérbeszélgetéssel. Közel 50 elismert külföldi alkotó érkezett Budapestre a fesztivál ideje alatt Dél-Koreától Kanadáig, hogy találkozzon a közönséggel. A BIDF-en száz önkéntes dolgozott.
A BIDF díjkiosztó ünnepségén jelentették be a versenyprogram eredményeit. A díjakról 7 kategóriában döntött a zsűri, köztük magyar és nemzetközi művészek, filmes szakemberek, újságírók.
Az idei állati időjárás-előrejelzések nem hoztak egyértelmű verdiktet. Hogy végül kinek lesz igaza, arra - az időjárás szeszélyességéhez híven - csak a következő hetek adhatnak...
Az író azt írta, hogy ezzel „rendkívüli megtiszteltetés” érte őt.
A legjobb filmzenei válogatásért a Bűnösök (Sinners) címá film kapott elismerést, a legjobb vizuális médiához írt dal pedig a Huntr/x-től a Golden lett a K-pop...
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 5. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 4 milliárd forintos főnyereményt az 5. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/5. heti nyerőszámait.
A zenész 78 éves volt.
A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.
A Nagy Ő jelenlegi szereplője, Kiara Lord korábban felnőttfilmes színésznőként dolgozott, ám kevesen tudják róla, hogy egyetemi tanulmányokat folytatott
Megtalálták a lottónyertest, aki 1 milliárdot kaszált: minden pénzét ebbe fektette, csúnya vége lett
Egy 80 éves brit lottónyertes, aki 2010-ben 2,4 millió fontot nyert, hatalmas drogbirodalmat épített ki ebből.
Színre lépett az Ötöslottó tavaly nyári nyertese: a véletlenen múlt, hogy feladta a 4 milliárdos szelvényt
Szerencsejátéktörténelmi pillanat az, hogy hosszú idő óta először osztja meg az Ötöslottó egyik nagynyertese sorsfordító történetét a nagyközönséggel.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/5. heti nyerőszámait.
A Fővárosi Közgyűlés döntött az újlipótvárosi bulihajók kikötési engedélyeinek visszavonásáról.
A fővárosban és vidéken egyaránt sorra nyílnak a tánctermek, a hagyományőrző, jótékonysági és zenés-táncos estek pedig ismét megtöltik a februári hétvégéket.
Kemény áremelést jelentett be az itthon is népszerű streaming-óriás: rengeteg magyar előfizető nyúlhat a zsebébe
A változtatást azzal indokolták, hogy így tudják továbbra is biztosítani "a legjobb megtekintési és vásárlói élményt".
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/5. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Gyanúsítottként hallgatták ki Majkát ittas vezetés miatt, vezetői engedélyét a hatóságok ideiglenesen bevonták.
Az író 2019-ben jelentette meg önéletrajzi regényét, a Magyar Copperfieldet, amely gyermekkorát dolgozza fel.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!