-1 °C Budapest
Small movie theater
Szórakozás

Elképesztő filmek taroltak az idei Budapesti Dokumentumfilm Fesztiválon: a putyini diktatúráról szóló volt a csúcspont

Pénzcentrum
2026. február 2. 20:03

Minden idők legsikeresebb Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválja (BIDF) zárult vasárnap: a rendezvény 12 éve alatt még soha nem voltak még ilyen sokan kíváncsiak az alkotásokra. A tavalyi rekordhoz képest is 40%-kal nőtt az eladott jegyek száma. A fesztivál díjkiosztó gáláján hét kategóriában hirdettek győzteseket, a közönségdíjat az Oscar-díjra jelölt Senki tanár úr Putyin ellen (Mr. Nobody Against Putin), valamint a Dermedt csend Izlandon című alkotás nyerte el.

A 'Senki tanár úr Putyin ellen' alkotója, Pavel „Pasha” Talankin egy vidéki iskola videósaként folyamatosan rögzítette, hogyan lopakodik be a propaganda az intézmény falai közé és kényszeríti őt is az együttműködésre. Pasha a felvételekkel távozott hazájából és David Borenstein rendezővel együtt bemutatta a filmjét.

Az alkotást a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezett négy helyett tíz teltházas vetítésen mutatták be a nézőknek. Pavel “Pasha” Talankin többször is találkozott a hazai nézőkkel, közönségtalálkozókon vett részt és válaszolt kérdéseikre.

A másik közönségdíjat a Dermedt csend Izlandon című dokumentumfilm kapta, amely bemutatja, milyen az, amikor egy napra a nők szabadnapot vesznek ki és nem kerül vacsora az asztalra, nem nyitnak ki a boltok és nincs tanítás az iskolában sem.

Az egyhetes BIDF sikerét nemcsak a teltházas vetítések és a tucatnyi pótvetítés jelzi, hanem az is, hogy közel háromezer diák töltötte meg a résztvevő – fővárosi és vidéki filmszínházak – termeit. A BIDF fontosnak tartja, hogy a diákok találkozzanak a világban zajló eseményekkel, amelyek az ő jövőjüket is befolyásolják. Erre utalt a fesztivál idei jelmondata is: “A jövőd filmje már forog.”

A fesztivál Budapesten és 10 vidéki városban zajlott, 250-nél is több vetítéssel és háttérbeszélgetéssel. Közel 50 elismert külföldi alkotó érkezett Budapestre a fesztivál ideje alatt Dél-Koreától Kanadáig, hogy találkozzon a közönséggel. A BIDF-en száz önkéntes dolgozott.

A BIDF díjkiosztó ünnepségén jelentették be a versenyprogram eredményeit. A díjakról 7 kategóriában döntött a zsűri, köztük magyar és nemzetközi művészek, filmes szakemberek, újságírók.
Címlapkép: Getty Images
