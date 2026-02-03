2026. február 3. kedd Balázs
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. augusztus 12.Fiatalok pakolnak a Hajógyári-szigeten a 31. Sziget fesztivál zárása után, 2025. augusztus 12-én.MTI/Balogh Zoltán
Szórakozás

Hatalmas nevek az idei Szigeten is: a Bring Me The Horizon és Wolf Alice is fellép a fesztiválon

Pénzcentrum
2026. február 3. 13:34

A Sziget 2026 újabb nemzetközi és hazai fellépőket jelentett: ott lesz a Bring Me The Horizon, Wolf Alice, Zara Larsson és Loyle Carner, valamint a magyar előadók közül Beton.Hofi és az Ivan & The Parazol.

A Sziget fesztivál idén is jelentős nemzetközi és hazai fellépőket vonultat fel. A nemzetközi színpadon ott lesz a Bring Me The Horizon, Wolf Alice, Zara Larsson, Loyle Carner, Parcels, Chet Faker, Nia Archives, Richie Hawtin és Yousuke Yukimatsu. A magyar előadók közül Beton.Hofi, az Analog Balaton, az Ivan & The Parazol, Kolibri és Mehringer lépnek fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Gerendai Károly, a fesztivál alapítója szerint az idei line-up a késve indult szervezés ellenére is a legjobb nemzetközi kínálatot képviseli. Korábban a Sziget már bejelentette a Twenty One Pilots, a Florence + the Machine és Lewis Capaldi visszatérését, valamint az új nevek közül Dijon és Sombr koncertjeit.

A Sziget szervezése az elmúlt évben nehézségekbe ütközött. A luxemburgi Superstruct Entertainment tulajdonos visszalépése, a fővárosi területhasználati engedély körüli viták, valamint a Fővárosi Közgyűlés többszöri elhalasztott döntése mind bizonytalanságot teremtett. A fesztivál végül Gerendai Károly és a Tisza Párt kompromisszumának köszönhetően valósulhat meg, így a Sziget 2026-ra minden akadály elhárult.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#fesztivál #Budapest #sziget #zene #kultúra #szórakozás #koncert #gerendai károly #fesztiválok #2026 #fővárosi közgyűlés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:54
13:45
13:34
13:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 3.
Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?
2026. február 3.
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
2026. február 2.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 3. kedd
Balázs
6. hét
Február 3.
A magyar rejtvényfejtők napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
2
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
3
3 hete
Kész, vége! Bezár a legendás pesti elitétterem, az ok: vendéghiány
4
3 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 3. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási nettó és bruttó árfolyam
Az állampapírok jegyzése és kereskedése az árfolyam alapján történik és ebből adódik a piacon elérhető hozam (ld. hozam oszlop alább). Egy elméleti példában szereplő egyszerű kötvényt a névérték (pl. 10 ezer forint) 100%-án bocsátanak ki, és ahogy haladunk előre az időben az első kamatfizetésig (esedékesség napja), úgy a piacon elérhető nettó árfolyamhoz hozzá kell adni a még kifizetetlen kamat időarányos részét is. E két tétel összege adja a bruttó árfolyamot, amely mellett ténylegesen hozzá juthatunk a megvásárlandó papírunkhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 13:45
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: több százezer ember fűtés nélkül maradt
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 13:02
Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?
Agrárszektor  |  2026. február 3. 13:31
Megszületett a törvény az osztatlan közös földtulajdon rendezésére