Hatalmas nevek az idei Szigeten is: a Bring Me The Horizon és Wolf Alice is fellép a fesztiválon

A Sziget 2026 újabb nemzetközi és hazai fellépőket jelentett: ott lesz a Bring Me The Horizon, Wolf Alice, Zara Larsson és Loyle Carner, valamint a magyar előadók közül Beton.Hofi és az Ivan & The Parazol.
A Sziget fesztivál idén is jelentős nemzetközi és hazai fellépőket vonultat fel. A nemzetközi színpadon ott lesz a Bring Me The Horizon, Wolf Alice, Zara Larsson, Loyle Carner, Parcels, Chet Faker, Nia Archives, Richie Hawtin és Yousuke Yukimatsu. A magyar előadók közül Beton.Hofi, az Analog Balaton, az Ivan & The Parazol, Kolibri és Mehringer lépnek fel.
Gerendai Károly, a fesztivál alapítója szerint az idei line-up a késve indult szervezés ellenére is a legjobb nemzetközi kínálatot képviseli. Korábban a Sziget már bejelentette a Twenty One Pilots, a Florence + the Machine és Lewis Capaldi visszatérését, valamint az új nevek közül Dijon és Sombr koncertjeit.
A Sziget szervezése az elmúlt évben nehézségekbe ütközött. A luxemburgi Superstruct Entertainment tulajdonos visszalépése, a fővárosi területhasználati engedély körüli viták, valamint a Fővárosi Közgyűlés többszöri elhalasztott döntése mind bizonytalanságot teremtett. A fesztivál végül Gerendai Károly és a Tisza Párt kompromisszumának köszönhetően valósulhat meg, így a Sziget 2026-ra minden akadály elhárult.
