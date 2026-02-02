Elképesztő meghívást kapott Krasznahorkai László: meglepően mondott köszönetet a magyar Nobel-díjas

Señor Joan Laporta, a Barcelona elnöke meghívta Krasznahorkai Lászlót a csapata egyik meccsére a díszpáholyba. Minderről az író hivatalos Facebook-oldalán számolt be.

„Köszönet a Barcelona elnökének, Señor Joan Laporta-nak, hogy meghívott a csapat egyik meccsére a díszpáholyban. Ezzel egy rendkívüli megtiszteltetés ért” – olvasható a Facebook-bejegyzésben.

Krasznahorkai hozzátette, hogy kicsi korában álmodozott arról, hogy egyszer labdaszedő lehet egy Barcelona-meccsen, de ott már a meghívás időpontjában nagy valószínűség szerint és nagy szomorúságára feltehetően nem volt màr hely, „így marad a várakozás, hátha lesz üresedés, az alapvonalhoz közel, egyszer a jövőben.”

