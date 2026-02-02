A legjobb filmzenei válogatásért a Bűnösök (Sinners) címá film kapott elismerést, a legjobb vizuális médiához írt dal pedig a Huntr/x-től a Golden lett a K-pop...
Elképesztő meghívást kapott Krasznahorkai László: meglepően mondott köszönetet a magyar Nobel-díjas
Señor Joan Laporta, a Barcelona elnöke meghívta Krasznahorkai Lászlót a csapata egyik meccsére a díszpáholyba. Minderről az író hivatalos Facebook-oldalán számolt be.
„Köszönet a Barcelona elnökének, Señor Joan Laporta-nak, hogy meghívott a csapat egyik meccsére a díszpáholyban. Ezzel egy rendkívüli megtiszteltetés ért” – olvasható a Facebook-bejegyzésben.
Krasznahorkai hozzátette, hogy kicsi korában álmodozott arról, hogy egyszer labdaszedő lehet egy Barcelona-meccsen, de ott már a meghívás időpontjában nagy valószínűség szerint és nagy szomorúságára feltehetően nem volt màr hely, „így marad a várakozás, hátha lesz üresedés, az alapvonalhoz közel, egyszer a jövőben.”
Címlapi kép: MTI Fotószerkesztőség/Marjai János, MTI/MTVA
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 5. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 4 milliárd forintos főnyereményt az 5. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/5. heti nyerőszámait.
A zenész 78 éves volt.
A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.
A Nagy Ő jelenlegi szereplője, Kiara Lord korábban felnőttfilmes színésznőként dolgozott, ám kevesen tudják róla, hogy egyetemi tanulmányokat folytatott
Megtalálták a lottónyertest, aki 1 milliárdot kaszált: minden pénzét ebbe fektette, csúnya vége lett
Egy 80 éves brit lottónyertes, aki 2010-ben 2,4 millió fontot nyert, hatalmas drogbirodalmat épített ki ebből.
Színre lépett az Ötöslottó tavaly nyári nyertese: a véletlenen múlt, hogy feladta a 4 milliárdos szelvényt
Szerencsejátéktörténelmi pillanat az, hogy hosszú idő óta először osztja meg az Ötöslottó egyik nagynyertese sorsfordító történetét a nagyközönséggel.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/5. heti nyerőszámait.
A Fővárosi Közgyűlés döntött az újlipótvárosi bulihajók kikötési engedélyeinek visszavonásáról.
A fővárosban és vidéken egyaránt sorra nyílnak a tánctermek, a hagyományőrző, jótékonysági és zenés-táncos estek pedig ismét megtöltik a februári hétvégéket.
Kemény áremelést jelentett be az itthon is népszerű streaming-óriás: rengeteg magyar előfizető nyúlhat a zsebébe
A változtatást azzal indokolták, hogy így tudják továbbra is biztosítani "a legjobb megtekintési és vásárlói élményt".
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/5. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Gyanúsítottként hallgatták ki Majkát ittas vezetés miatt, vezetői engedélyét a hatóságok ideiglenesen bevonták.
Az író 2019-ben jelentette meg önéletrajzi regényét, a Magyar Copperfieldet, amely gyermekkorát dolgozza fel.
A 89 éves egykori televíziós riporter szerint a reflektorfény soha nem vonzotta, anyagi gondja nincs, szabadidejét könyvekkel, rejtvényekkel és színházzal tölti.
Harmincéves fennállását ünnepli a Bölcső Alapítvány, amely ebből az alkalomból megrendezi első nagyszabású jótékonysági eseményét.
Hosszú betegség után, 81 éves korában elhunyt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, a József Attila Színház örökös tagja.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!