2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
Budapest
Budapest, 2025. október 9.Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely 2025. október 9-én Stockholmban jelentette be döntését. A felvétel 2016. szeptember 19-én készült Budapesten.
Szórakozás

Elképesztő meghívást kapott Krasznahorkai László: meglepően mondott köszönetet a magyar Nobel-díjas

Pénzcentrum
2026. február 2. 09:36

Señor Joan Laporta, a Barcelona elnöke meghívta Krasznahorkai Lászlót a csapata egyik meccsére a díszpáholyba. Minderről az író hivatalos Facebook-oldalán számolt be.

„Köszönet a Barcelona elnökének, Señor Joan Laporta-nak, hogy meghívott a csapat egyik meccsére a díszpáholyban. Ezzel egy rendkívüli megtiszteltetés ért” – olvasható a Facebook-bejegyzésben. 

Krasznahorkai hozzátette, hogy kicsi korában álmodozott arról, hogy egyszer labdaszedő lehet egy Barcelona-meccsen, de ott már a meghívás időpontjában nagy valószínűség szerint és nagy szomorúságára feltehetően nem volt màr hely, „így marad a várakozás, hátha lesz üresedés, az alapvonalhoz közel, egyszer a jövőben.”

Címlapi kép: MTI Fotószerkesztőség/Marjai János, MTI/MTVA
