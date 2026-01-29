2026. január 29. csütörtök Adél
Budapest
Budapest: Lottozo üzlet Budapesten. A Lotto a magyar nemzeti szerencsejáték monopólium, a Szerencsejatek Zrt. által működtetett lottójáték.
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 5. játékhéten csütörtökön, 2026-ban

Pénzcentrum
2026. január 29. 20:56

Kihúzták a Hatoslottó 2026/5. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson már 2112 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 5. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai az 5. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

4; 5; 10; 34; 44; 45.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő sorsoláson (vasárnap) már 2112 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón az 5. héten:

  • 5 találat: egyenként 402 695 forint
  • 4 találat: egyenként 9 170 forint
  • 3 találat: egyenként 3 005 forint

Címlapkép: Getty Images
