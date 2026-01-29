A Fővárosi Közgyűlés döntött az újlipótvárosi bulihajók kikötési engedélyeinek visszavonásáról.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 5. játékhéten csütörtökön, 2026-ban
Kihúzták a Hatoslottó 2026/5. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson már 2112 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 5. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Hatoslottó nyerőszámai az 5. játékhéten, emelkedő számsorrendben:
4; 5; 10; 34; 44; 45.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő sorsoláson (vasárnap) már 2112 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
További nyeremények a hatos lottón az 5. héten:
- 5 találat: egyenként 402 695 forint
- 4 találat: egyenként 9 170 forint
- 3 találat: egyenként 3 005 forint
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Az író 2019-ben jelentette meg önéletrajzi regényét, a Magyar Copperfieldet, amely gyermekkorát dolgozza fel.
A 89 éves egykori televíziós riporter szerint a reflektorfény soha nem vonzotta, anyagi gondja nincs, szabadidejét könyvekkel, rejtvényekkel és színházzal tölti.
Harmincéves fennállását ünnepli a Bölcső Alapítvány, amely ebből az alkalomból megrendezi első nagyszabású jótékonysági eseményét.
Hosszú betegség után, 81 éves korában elhunyt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, a József Attila Színház örökös tagja.
Az orosz gyökerű Dodo Pizza nemzetközi pizzérialánc mesterfranchise-megállapodás keretében lép be a magyar piacra.
Újfajta csalás terjed a nemrég elhunyt Tarr Béla nevével: nehogy bedőlj, ordas nagy lehúzás az egész
A csalók aztán felhívták telefonon is, magyar számról, és azt állították, hogy „brókerként” segítenek a befektetés kezelésében.
Bár a friss intézkedések javíthatnak a likviditási helyzeten, a vendéglátás problémái ennél jóval mélyebbek.
A befagyott tó villámgyorsan országos attrakcióvá vált, a partokon pedig nyári hétvégéket idéző tömeg jelent meg.
Riasztó számok: rengeteg helyen adtak ki piát kiskorúaknak, ezért is vagyunk az alkoholizmus mintaországa?
Az alkoholtartalmú italokkal történő kiszolgálás tilalmának megsértése miatt 362 millió forint bírság kiszabására került sor.
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 4. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 3 milliárd 778 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?.
A színészt nemzetközi elfogatóparancs alapján vitték el egy budapesti okmányirodából, miközben egyedül nevelte tizenkét éves lányát.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/4. heti nyerőszámait.
Az elmúlt években közel 90 fürdő tűnt el a rendszerből, a gyógyfürdők száma stagnál, az élményfürdők és strandok viszont soha nem látott ütemben szaporodnak.
Újabb hírek érkeztek a zenész állapotáról: bár a tüdőgyulladáson már túl van, a gyógyulás még nem ért véget.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/4. heti nyerőszámait.
Az Oscar-díj történetében először 2002 óta új kategóriát vezettek be: a legjobb szereplőválogatás díját.
A Forni di Napoli csapata a világ egyik legnagyobb pizzaversenyén, a Riminiben megrendezett Pizza Senza Frontiere világbajnokságon a negyedik helyen végzett.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.