Megtalálták a lottónyertest, aki 1 milliárdot kaszált: minden pénzét ebbe fektette, csúnya vége lett

Egy 80 éves brit lottónyertes, aki 2010-ben 2,4 millió fontot nyert (mai árfolyamon mintegy 1 milliárd forint, hatalmas drogbirodalmat épített ki a pénzből. John Spiby, a 80 éves lottónyertes egy olyan drogbirodalom vezetője volt, amely a "csendes, vidéki" wigani otthonából irányított. A bíróság megállapította, hogy 2020 és 2022 között hamis diazepam tablettákkal árasztotta el a régiót.

A hamis tabletták etizolámot tartalmaztak, amely hatszor-nyolcszor erősebb nyugtató hatású, mint a diazepam. Spiby bűnlajstroma hosszú: biztosította a helyszínt, segített annak átalakításában és több ezer font értékű gépeket vásárolt a drogok előállításához.

Bár tagadta, hogy bármit is tudott volna az egészről, a Bolton Crown Court esküdtszéke bűnösnek találta C osztályú drogok előállításában és forgalmazásában való összeesküvésben. Emellett két rendbeli fegyvertartás, lőszertartás és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt is elítélték.

Az ítélethozatalkor Nicholas Clarke bíró kijelentette: "A lottónyereménye ellenére Ön továbbra is bűnözői életmódot folytatott, jóval a normális nyugdíjkorhatáron túl is." A bűnszervezet további három tagját, köztük Spiby fiát, a 37 éves John Colin Spibyt, valamint Lee Druryt (45) és Callum Dorriant (35) szintén bűnösnek találták.

A bíróság megállapította, hogy a vádlottak olyan tabletták gyártásában vettek részt, amelyek becsült nagykereskedelmi értéke 7,2 millió és 12,9 millió font között mozgott, míg a potenciális utcai értékük 57,6 millió és 288 millió font között lehetett.

A drogokat először Spiby farmházában gyártották Wigan közelében, majd 2021-ben egy salfordi ipari egységbe terjeszkedtek. A rendőrségi rajtaütés idejére a banda már "két kifinomult tablettagyártó üzemet" működtetett. A rendőrök Spiby otthonában két revolvert és lőszereket is találtak, amelyek közül néhánynak a hegyén golyóscsapágyak voltak.

Az összeesküvést 2022. április 2-án leplezték le, amikor egy "jelentős" drogszállítmányt készültek kiszállítani egy manchesteri szállodába. Drury találkozott a sofőrrel, aki egy Enterprise furgont bérelt, de a rendőrség elfogta őket. A járműben több mint 2,5 millió tablettát találtak, amelyek nagykereskedelmi értéke 7 millió font, utcai értéke pedig 67 millió font volt.

A bíróság Druryt 9 év 9 hónap, az ifjabb Spibyt 9 év, az idősebb Spibyt pedig 16 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte. Dorrian már egy korábbi tárgyaláson 12 év börtönbüntetést kapott.