2026. január 29. csütörtök
Budapest
Kéz a TV távirányítóval, TV-sorozat váltása a streaming szolgáltatás platformjáról. Az otthoni szórakozás új módja.
Szórakozás

Kemény áremelést jelentett be az itthon is népszerű streaming-óriás: rengeteg magyar előfizető nyúlhat a zsebébe

Pénzcentrum
2026. január 29. 14:02

A SkyShowtime 2026 februárjában jelentős áremelést hajt végre minden előfizetési csomagjában, amit a jobb szolgáltatási minőség fenntartásával indokolnak.

A streamingszolgáltató az előfizetőknek kiküldött levelében közölte, hogy 2026. február 24-től lépnek életbe az új árak. A változtatást azzal indokolták, hogy így tudják továbbra is biztosítani "a legjobb megtekintési és vásárlói élményt".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Standard csomag ára 2799 forintról 3190 forintra emelkedik, ami több mint 10 százalékos növekedést jelent. A reklámos változat még jelentősebb mértékben drágul: 1999 forintról 2590 forintra. Az örökké féláras promócióval rendelkező ügyfelek a korábbi 1399 forint helyett 1595 forintot fizetnek majd havonta.

A Prémium csomag esetében is közel 10 százalékos az emelés: 3999 forintról 4390 forintra nő a havidíj. Az örökké féláras promóciót igénybe vevők számára 1999 forintról 2194 forintra változik a havi előfizetési díj.

A SkyShowtime 2023 februárjában indult Magyarországon, majd egy évvel később bevezették a reklámos csomagot, 2024 októberében pedig a Prémium előfizetést. A mostani áremelés minden csomagtípust érint.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szolgáltató tájékoztatása szerint a meglévő előfizetőknek nincs teendőjük, ha meg kívánják tartani csomagjukat – a következő számlázási ciklusban már az emelt összeget vonják le. A cég weboldalán lehetőség van az előfizetés módosítására vagy lemondására is.
Címlapkép: Getty Images
