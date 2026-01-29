A korábbi magyar klasszis, Liu Shaoang bekerült az ötfős keretbe, testvére, Liu Shaolin Sándor viszont kimaradt.
Kemény áremelést jelentett be az itthon is népszerű streaming-óriás: rengeteg magyar előfizető nyúlhat a zsebébe
A SkyShowtime 2026 februárjában jelentős áremelést hajt végre minden előfizetési csomagjában, amit a jobb szolgáltatási minőség fenntartásával indokolnak.
A streamingszolgáltató az előfizetőknek kiküldött levelében közölte, hogy 2026. február 24-től lépnek életbe az új árak. A változtatást azzal indokolták, hogy így tudják továbbra is biztosítani "a legjobb megtekintési és vásárlói élményt".
A Standard csomag ára 2799 forintról 3190 forintra emelkedik, ami több mint 10 százalékos növekedést jelent. A reklámos változat még jelentősebb mértékben drágul: 1999 forintról 2590 forintra. Az örökké féláras promócióval rendelkező ügyfelek a korábbi 1399 forint helyett 1595 forintot fizetnek majd havonta.
A Prémium csomag esetében is közel 10 százalékos az emelés: 3999 forintról 4390 forintra nő a havidíj. Az örökké féláras promóciót igénybe vevők számára 1999 forintról 2194 forintra változik a havi előfizetési díj.
A SkyShowtime 2023 februárjában indult Magyarországon, majd egy évvel később bevezették a reklámos csomagot, 2024 októberében pedig a Prémium előfizetést. A mostani áremelés minden csomagtípust érint.
A szolgáltató tájékoztatása szerint a meglévő előfizetőknek nincs teendőjük, ha meg kívánják tartani csomagjukat – a következő számlázási ciklusban már az emelt összeget vonják le. A cég weboldalán lehetőség van az előfizetés módosítására vagy lemondására is.
