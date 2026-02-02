2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
Szórakozás

Legendás sorozat karakterei térnek vissza a Disney+ kínálatába: erre már sokan régóta várhattak

Pénzcentrum
2026. február 2. 21:01

A Disney+ streaming szolgáltatás februári kínálatában számos új és visszatérő tartalom várja a nézőket, köztük a Muppet Show különkiadása és a Dokik sorozat új évada.

A Disney+ platformon, amely a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic és Hulu tartalmait kínálja, februárban több izgalmas premier is várható. A szolgáltatás exkluzív saját gyártású tartalmakkal, sikersorozatokkal és élő futballközvetítésekkel bővíti kínálatát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Február 4-én érkezik a "Muppet Show" különkiadása, amelyben Breki, Miss Röfi és a többi szeretett Muppet karakter visszatér az eredeti Muppet Theatre színpadára. A zenés-szórakoztató műsorban különleges vendégként Sabrina Carpenter is feltűnik.

Február 26-án kétrészes premierrel indul a "Dokik" című sorozat első évada, amelyben JD és Turk hosszú idő után újra együtt dolgoznak. A Szent Szív Kórházban játszódó történetben az orvostudomány és a gyakornokok megváltoztak, de a két főszereplő barátsága kiállta az idő próbáját.

A platformon január 30-tól lesz elérhető a "Miraculous: Tokió - Stellar Force" című animációs sorozat, amelyben Katicabogár Tokióban csatlakozik a Stellar Force-hoz, miközben egy új ellenség felbukkanásával és Kagami múltjának feltárásával kell szembenéznie.

Február 1-től Quentin Tarantino filmjei is elérhetővé válnak a Disney+ kínálatában, köztük a Jackie Brown, a Kutyaszorítóban, a Kill Bill 1. és 2. része, valamint a Becstelen brigantyk.
Címlapkép: Getty Images
