A fesztivál Budapesten és 10 vidéki városban zajlott, 250-nél is több vetítéssel és háttérbeszélgetéssel.
Legendás sorozat karakterei térnek vissza a Disney+ kínálatába: erre már sokan régóta várhattak
A Disney+ streaming szolgáltatás februári kínálatában számos új és visszatérő tartalom várja a nézőket, köztük a Muppet Show különkiadása és a Dokik sorozat új évada.
A Disney+ platformon, amely a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic és Hulu tartalmait kínálja, februárban több izgalmas premier is várható. A szolgáltatás exkluzív saját gyártású tartalmakkal, sikersorozatokkal és élő futballközvetítésekkel bővíti kínálatát.
Február 4-én érkezik a "Muppet Show" különkiadása, amelyben Breki, Miss Röfi és a többi szeretett Muppet karakter visszatér az eredeti Muppet Theatre színpadára. A zenés-szórakoztató műsorban különleges vendégként Sabrina Carpenter is feltűnik.
Február 26-án kétrészes premierrel indul a "Dokik" című sorozat első évada, amelyben JD és Turk hosszú idő után újra együtt dolgoznak. A Szent Szív Kórházban játszódó történetben az orvostudomány és a gyakornokok megváltoztak, de a két főszereplő barátsága kiállta az idő próbáját.
A platformon január 30-tól lesz elérhető a "Miraculous: Tokió - Stellar Force" című animációs sorozat, amelyben Katicabogár Tokióban csatlakozik a Stellar Force-hoz, miközben egy új ellenség felbukkanásával és Kagami múltjának feltárásával kell szembenéznie.
Február 1-től Quentin Tarantino filmjei is elérhetővé válnak a Disney+ kínálatában, köztük a Jackie Brown, a Kutyaszorítóban, a Kill Bill 1. és 2. része, valamint a Becstelen brigantyk.
Az idei állati időjárás-előrejelzések nem hoztak egyértelmű verdiktet. Hogy végül kinek lesz igaza, arra - az időjárás szeszélyességéhez híven - csak a következő hetek adhatnak...
Az író azt írta, hogy ezzel „rendkívüli megtiszteltetés” érte őt.
A legjobb filmzenei válogatásért a Bűnösök (Sinners) címá film kapott elismerést, a legjobb vizuális médiához írt dal pedig a Huntr/x-től a Golden lett a K-pop...
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 5. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 4 milliárd forintos főnyereményt az 5. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/5. heti nyerőszámait.
A zenész 78 éves volt.
A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.
A Nagy Ő jelenlegi szereplője, Kiara Lord korábban felnőttfilmes színésznőként dolgozott, ám kevesen tudják róla, hogy egyetemi tanulmányokat folytatott
Megtalálták a lottónyertest, aki 1 milliárdot kaszált: minden pénzét ebbe fektette, csúnya vége lett
Egy 80 éves brit lottónyertes, aki 2010-ben 2,4 millió fontot nyert, hatalmas drogbirodalmat épített ki ebből.
Színre lépett az Ötöslottó tavaly nyári nyertese: a véletlenen múlt, hogy feladta a 4 milliárdos szelvényt
Szerencsejátéktörténelmi pillanat az, hogy hosszú idő óta először osztja meg az Ötöslottó egyik nagynyertese sorsfordító történetét a nagyközönséggel.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/5. heti nyerőszámait.
A Fővárosi Közgyűlés döntött az újlipótvárosi bulihajók kikötési engedélyeinek visszavonásáról.
A fővárosban és vidéken egyaránt sorra nyílnak a tánctermek, a hagyományőrző, jótékonysági és zenés-táncos estek pedig ismét megtöltik a februári hétvégéket.
Kemény áremelést jelentett be az itthon is népszerű streaming-óriás: rengeteg magyar előfizető nyúlhat a zsebébe
A változtatást azzal indokolták, hogy így tudják továbbra is biztosítani "a legjobb megtekintési és vásárlói élményt".
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/5. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Gyanúsítottként hallgatták ki Majkát ittas vezetés miatt, vezetői engedélyét a hatóságok ideiglenesen bevonták.
Az író 2019-ben jelentette meg önéletrajzi regényét, a Magyar Copperfieldet, amely gyermekkorát dolgozza fel.
