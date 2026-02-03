2026. február 3. kedd Balázs
0 °C Budapest
Közelkép az orvos és a betegek kezét
Egészség

Drámai helyzet Újbudán: 12 fokban vizsgálták az időseket, volt, aki vesegyulladást kapott a hideg miatt

Pénzcentrum
2026. február 3. 11:08

Másfél hónapja nincs fűtés a Keveháza utcai újbudai háziorvosi rendelőben, ahol az orvosok 12–16 fokban vizsgálták a betegeket. Az intézmény igazgatója szerda reggelre ígérte a fűtés helyreállítását, számolt be az RTL Híradó.

Az Újbudán található legnagyobb háziorvosi rendelőben hetek óta tarthatatlan körülmények uralkodtak a fűtés meghibásodása miatt. A folyosókon hétfő délben 15 fokot mértek, a rendelőkben pedig 12–16 fok volt, így a dolgozóknak saját költségükön beszerzett villanyradiátorokkal kellett felfűteni a helyiségeket. A hidegben végzett munka miatt többen megbetegedtek; egy dolgozó vesegyulladást kapott, mások felfázással küzdöttek.

A Szent Kristóf Szakrendelő vezetője elismerte a problémát, és elmondta, hogy egy külföldről beszerzett kompresszor cseréjét már elvégezték, így szerda reggelre várhatóan helyreáll a fűtés. Az önkormányzat vezetője vizsgálatot rendelt el az intézményben, miután a hibáról csak a médiából értesült.

A Keveháza utcai rendelő Újbuda alapellátásának egyik kulcsfontosságú pontja, és a felújítások miatti ideiglenes praxismegőrzés tovább növelte az épület terheltségét. A feszültségek a kormány és a kerületi vezetés között korábban is fennálltak az intézmény fejlesztésével kapcsolatban.
Címlapkép: Getty Images
#fűtés #vizsgálat #egészség #önkormányzat #Budapest #egészségügy #hideg #betegellátás #orvosok

