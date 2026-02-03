Több autópálya és főút késésekkel terhelt a havazás miatt, Budapesten és vidéken is dugókra kell számítani.
Drámai helyzet Újbudán: 12 fokban vizsgálták az időseket, volt, aki vesegyulladást kapott a hideg miatt
Másfél hónapja nincs fűtés a Keveháza utcai újbudai háziorvosi rendelőben, ahol az orvosok 12–16 fokban vizsgálták a betegeket. Az intézmény igazgatója szerda reggelre ígérte a fűtés helyreállítását, számolt be az RTL Híradó.
Az Újbudán található legnagyobb háziorvosi rendelőben hetek óta tarthatatlan körülmények uralkodtak a fűtés meghibásodása miatt. A folyosókon hétfő délben 15 fokot mértek, a rendelőkben pedig 12–16 fok volt, így a dolgozóknak saját költségükön beszerzett villanyradiátorokkal kellett felfűteni a helyiségeket. A hidegben végzett munka miatt többen megbetegedtek; egy dolgozó vesegyulladást kapott, mások felfázással küzdöttek.
A Szent Kristóf Szakrendelő vezetője elismerte a problémát, és elmondta, hogy egy külföldről beszerzett kompresszor cseréjét már elvégezték, így szerda reggelre várhatóan helyreáll a fűtés. Az önkormányzat vezetője vizsgálatot rendelt el az intézményben, miután a hibáról csak a médiából értesült.
A Keveháza utcai rendelő Újbuda alapellátásának egyik kulcsfontosságú pontja, és a felújítások miatti ideiglenes praxismegőrzés tovább növelte az épület terheltségét. A feszültségek a kormány és a kerületi vezetés között korábban is fennálltak az intézmény fejlesztésével kapcsolatban.
Egértetem a salátában, üveg a joghurtban: sokkoló állapotokat talált a NÉBIH, ez kész élelmiszerhorror
Valamennyi idegen anyag fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent a fogyasztók számára.
Az Országos Mentőszolgálat egy különleges esetről számolt be közösségi oldalán, amely egy kisgyermek balesetével végződött.
Kifakadt Zsiday Viktor: még egy egyetemista is tudja, mi a kulcs a 3%-os növekedéshez - mire vár a kormány?
A költségvetési egyensúly helyreállításához a GDP arányában mintegy 1-1,5 százalékpontnyi bevételnövelésre vagy kiadáscsökkentésre lenne szükség.
Megszólalt Kemenesi Gábor a halálos Nipah-vírusról: kiderült, Magyarországon is lecsaphat-e a rettegett kór
Jelenleg sem gyógyszer, sem vakcina nem áll rendelkezésre a vírusfertőzés ellen.
Állításuk szerint a szakma már legalább egy évtizede jelzi a kormányzatnak - egészen a miniszterelnökig - a pszichiátriai ellátás válságos helyzetét.
Már sose lesz vége a járványnak? Márciustól újabb kórokozók tarolhatnak: ez már nem hiányzik a legyengült szervezetnek
A tavalyi járványszezonhoz hasonlóan idén is már a hetekben megtörténhet a tetőzés, de ha marad a 2025-ös forgatókönyv, még sokáig magasak lesznek a betegszámok.
Már az NNGYK is megszólalt a rettentő gyorsan terjedő a Nipah vírusról: ezt kérik a magyar lakosságtól
Az NNGYK szerint Magyarországon eddig nem fordult elő Nipah vírusfertőzés, és Európában sem igazoltak behurcolt esetet.
Sokk a vidéki iskolában: váratlanul összeesett egy kislány, hajszálon múlt, hogy meg tudták menteni az életét
Egy hétéves kislány életét mentették meg egy vidéki általános iskolában, miután váratlanul összeesett és leállt a légzése.
Tömegével mondanak fel az orvosok ebben a budapesti kórházban: dühöngenek, akik maradtak - mi lesz így a betegekkel?
Súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI), miután két év alatt 15 szakorvos távozott az intézményből.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egy májhasznú lúd telepen igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.
2025-ben 72 ezer gyerek született, közben 124 200 ember halt meg Magyarországon.
Besokallt a vidéki kórházigazgató: megelégelte a siralmas intézményi állapotokat, beadta a felmondását
Szerdán búcsúüzenetében Bárány arról számolt be, hogy távozásának bejelentése óta számos gyűlölködő kommentet kapott a közösségi médiában.
Ez már a vég? Nincs elég dolgozó, részlegesen bezár a belgyógyászat ebben a fontos fővárosi kórházban
Az áthelyezés következtében a betegek fizikailag távol kerülnek az illetékes ügyeletes orvosoktól, így rosszullét esetén később juthat el hozzájuk a megfelelő szakorvos.
A Nipah-vírus nyugat-bengáli megjelenése miatt több ázsiai ország megelőző intézkedéseket vezetett be nemzetközi repülőterein.
A gyógyszeripar globális trendjeit a növekvő igények és szűkös erőforrások határozzák meg, miközben jelentős átalakulás zajlik gyógyszer- és digitális innovációk terén is.
Józsefváros hét háziorvosi körzetében és több szakorvosi területen is komoly hiány van. A kerület anyagi és infrastrukturális juttatásokkal próbálja vonzóvá tenni a munkát.
A rendkívül veszélyes kórokozó a diagnosztizált esetek felében halált okoz, ugyanakkor szakértők szerint globális járvány kialakulása nem várható.
Fordulat a sorozatos mérgezésekkel vádolt Gyönyör Teréz ügyében: nem megy vissza a börtönbe a 73 éves asszony
A 73 éves ipolysági nőt korábban mérgezéssel és csalással összefüggő bűncselekmények elkövetésével vádolták meg.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
