Légi felvétel a budapesti Margit hídról (Margit híd) és a rakpartról - a tömegközlekedés és a városi élet élénk csomópontja, a hídon áthaladó jellegzetes sárga villamossal.
Szórakozás

Ez a bulihajó már elment: a pesti rakpart ezen részén többet már nem rendezhetnek partikat

Pénzcentrum
2026. január 29. 19:31

A Fővárosi Közgyűlés döntött az újlipótvárosi bulihajók kikötési engedélyeinek visszavonásáról, miután a DK javaslatot nyújtott be a Margit híd és Árpád híd közötti szakaszon működő hajókikötők tevékenysége ellen.

A Demokratikus Koalíció által benyújtott javaslat szerint a pesti alsó rakpart érintett szakaszán működő közforgalmú személy- és rendezvényhajó-kikötők az elmúlt években tartósan és súlyosan túlterhelték a környező lakóterületeket. A zárt ülésen tárgyalt előterjesztés különösen problémásnak nevezte a XIII/13–14, XIII/14–15 és XIII/15–16 raszterekben működő kikötőket, ahol a közterület-használat és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nem járnak együtt megfelelő biztonsági, egészségügyi és takarítási háttérrel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A javaslat kifejezetten az érintett területeken működő cégek - többek között a CAPTAIN-DANIEL Kft., a DUNA-WESER Kft. és a BKV Zrt. - közterület-használati engedélyeinek visszavonását, a hatósági szerződések felbontását kezdeményezte. A Közgyűlés végül erős többséggel megszavazta az engedélyek visszavonását kezdeményező pontot, míg a javaslat azon része, amely a kerületi önkormányzatok hozzájárulásának kötelező kikérését tartalmazta, nem kapott elegendő támogatást.

Karácsony Gergely főpolgármester a Magyar Hangnak nyilatkozva egyetértett a lakókat érintő felvetésekkel, ugyanakkor "dilemmának" és "kényes hatósági ügynek" nevezte, hogy jogszerűen hogyan lehet felbontani a hajós cégekkel kötött szerződéseket. Elmondta azt is, hogy az előző közgyűlés által elfogadott Duna parti Építési Szabályzat (DÉSZ) már jelentősen visszanyeste a túlhajóztatás jelenségét a kikötési lehetőségek csökkentésével, különösen a XIII. kerületben.

A XIII. kerületi önkormányzat álláspontja szerint aránytalan, hogy Budapesten a legsűrűbben lakott Duna-parti városrészre, Újlipótvárosra jusson a legjelentősebb számú kikötő és ezáltal terhelés. A kerület már 2020-ban állásfoglalást fogadott el a dunai kikötőkkel kapcsolatban, 2024 áprilisában pedig a Fővárosi Közgyűlés módosította a DÉSZ-t, jelentősen csökkentve a Margit híd és az Árpád híd között létesíthető kikötők számát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az újlipótvárosi Facebook-csoportokban az elmúlt években rendszeresen jelentek meg lakossági fotók és panaszok a területen kikötő hajókról leszálló - jellemzően külföldi - turisták tevékenységével kapcsolatban, beleértve a szemetelést, köztéren vizelést és hangoskodást. Többen sérelmezték azt is, hogy a szakaszon szabálytalanul parkolnak a turistákat felvevő buszok és taxik is.

A főpolgármester nyilatkozata alapján egyelőre csak az elvi döntés született meg a szerződések felbontásáról, hogy ebből mi és hogyan, illetve mikor lesz érzékelhető a gyakorlatban, még nem derült ki.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #bkv #Budapest #duna #hajó #szórakozás #fővárosi önkormányzat #turisták #hajózás #karácsony gergely #fővárosi közgyűlés

