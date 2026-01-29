A kulcsszéfek feltörése, a kódok kiszivárgása és a lakások önkényes elfoglalása mára mindennapos kockázattá vált a belvárosban.
Ez a bulihajó már elment: a pesti rakpart ezen részén többet már nem rendezhetnek partikat
A Fővárosi Közgyűlés döntött az újlipótvárosi bulihajók kikötési engedélyeinek visszavonásáról, miután a DK javaslatot nyújtott be a Margit híd és Árpád híd közötti szakaszon működő hajókikötők tevékenysége ellen.
A Demokratikus Koalíció által benyújtott javaslat szerint a pesti alsó rakpart érintett szakaszán működő közforgalmú személy- és rendezvényhajó-kikötők az elmúlt években tartósan és súlyosan túlterhelték a környező lakóterületeket. A zárt ülésen tárgyalt előterjesztés különösen problémásnak nevezte a XIII/13–14, XIII/14–15 és XIII/15–16 raszterekben működő kikötőket, ahol a közterület-használat és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nem járnak együtt megfelelő biztonsági, egészségügyi és takarítási háttérrel.
A javaslat kifejezetten az érintett területeken működő cégek - többek között a CAPTAIN-DANIEL Kft., a DUNA-WESER Kft. és a BKV Zrt. - közterület-használati engedélyeinek visszavonását, a hatósági szerződések felbontását kezdeményezte. A Közgyűlés végül erős többséggel megszavazta az engedélyek visszavonását kezdeményező pontot, míg a javaslat azon része, amely a kerületi önkormányzatok hozzájárulásának kötelező kikérését tartalmazta, nem kapott elegendő támogatást.
Karácsony Gergely főpolgármester a Magyar Hangnak nyilatkozva egyetértett a lakókat érintő felvetésekkel, ugyanakkor "dilemmának" és "kényes hatósági ügynek" nevezte, hogy jogszerűen hogyan lehet felbontani a hajós cégekkel kötött szerződéseket. Elmondta azt is, hogy az előző közgyűlés által elfogadott Duna parti Építési Szabályzat (DÉSZ) már jelentősen visszanyeste a túlhajóztatás jelenségét a kikötési lehetőségek csökkentésével, különösen a XIII. kerületben.
A XIII. kerületi önkormányzat álláspontja szerint aránytalan, hogy Budapesten a legsűrűbben lakott Duna-parti városrészre, Újlipótvárosra jusson a legjelentősebb számú kikötő és ezáltal terhelés. A kerület már 2020-ban állásfoglalást fogadott el a dunai kikötőkkel kapcsolatban, 2024 áprilisában pedig a Fővárosi Közgyűlés módosította a DÉSZ-t, jelentősen csökkentve a Margit híd és az Árpád híd között létesíthető kikötők számát.
Az újlipótvárosi Facebook-csoportokban az elmúlt években rendszeresen jelentek meg lakossági fotók és panaszok a területen kikötő hajókról leszálló - jellemzően külföldi - turisták tevékenységével kapcsolatban, beleértve a szemetelést, köztéren vizelést és hangoskodást. Többen sérelmezték azt is, hogy a szakaszon szabálytalanul parkolnak a turistákat felvevő buszok és taxik is.
A főpolgármester nyilatkozata alapján egyelőre csak az elvi döntés született meg a szerződések felbontásáról, hogy ebből mi és hogyan, illetve mikor lesz érzékelhető a gyakorlatban, még nem derült ki.
